世界最大級トレカオークション「Goldin」販売代行サービスの6月限定キャンペーンを開始

グレサ株式会社

近年、ポケモンカードやワンピースカード、スポーツカードをはじめとしたコレクターズアイテム市場は世界的な成長を続けており、日本国内でも海外販売への関心が高まっています。

一方で、「英語でのやり取りが不安」「海外発送の手続きが難しい」「どのオークションサイトを利用すればよいかわからない」といった理由から、海外市場への出品を諦めているコレクターも少なくありません。

grading services JAPAN（以下、グレサ）では、そのようなお客様に向けて、世界最大級のコレクターズオークションハウス「Goldin」への販売代行サービスを提供しています。

■世界が注目するオークション「Goldin」とは？

Goldinは、スポーツカードやトレーディングカード、ゲーム、メモラビリアなどを取り扱う世界最大級のコレクターズオークションハウスです。

アメリカを中心とした世界中のコレクターが参加しており、希少なポケモンカードやスポーツカードが数百万円から数千万円規模で取引されることもあります。

また、Netflixで配信された「King of Collectibles: The Goldin Touch」でも注目を集め、現在はFanaticsグループの一員として世界的なコレクター市場を牽引しています。

■グレサのGoldin販売代行サービス

グレサでは、日本国内のお客様が簡単に海外オークションへ出品できる環境を提供しています。

お申し込み後、カードを弊社に送るだけで出品可能です。



以下の手続きを弊社がすべて代行いたします。

・Goldinへの出品申請

・海外発送手続き

・PSA、BGS鑑定サービス

・売上金の海外からの入金

PSAやBGSなどの鑑定済みカードはもちろん、未鑑定カードも鑑定後にそのままGoldinへ出品することが可能です。

■過去に行われたgoldinイベントの紹介

2025年6月、BLEZASIA店舗にてGoldin Auctionの展示イベントを開催しました。当日はスポーツカードやポケモンカードをはじめとするコレクターズアイテムの展示、海外販売について、多くの来場者が直接相談を行い、日本市場における海外オークションへの関心の高さがうかがえるイベントとなりました。

さらに、この来日の様子はNetflixの人気ドキュメンタリーシリーズ『キング・オブ・コレクティブルズ ～ゴールディン流オークション術～（King of Collectibles: The Goldin Touch）』シーズン3でも紹介されました。

■6月限定プレゼントキャンペーン

2026年6月中に「Goldin販売代行」お申し込みいただいた方の中から抽選で、

Goldin刻印入りワインギフトボックス 1名様

PSA Express または BGS Express 1枚分無料鑑定特典 3名様

をプレゼント！

この機会にぜひお申し込みください

■ お申し込みはこちら

https://gradingservices.jp/marketplace/

SNS

goldin

公式Instagram：https://www.instagram.com/goldinco/

公式サイト：https://goldin.co/

gradingservices japan(運営：グレサ株式会社)

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