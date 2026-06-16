高槻市で地元のシニア劇団と関東発の劇団による連続上演企画を開催

高槻市

高槻市は演劇に興味を持った幅広い年代の方々を対象に、演劇の表現方法などを学ぶことができるワークショップを定期的に開催するなど市民の文化芸術活動が盛んな街。今回、令和8年7月4日（土曜日）から7月12日（日曜日）にかけて、高槻城公園芸術文化劇場で同ワークショップ参加者が結成した市民劇団と関東で活躍する劇団による演劇企画を開催します。

高槻城公園芸術文化劇場がNPO 法人劇研と協働して実施している「高槻de演劇」では、市民の創作活動の支援を目的に大学生や主婦・シニア世代など幅広い年代が参加するワークショップから結成された市民劇団による作品上演を中心に、他地域の劇団との交流やプロの演出家を招いてのシンポジウム、舞台美術の展示など演劇に関する様々な企画を実施しています。

今年は市内で活動するシニア劇団と、公募で選出された関東を拠点に活動する劇団の2団体が参加します。「高槻シニア劇団千年団」は、「将棋のまち高槻」ならではの将棋を題材にしたオリジナルの会話劇を披露します。関東から参加する「くによし組」は、ドラマや映画の脚本家としても活躍する國吉咲貴が主宰する「異常で、日常で、シュール」をコンセプトに作品を創作するユニット。高い塔に住む正体不明の住人と、その存在に困惑する街の人々の物語をユーモラスに描きます。

【高槻シニア劇団千年団「千年団の「待つわ」」】

日時：令和8年7月4日（土曜日）11時開演、16時開演、7月5日（日曜日）14時開演

料金：前売り 2,000円、当日 2,500円、高槻文化友の会は前売り1,800円

※未就学児童入場可

※開場は開演の30分前。

【くによし組「塔の上の」】

日時：7月11日（土曜日）、12日（日曜日）両日14時開演

料金：前売り3,000円、当日3,500円、高槻文化友の会は前売り2,700円

18歳以下は前売り2,000円、当日2,500円

※未就学児童入場不可

※開場は開演の30分前。

【アクセス】

高槻城公園芸術文化劇場南館サンユレックホール（高槻市野見町6番8号）

阪急「高槻市」駅より徒歩約8分、JR「高槻」駅より徒歩約13分

【関連ホームページ】

高槻城公園芸術文化劇場公演・イベント情報（高槻城公園芸術文化劇場ホームページ）

https://www.takatsuki-bsj.jp/tat/event/

【本件に関するお問い合わせ先】

高槻城公園芸術文化劇場

電話:072‑671‑9999（10時から17時まで）

※月曜休館（祝日の場合は翌日）