【株式会社デイトナ】モーターサイクルショー2026でご好評いただいた ″バイク用インカム「RESO（レソ）」″ 、ついに発売。

株式会社デイトナ

株式会社デイトナ（静岡県周智郡森町一宮4805 代表取締役 織田哲司、以下「デイトナ」）は、バイク用インカム「RESO（レソ）」の販売を開始いたしました。

RESO PILOT PRO

通信距離無制限の次世代Meshモデル

RESO独自の革命的メッシュ「DuoSync(TM)（デュオシンク）」を搭載したバイク用インカム。メッシュ通信とスマートフォンのテザリング機能などを利用したネットワーク通信をシームレスに切り替えることで、メッシュ通信で2km（PRO同士の1対1）、ネットワーク通信では通信距離無制限で会話を継続できます。スマホアプリを介さない通信方法なので、ネットワーク利用時でも遅延は最小限で、高品質な通話が可能です。30人までの同時接続が可能。GPSトリップレコード機能により、走行開始とともに位置情報を自動で記録。GPSとジャイロセンサーを活用したSOS発信機能も備えています。1950mAhの大容量バッテリーを搭載。約13時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。

・RESO PILOT PRO（66271） 標準価格（税込）\48,400(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66271/)

RESO PILOT NEO

最大24時間稼働するミドルMeshモデル

RESO独自のハードウェアMesh通信技術「UniSync(TM)(ユニシンク)」を搭載したバイク用インカム。ボタン一つで接続できるシンプルな操作性と、安定したメッシュ通信を両立。最大15人まで同時接続しても、遅延のない安定した通話が可能です。通信距離2kmを実現（NEO同士の1対1メッシュ通信）。1950mAhの大容量バッテリーを採用。約24時間駆動し、5分間の充電で約2時間使用できる急速充電にも対応しています。スマートフォンの「Reso Link」アプリからファームウェアのアップデートが可能。アプリ経由で手軽に本体を更新できます。マグネットベースを採用しているため、本体の着脱も簡単です。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話を聞き取りやすくします。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。マグネットベースにより本体の着脱も簡単です。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能。アクションカメラとの音声連携にも対応しています。

・RESO PILOT NEO（66272） 標準価格（税込）\33,000(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66272/)

RESO PILOT LITE

最大8人、24時間稼働のBluetoothモデル

RESO 独自のBluetooth通信技術「Flow Talk(TM)（フロートーク）」を搭載したバイク用インカム。Flow Talk(TM)は、1対1で1kmの通信に対応したBluetooth通信システム。8人でのグループ通話が可能なほか、Mesh通信のように通信圏内へ入るだけで自動接続する「オープンモード」を搭載しています。また、「フィックスモード」では、ペアリングしたメンバーのみとのプライベート通話が可能。グループナンバーを共有することで遠隔でのペアリングにも対応します。1400mAhのバッテリーを採用し、約24時間駆動。長時間のツーリングにも対応します。独自開発のAIノイズキャンセル機能により、走行中の風切り音や周囲の騒音を低減。ライダー同士の会話やナビ音声を聞き取りやすくします。専用アプリ「Reso Link」に対応。ペアリング方法の確認や各種設定の変更、ファームウェアのアップデートをスマートフォンから行えます。本体はIP67の防水・防塵設計を採用。DTシリーズや他社インカムとの接続が可能です。

・RESO PILOT LITE（66255） 標準価格（税込）\18,700(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66255/)

PILOT PRO/NEO コンパクトスピーカー

RESO PILOT PRO/NEOの別売品。標準スピーカーに対して約0.5mm薄いスピーカー。直径も30mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。

・PILOT PRO/NEO コンパクトスピーカー（20144） 標準価格（税込）\6,600(https://www.daytona.co.jp/products/detail/20144/)

PILOT PRO/NEO AUDIOXスピーカー

RESO PILOT PRO/NEOの別売品。標準品と比べて音質を向上し、音楽・ナビ・通話をよりクリアで迫力のあるサウンドで楽しめる高音質スピーカー。

・PILOT PRO/NEO AUDIOXスピーカー（66208） 標準価格（税込）\7,700 (https://www.daytona.co.jp/products/detail/66208/)

PILOT PRO/NEO ヘルメット増設キット

RESO PILOT PRO/NEOの別売品。インカム本体を複数のヘルメットで使い回したい方に便利な増設キット。ヘルメットごとに取り付けておけば、PRO/NEO本体を付け替えるだけで簡単に使用できます。

・PILOT PRO/NEO ヘルメット増設キット（66209） 標準価格（税込）\12,100(https://www.daytona.co.jp/products/detail/66209/)

PILOT LITE コンパクトスピーカー

RESO PILOT LITEの別売品。標準スピーカーに対して約2.5mm薄いスピーカー。直径も30mmと小型化しているため、スピーカーホールがないヘルメットにも装着可能。ヘルメット内装のせまい空間でもスッキリおさまります。

・PILOT LITE コンパクトスピーカー（20145） 標準価格（税込）\5,500(https://www.daytona.co.jp/products/detail/20145/)

▶株式会社デイトナ 公式SNSアカウント

ー公式Instagram：( daytona.co.jp/(https://www.instagram.com/daytona.co.jp/) )

ー公式X：( DAYTONA_JP(https://x.com/DAYTONA_JP) )

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ー公式YouTube：( daytona174(https://www.youtube.com/user/daytona174) )

ー公式YouTube：（ ライド ア バイク！(https://www.youtube.com/channel/UCbMphxCbWZffi0nCw_UtOVw) ）

▶デイトナ公式アプリ

https://yappli.plus/daytona_sns_2026

株式会社デイトナについて

株式会社デイトナ本社・テストコース

株式会社デイトナは、静岡県周智郡森町に本社を置くオートバイアフターパーツメーカーです。昭和47年（1972年）の設立以来、バイク文化の創造企業としてチャレンジを続け、独自の企画開発力でバイクライダーのニーズに対応する商品・サービスを提供することで、世界のライダーに支持されるブランドを目指しています。

株式会社デイトナ

所在地 ：静岡県周智郡森町一宮4805

代表者 ：代表取締役社長 織田哲司

URL ：https://www.daytona.co.jp