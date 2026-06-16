渋谷は、誰のものか。─ 大資本がインフラを作り、名もなき個人がカルチャーを作った街の50年

株式会社晶文社『渋谷半世紀』（晶文社）

東急がレールを敷き、パルコが壁をぶち破り、

クラブが夜を作り、ストリートが世界を動かした。

渋谷の半世紀は「名もなき個人の衝動」が

都市を更新し続けた記録。

巨大な箱が完成した今、この街に欠けているのは

ハードではなく、次のソフトの設計者だ。

渋谷の再開発が、ほぼ完成。

東急スクランブルスクエア、渋谷ストリーム、

渋谷ソラスタ--高層ビルが次々と完成し、

街の「骨格」は20年前とは別物になった。

しかし、多くの人が感じている問いがある。

「なぜ、今の渋谷には行きたいと思わないのか」

ハードは整った。では、ソフトは誰が作るのか。

その問いに答えるために、みんなで考えてみよう。

3つの異なる「渋谷との接点」を持つ人物たちが糸口を探る。

▷ 内田朋子（著者）

渋谷を「記録」してきた人。

時代のキーパーソンたちの証言を集め、

「市井の人々が作った文化」を書き残してきた。

▷ 金森匠（放送作家・ブランドストラテジスト）

渋谷を「物語」に変える人。

28年間、テレビと広報の現場で

「なぜ人は動くのか」を問い続けてきた。

▷ 持田剛（NONLECTURE books/arts）

渋谷に「次の場」を作った人。

タワーレコード渋谷店７ＦTOWER BOOKS、

代官山蔦屋書店、BOOKMARC原宿を経て、

2026年3月、渋谷スペイン坂に新たな文化拠点をオープン。

記録する人×物語を設計する人×次の場を作る人。

この3者が揃う夜は、懐古ではなく「設計会議」になる。

この夜のイベントは、渋谷の50年を5つの章で解剖。

第一章｜東急という骨格

インフラと商業の基盤を作った「街の設計者」の正体

第二章｜パルコが開けた扉

セゾン文化が証明した「大資本もカルチャーになる条件」

第三章｜渋谷系とクラブの夜

世界中の音楽を掘り起こした地下室が

地上を変えた理由

第四章｜ストリートが世界を動かした日

コギャルという現象が問いかけた

「誰がトレンドを作るのか」

第五章｜では、次の渋谷は誰が作るのか？

過去を懐かしむのではなく、

これから都市のソフトを設計する人へ

【書籍紹介】

■『渋谷半世紀』について

1970年代から今日に至るまで、この街が放ってきた独自の熱量を記録し、未来の渋谷と日本の各地域に問いかけるノンフィクション。

著者の内田朋子と後藤充が共同通信での取材記事を基に、時代のキーパーソンたちの証言を紹介する。糸井重里、野宮真貴、吉見俊哉、Chim↑Pom from Smappa!Groupのエリイ、沖野修也――。文化の最前線を走ってきた彼らの言葉から浮かび上がるのは、大資本のストーリーではない。路地裏から、地下のクラブから、そしてストリートから文化を引っ張ってきた「市井の人々」の足跡だ。

■書誌情報

書名 『渋谷半世紀 都市×カルチャー×未来』

著者 共同通信社 内田朋子・後藤充

定価 1,980円（10％税込）／四六判・200頁

発行 晶文社 ISBN 9784794980250

発売 2025年11月６日

【イベント概要】

日時：2026年7月3日（金）19:30～21:00 ※ワンドリンク制

会場：NONLECTURE books/arts

東京都渋谷区宇田川町16-9

渋谷ゼロゲートビルB1F

https://nonlecture.jp/exhibitions-events/(https://nonlecture.jp/exhibitions-events/%e3%80%90talk-event%e3%80%917-3%ef%bc%88%e9%87%91%ef%bc%891930-2100%e3%80%8e%e6%b8%8b%e8%b0%b7%e5%8d%8a%e4%b8%96%e7%b4%80%e3%80%8f%e6%99%b6%e6%96%87%e7%a4%be%e5%88%8a%e8%a1%8c%e8%a8%98/)

【著者】

内田 朋子（うちだ ともこ）

青山学院大学経営学部卒業。共同通信社デジタル戦略本部、ニュースセンターを経てメディアセンター予定チーム委員。知財やメディア・リテラシーの専門家として「渋谷半世紀」「東京ウオッチ」など報道とデジタルを横断するヒット企画を手がけ、新たな都市文化を発信している。メディア出演、講演も多数。情報経営イノベーション専門職大学客員教授、京都芸術大学講師などを務め、デジタルアーカイブ学会理事。著書に『すごいぞ！ はたらく知財』『発信する人のためのメディア・リテラシー』（晶文社）。

【スペシャルゲスト】

金森 匠（かなもり たくみ）

放送作家28年、民放各局で報道・情報・バラエティ・スポーツ番組を手がける。「物語が人の行動を動かす」という視点から企業のブランド戦略・広報PR設計を担う。企業広報1900名超のコミュニティを主宰。著書に『世界一かんたん！テレビを見るだけで雑談力が爆上がりする魔法のスキル 『半径3m』のメディアに隠された極意』。上智大学外国語学部卒業。

持田剛（もちだ たけし）

洋書アートブックの仕入れ、選書、国内外の作家の写真展、アートエキシビションの キュレーション、出版イベント、サイン会等のアレンジを広く行う。1998年よりタワーレコード渋谷店７Fにあった「TOWER BOOKS」のマネージメント、2008年より「代官山蔦屋書店」準備室の洋書仕入れ、2014年よりファッションブランド〈マークジェイコブス〉が手掛けるブックストア『BOOKMARC』のディレクションを行う。2026年3月、渋谷スペイン坂に「NONLECTURE books/arts」を開業。

【ご注意】

会場内では撮影が入る場合があります。お顔が映りこむ可能性がありますのであらかじめご了承ください。進行上の安全確保のため、スタッフの指示にご協力ください。内容は予告なく変更となる場合があります。

【会社情報】

株式会社晶文社（本社：東京都千代田区神田神保町1-11）