【クリエイター向け】動画やSNSなど、本当に著作権のルールを守れていますか？7/3（金）～ セミナーシリーズ「現場で役立つ著作権入門」（全6回・無料）

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月3日（金）より、クリエイターの方々を対象に、全6回のセミナーシリーズ「現場で役立つ著作権入門(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175467/?rls)」（全6回・無料）を開催します。



デザイン、動画、Web制作、SNS運用など、日々の業務で欠かせない著作権の知識。しかし、実際には「どこまでが著作物にあたるのか」「どの行為が違反や侵害になるのか」「利用する際にどこまで注意すべきなのか」といった点を、曖昧なまま業務を進めてしまっているケースも少なくありません。そこでC&R社では、「著作権」を体系的に学べるセミナー全6回のシリーズを企画しました。



本シリーズでは、著作権の基本から実務で必要な知識までを6回に分けて整理し、「現場で迷わず判断できる状態」を目指します。これから著作権を学びたい方はもちろん、理解を整理したい方にもおすすめの内容です。ご興味をお持ちの方はお気軽にご受講ください。



＜本シリーズの特徴＞

・著作権の基礎から実務までを段階的に学べる構成

・初心者でも理解しやすい内容で体系的に整理

・具体例を交えながら「現場で使える知識」を解説

・トラブルを未然に防ぐための判断軸が身につく



＜講座カリキュラム＞（全6回）

第1回 著作物、著作者の定義などの基礎知識

第2回 違反や侵害行為などの考え方

第3回 著作者人格権、著作財産権などの各権利

第4回 各権利の保護期間や登録制度などの仕組み

第5回 許諾や権利制限規定など利用についての知識

第6回 著作隣接権や知的財産権など著作権の関連知識



＜こんな方におすすめ＞

・著作権について基礎から体系的に学びたい方

・デザイン・映像・Web・SNSなどコンテンツ制作に関わる方

・業務で著作物を扱う機会がある方

・「この使い方は大丈夫？」と判断に迷うことがある方

・トラブルを未然に防げる知識を身につけたい方

・実務で使える著作権の考え方を身につけたい方

現場で役立つ著作権入門（全6回）

■日時

第1回 2026年7月3日（金）19：00～20：00

第2回 2026年7月3日（金）20：00～21：00

第3回 2026年7月10日（金）19：00～20：00

第4回 2026年7月10日（金）20：00～21：00

第5回 2026年7月17日（金）19：00～20：00

第6回 2026年7月17日（金）20：00～21：00



■場所

オンライン



■登壇者

design fleet inc. 代表取締役

内田祐生（うちだ・さちお）氏

ウェブデザイン技能検定試験指定実施機関

インターネットスキル認定普及協会 正会員・認定講師

ディレクター、デザイナー、ライター、インストラクター



Web黎明期の1999年からデザイン事務所開業。デザイン事業のほか、2000年代には国家検定ウェブデザイン技能検定創設ワーキンググループメンバー、技能オリンピックWeb種目競技委員を務めた。過去にmacromediaやAdobeの認定インストラクター、横浜市経済局委託デザイン相談員として活動。Web関係の書籍執筆、教材開発多数。インターネットスキル認定普及協会正会員、認定講師。

note https://note.com/designfleet



■参加費

無料



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175467/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/175467/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「現場で役立つ著作権入門」担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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