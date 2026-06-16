高槻市立芝生小3年生の田中結さんと1年生の莉彩さんが日本拳法の全国大会出場を市長に報告

高槻市

令和8年6月16日（火曜日）、高槻市立芝生小学校3年生の田中結さんと1年生の田中莉彩さんきょうだいが高槻市役所を訪問。9月27日（日曜日）に大阪府で開催される「第44回日本拳法総合選手権」の少年の部にそろって出場することを濱田剛史市長に報告しました。

田中結さんと莉彩さんは、父親が日本拳法の経験者で、兄と姉も日本拳法を習っていた影響で日本拳法に興味を持ち、道場に入門。自宅でも父の指導を受けながら、きょうだいでミット打ちの相手を務め合うなど、お互いに切磋琢磨しながら腕を磨いています。

2人は令和8年5月10日（日曜日）に開催された西日本少年大会に出場。結さんは、得意技の回し蹴りを武器に26人が出場した小学3年男子の部門で3位に入賞し、3年連続で全国大会に出場を決めました。また、同大会が公式戦初出場の莉彩さんは、8人が出場した小学1年女子の部で日頃の練習で磨いたコンビネーション技を生かして勝ち進み3位入賞。きょうだいそろって「第44回日本拳法総合選手権・少年の部」に出場することが決定しました。

この日、市役所を訪問した結さんと莉彩さんは、「1位になりたい」と出場に向けた意気込みを話し、濱田市長は「練習の成果を発揮して、悔いのない試合をしてください」と激励しました。