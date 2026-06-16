あいみょんが地元・阪神甲子園球場でのワンマンライブを目前に、FM802で1時間特番をお届け！
株式会社 FM802
7月14日（火）、15日（水）に開催される AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場。自身のメジャーデビュー10周年となるこのタイミングで、キャリア2度目となる阪神甲子園球場でのライブまで残り1週間の夜・・・。
AIMYON’s VIEW ～イメトレ「、、、」甲子園～
7月14日（火）、15日（水）に開催される AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場。自身のメジャーデビュー10周年となるこのタイミングで、キャリア2度目となる阪神甲子園球場でのライブまで残り1週間の夜・・・。
あいみょんが、地元 西宮の聖地 阪神甲子園球場に思いを馳せて
実況!? ヒーローインタビュー!? 色々想像・妄想を膨らませながら、イメージトレーニングを行う1時間。
4年前の甲子園ライブは弾き語りでの出演でしたが、今回はバンド編成でのパフォーマンス。
バンドにかける意気込みや、地元西宮での思い出なども語りつくします！
当日甲子園に駆けつける人も、そうでない人も、ラジオで一緒に“イメトレ”しませんか？
お聴き逃しなく！
【番組概要】
AIMYON’s VIEW ～イメトレ「、、、」甲子園～
●日時＝2026年7月7日（火）20:00-21:00
●DJ＝あいみょん
●実況・アナウンス＝ハタノユウスケ（FM802 DJ）
●提供＝Bshop
●番組詳細URL＝https://funky802.com/site/pickup_detail/8255
●radiko URL＝https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260707200000(https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20260707200000)