“社長の熱”を解き明かす。ドキュメンタリーYouTubeチャンネル『社長マニア』開設、初回はISEKADO鈴木社長に1日密着

株式会社TradeOn

株式会社TradeOn（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：古賀将之）は、2026年5月1日にYouTubeチャンネル「社長マニア」を開設し、第1弾動画を公開しました。本チャンネルでは、日本各地で事業を牽引する経営者の生い立ちから現在までの軌跡を密着ドキュメンタリー形式で発信します。第1弾は、創業450年の老舗餅屋を継ぎクラフトビール事業を立ち上げた伊勢角屋麦酒代表・鈴木成宗氏に密着。コロナ禍での赤字経営をV字回復させた経営者のリアルな姿を約42分の動画でお届けします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gExJ9_nD9cU ]



▶ 第1弾動画

https://youtu.be/gExJ9_nD9cU

▶ チャンネルURL

https://www.youtube.com/@shachomania_official

■ 第1弾：伊勢角屋麦酒（ISEKADO）鈴木成宗代表に密着（約42分）

記念すべき第1弾の密着先は、三重県伊勢市に本拠を置くクラフトビールブランド「伊勢角屋麦酒（ISEKADO）」代表・鈴木成宗氏。創業1575年、450年以上の歴史を持つ老舗餅屋の21代目として生まれながら、クラフトビールという新領域に挑んだ経営者の素顔に、カメラが1日密着します。

【見どころ】

創業450年の老舗でありながら、なぜクラフトビールに舵を切ったのか。その決断の背景には、鈴木代表の幼少期から積み上げてきた原体験がありました。動画では、大学時代のエピソードから現在に至る軌跡を鈴木代表自身の言葉で語っています。

コロナ禍という未曾有の苦境。それでも会社はV字回復を果たします。経営報告会、PL・BSの読み込み、販管費の管理まで、経営の現場をそのまま収録。「どん底で気付いた何より大切なこと」とは何か--鈴木代表が初めて言語化します。

早朝勉強会で撮影クルーが目にした「衝撃の光景」。店舗・事務所・工場を巡る環境整備点検。奥様へのインタビュー。そして「神社Cheers」とは何か--。42分を通じて、ISEKADOという組織を動かす「熱の正体」が浮かび上がります。

【主な収録内容】

・ 幼少期～大学時代のエピソード / 朝のルーティーン

・ 早朝勉強会で見た衝撃の光景 / 叱ってくれる存在とは

・ 環境整備点検（店舗・事務所・工場）

・ コロナ禍の苦境を乗り越えたV字回復の過程

・ どん底で気付いた何より大切なこと / 熱量の源泉

・ 直近5年の目標 / 経営報告会 / 神社Cheersとは

・ 社員・ご家族インタビュー / 若者へのメッセージ / 今後の展望

■ 鈴木成宗氏について

【会社名】有限会社二軒茶屋餅角屋本店

【ブランド名】ISEKADO（伊勢角屋麦酒）

【代表者】鈴木成宗（スズキ ナリヒロ）

【創業】1575年（法人設立：1994年）

【所在地】三重県伊勢市神久6-8-25

【受賞歴】英国IBAゴールドメダル4大会連続受賞（2017・2019・2021・2024年／世界初）

【メディア歴】テレビ東京系「カンブリア宮殿」出演（2025年1月）

【公式サイト】

https://www.biyagura.jp/

■ 「社長マニア」チャンネルについて

「何者でもないあなた」を、「何者か」へ。

本番組は、仕事に熱狂する経営者たちに徹底密着し、あなたの「人生が変わる瞬間」をお届けするドキュメンタリーです。豪華なオフィス、輝かしい成功、華やかな暮らし。私たちが目にするのは、彼らの「完成された姿」だけかもしれません。しかし、彼らを突き動かす真の原動力（熱の正体）は、きらびやかな世界とは真逆の場所にあります。幼少期の悔しさ、若き日の挫折、もがき苦しんだ泥臭い日々。 画面の向こうの成功者も、かつてはあなたと同じ「何者でもない誰か」でした。彼らの泥臭いリアルな生き様から、あなたの胸に眠る「熱」を呼び覚ましてください。



■ チャンネル開設の背景

働き方改革やハラスメント対策が叫ばれる昨今、上司と部下の接点は「指示」や「制度」だけになり、先人の泥臭い「生き様」に触れる機会が失われつつあります。一方で「何かに熱狂したい、でもどうすればいいか分からない」と感じる若者・社会人は多く、ロールモデルへの渇望は高まっています。

こうした課題意識のもと、株式会社TradeOnとクリエイター集団Jiffy,Inc（WANCAT）は共同制作チームを結成。「今の完成された社長の姿」だけでなく、挫折・苦悩・どん底からの再起といったリアルな軌跡を余すところなく映像化するチャンネルとして「社長マニア」を立ち上げました。

▶ チャンネルURL：

https://www.youtube.com/@shachomania_official

■ 制作メンバー

古賀将之（Producer）／ 株式会社TradeOn 代表取締役CEO

学生時代に営業会社の立ち上げを経験。新卒で国内No.1の新規事業開発コンサルティング会社Relicに入社後、2023年に株式会社TradeOnを創業。

Rin（Producer / Director）／ Jiffy,Inc（WANCAT）

2021年にJiffyを創業。SNS総フォロワー40万人超のクリエイター。BreakingDown6.0などメディア出演多数。ショートドラマ・CM・MV制作まで幅広く手がける。

■ 今後の展開

「社長マニア」では今後も幅広い業界の経営者を取り上げ、定期的に動画を配信していきます。出演社長の採用ページや事業情報への導線も設け、視聴者と経営者をつなぐプラットフォームとしての発展を目指しています。

■ 会社概要

【会社名】株式会社TradeOn

【代表取締役CEO】古賀将之

【所在地】東京都中央区

【設立】2023年

【事業内容】プロシェアリング事業、メディア事業

【URL】https://trade-on.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社TradeOn 社長マニア制作チーム

MAIL：shachomania@trade-on.jp

※ お電話でのお問い合わせは、上記メールアドレスまでご連絡先をお送りください。折り返しご連絡いたします。

■ 出演者募集 ｜あなたの「熱」を、物語にしませんか

「社長マニア」では、業界・規模を問わず、熱を持って経営に向き合う経営者の方を随時募集しています。「自社の取り組みを広く知ってもらいたい」「採用に力を入れたい」「自分の言葉で社員や若者に伝えたい」--そんな思いをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。

▶ 出演お問い合わせはこちら：https://forms.gle/kebQGSVDxmLmJ1SW9