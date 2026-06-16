最高齢78歳のダンスチームとともに“心も体もいきいきと過ごすために”　鹿児島県で健康啓発イベントを開催

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2026年5月21日（木）、鹿児島県 かのやグランドホテルで開催された健康および防犯における広報啓発イベントに、厚生労働省 特別健康対策監 杉良太郎氏、肝炎対策特別大使 伍代夏子氏、「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーター 山本譲二氏が登壇しました。

ステージ上では、GOLDダンスチーム「HOUEI GOLD」の皆様とともに、健康についてのトークを行いました。

■GOLDダンスチーム「HOUEI GOLD」のオープニングパフォーマンス

オープニングでは、宮崎県都城市を拠点とするダンスチーム「HOUEI GOLD」（平均年齢75歳、最高齢78歳）が登場し、“ダンスで健康”を見事に体現したパフォーマンスを披露しました。

ステージ後には、杉氏がGOLD世代におけるダンスの広がりについて紹介。年に一度開催される65歳以上のダンス大会「FIDA GOLD CUP」についても触れ、「80代、90代の方々がヒップホップやストリートダンスを踊る姿を見て、“自分もやってみたい”と思っていただけたら嬉しい」と語りました。

また、HOUEI GOLDの衣装やメイクについても、「ステージに立つからこそ華やかに。メンバー自身が工夫を重ねている」とコメント。会場からも温かな声援が送られました。

■伍代氏・山本氏が語る健康づくりのコツ・検診の重要性を周知

続いて行われたトークセッションでは、HOUEI GOLDのメンバーが、伍代氏、山本氏へ“健康”をテーマに質問を投げかけました。

「健康に関して何か取り組んでいることはありますか？」との質問を受けて伍代氏は、健康維持のために取り組んでいる“おしゃんぽ”を紹介。「写真撮影という趣味と組み合わせることで、楽しく歩き続けられる」と語り、「趣味と一緒に体を動かすことが長続きのコツ」とエールを送りました。

山本氏には、「心も体も健康でいるために心がけていることは何ですか？」との質問が。

山本氏は、「特別なことはしていない」と笑いを誘いながらも、日頃から膝を意識したトレーニングを実践していることを紹介。会場では実際に動きを交えながら、健康維持のポイントを伝えました。

また、ご自身の経験からも「自分の健康状態を知ることを習慣にしてほしい。更に、“小さな異変を見逃さないこと”“定期的に検査に行くこと”として、健康診断やがん検診はしっかり受けてほしい。肝炎ウイルス検査もまだ受けたことがない方は、ぜひ受けてほしい」と発言がありました。

■ダンスがつなぐ“心と体”の健康

さらに、伍代氏は「健康一番プロジェクト」における5年間の調査結果を紹介。ダンスには認知機能や身体機能の向上につながる効果が確認されており、特に“お手本を真似て踊る”動きが脳の活性化に深く関係していること、また仲間と楽しく踊ることが“心の健康”にもつながると説明しました。

イベント終盤には、昨年特別賞を受賞したHOUEI GOLDのメンバーが、今年も出場を予定している「FIDA GOLD CUP」への意気込みを表明。

最高齢の清水さんは、「1週間に1回、1年かけて練習してきました」と笑顔でコメント。

伍代氏は「みんなで力を合わせて特別賞を受賞したのだから大丈夫です！」、山本氏も「頑張ってください！」と温かいエールを送りました。

「知って、肝炎プロジェクト」は2012年より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として活動しています。また「健康一番プロジェクト」は、年齢を重ねても病気にならず、「心身ともに元気に生きる」ための健康づくりを推進するとともに、健康への関心をきっかけに肝炎対策の広報を効果的に行うことを目的とした、「知って、肝炎プロジェクト」の一環として実施されているプロジェクトです。

■「FIDA GOLD CUP」とは

一般社団法人日本国際ダンス連盟FIDA JAPANの名誉会長を務める杉良太郎が高齢者が身体的にも精神的にも健康でいるための取り組みの一つとして、FIDA JAPAN内に「ダンス健康クラブ」を創設。全国のGOLD世代※を中心としたダンスチームに登録していただき、ダンス楽曲や振付の提供、パフォーマンスをご披露いただく場を提供してまいりました。そんなダンス健康クラブにご登録いただいているGOLD世代の皆様の目標となる大会を目指すFIDA JAPAが開催するダンスコンテストです。

※GOLDとは

FIDA JAPAN内では65歳以上のシニア世代を「GOLD」と呼んでいます。「GOLD」には、Good OLD（古き良き/良い形で歳を重ねている）という意味が込められています。

■開催概要

催事名 ：知って、肝炎プロジェクト/健康一番プロジェクトスペシャルトークイベント

日時 ：2026年5月21日（木）

開催場所 ：かのやグランドホテル（〒893-0005 鹿児島県鹿屋市共栄町12-3）

出席者 ：厚生労働省 特別健康対策監 杉 良太郎 氏

: 厚生労働省「知って、肝炎プロジェクト」肝炎対策特別大使 伍代 夏子 氏

: 厚生労働省「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルサポーター 山本 譲二 氏

:ダンスチーム HOUEI GOLD