タヌキ×無自覚超人の異色コンビが繰り広げるドタバタ配信コメディ！ GCノベルズ新作『はい、こちらダンジョン捜索隊！ １』8月31日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCノベルズ『はい、こちらダンジョン捜索隊！ ～相棒のタヌキがうっかり記録用録画を配信したら、全世界でバズってしまいました～ １』（小説：夢・風魔 イラスト：ＫｅＧ）を2026年8月31日に発売いたします。
第１巻カバーイラスト
『はい、こちらダンジョン捜索隊！ ～相棒のタヌキがうっかり記録用録画を配信したら、全世界でバズってしまいました～』とは
Web小説投稿サイト「小説家になろう」「カクヨム」にて夢・風魔先生が連載中の本作の書籍化がGCノベルズにて実現しました！
超人的なパワーで魔獣を蹴散らす悟と、レッサーパンダを自称するタヌキのサクラ。
異色の捜索隊コンビが繰り広げる、ドタバタ配信コメディになります。
本作のイラストを担当するのは、ライトノベルの挿絵などを多数手がける大人気イラストレーターのＫｅＧ先生。
キュートなイラストが彩る書籍版『はい、こちらダンジョン捜索隊！』の物語にぜひご期待ください！
＜書籍情報＞
はい、こちらダンジョン捜索隊！ ～相棒のタヌキがうっかり記録用録画を配信したら、全世界でバズってしまいました～ １
小説：夢・風魔 イラスト：ＫｅＧ
ISBN：9784825000322
1,430円 （本体1,300円＋税10%）
発売日：2026年8月31日
作品ページ：https://gcnovels.jp/book/2171
＜あらすじ＞
ダンジョン内での人命救助を行う『ＡＴＯＲＡ捜索隊』で働く三石悟は、ある日新たな捜索パートナーを紹介される。
そこにいたのは――
「よろしくね、悟くん。私、レッサーパンダのサクラって言うの」
「いや、タヌキじゃ？」
「ぬわぁ～んですってぇ～！？」
お喋りでスキル持ちのタヌキ・『サクラ』だった！
早速ダンジョンに向かう二人だったが、途中サクラがうっかり配信ボタンを押してしまい、捜索模様が全世界向けに発信されてしまう。
超人的なパワーで魔獣を蹴散らす悟と、可愛いタヌキの姿が話題となり、あっという間に大バズリ！
やがて世界の情勢をも動かす事態に――！？
夢をつかむ、次世代型ノベルレーベル【GCノベルズ】 https://gcnovels.jp/(https://gcnovels.jp/)
2014年に創刊したGCノベルズは、『転生したらスライムだった件』や『嘆きの亡霊は引退したい』など話題のWEB小説を続々と刊行する、終わりなき挑戦を続ける次世代型ノベルレーベルです。
読者やファン、そしてクリエイターの皆さまに支えられ、2025年で11周年を迎えることができました。
アニメ化を果たしたタイトルも続々刊行中。
新刊は毎月30日頃発売です。
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