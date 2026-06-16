MADKID (マッドキッド) 失恋をテーマにした新曲「ボンバラマン」を7月22日にデジタルリリース！さらに10月14日にシングルとしてリリースすることが決定！

日本コロムビア株式会社

2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3400万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルな活動を続ける5人組ダンスボーカルグループ「MADKID」。

そんなMADKIDが新曲「ボンバラマン」をリリースする。失恋でやさぐれた男性の気持ちを吹っ飛ばすかのようなサビの中毒性高いフレーズが印象的な楽曲だ。

同楽曲は6月20日(土) 0時よりTikTokにて先行で公開され、その後7月22日(水) 0時に全DSPで先行配信がスタート。さらに10月14日(水)にシングルとしてのリリースも決定している。

6月20日からは同楽曲をひっさげたリリースイベントの開催も決定。6月20日にはキャナルシティ博多、6月27日にはヨドバシカメラマルチメディア梅田で開催するほか、7月以降も関東、関西の各地で開催されるので詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

今年10月には全編バンド編成による東名阪ツアーの開催も決定しているMADKID。

猛烈な勢いで加速を続ける5人から2026年も目が離せない。

■RELEASE INFORMATION

2026年10月14日(水) 発売

MADKID 13th SINGLE「タイトル未定」

Type-A【CD＋16P BOOKLET】(COCA-18337) \2,090 (税込)

Type-B【CD Only】(COCA-18338) \1,650 (税込)

収録曲「ボンバラマン」・・

6月20日(土) 0時よりTikTokにて先行配信スタート / 7月22日(水) 0時より全DSPにて配信スタート

https://mdkd.lnk.to/Bombbalaman_tiktok

■TikTok CP INFORMATION

TikTokでキャンペーンを開催！

6月20日(土) 0時より開始されるTikTokでの先行配信を記念して、TikTokキャンペーンの開催が決定！

1.TikTok FanSpotlight (ファンスポットライト) キャンペーン

TikTokで「ボンバラマン」の公式音源よりお好きな音源を用い、指定ハッシュタグ「#ボンバラチャレンジ」をつけて期間中に投稿いただいた動画の中からランダムで、MADKID公式TikTokアカウントよりFan Spotlight機能を使ってご紹介！

2.TikTokボンバラマンキャンペーン

TikTokで「ボンバラマン」の公式音源よりお好きな音源を用い、ハッシュタグ「#ボンバラマン」を付けて期間中に動画を10本以上投稿いただいた方の中から抽選で、豪華特典をプレゼント！

【賞品】

S賞＜抽選＞：宛名付きThanks動画 (メンバー全員)

A賞＜抽選＞：直筆サイン入りチェキ (メンバー指定可)

【応募条件】

S賞：20本以上動画を投稿した方の中から抽選で10名様

A賞：10本以上動画を投稿した方の中から抽選で15名様

キャンペーン詳細はこちら：

https://columbia.jp/madkid/news.html#tiktok

＜TikTok投稿ガイド＞

https://victorious-hickory-abf.notion.site/2857eb76860c8003ba5dcfb8e076eb2c?source=copy_link

■RELEASE EVENT INFORMATION

各地でリリースイベントの開催が決定！

【日時・場所】

6月20日(土) ＜第1部＞14:30 ＜第2部＞17:00 キャナルシティ博多 B1Fサンプラザステージ

6月27日(土) ＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 2FLinks広場

7月18日(土) ＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 汐留シオサイト地下歩道 特設ステージ

7月19日(日) ＜第1部＞13:30 ＜第2部＞16:00 川崎ラ チッタデッラ 中央噴水広場

7月25日(土) ＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 アリオ亀有 1F屋外イベント広場

7月26日(日) ＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 イクスピアリ 2F セレブレーション・プラザ

8月22日(土) ＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 animate hall BLACK (アニメイト池袋本店 北館9F)

8月23日(日) ＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 アリオ橋本 1F屋外イベント広場

8月29日(土) ＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 ヨドバシカメラマルチメディア梅田 B2 ヨドバシホール

8月30日(日) ＜第1部＞13:30 ＜第2部＞16:00 コロワ甲子園 屋外広場コロワガーデン

9月5日 (土) ＜第1部＞13:00 ＜第2部＞15:30 たまプラーザ テラス ゲートプラザ 1Fフェスティバルコート

リリースイベントの詳細はこちら：

https://columbia.jp/madkid/live.html

■LIVE INFORMATION

MADKID LIVE TOUR 2026 -UNBROKEN CHAIN-

2026/10/10(土)

会場：名古屋クラブクアトロ

DAY 開場：15:30 開演：16:15

NIGHT 開場：18:45 開演：19:30

2026/10/12(月・祝)

会場：梅田クラブクアトロ

DAY 開場：15:30 開演：16:15

NIGHT 開場：18:45 開演：19:30

2026/10/16(金)

会場：渋谷クラブクアトロ

開場：18:00 開演：19:00

※東京公演のみメンズエリアあり

チケット価格：スタンディング\6,500 (税込)

※1ドリンク別

※3歳未満入場不可、3歳以上チケット必要

チケットオフィシャル先行受付中：

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=295620

●MADKID Profile

2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズ、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」をはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。

今年1月～2月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。

●オフィシャルリンク

オフィシャルサイト https://columbia.jp/madkid/

X https://x.com/MADKID_official

Instagram https://www.instagram.com/madkid_official/

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdNE9sEPDrLYhz4OoE8_20A

Facebook https://www.facebook.com/MADKID.japan/?locale=ja_JP