-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ初のカフェが東京・大阪で開催決定！「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」期間限定オープン！！

株式会社エルティーアール

株式会社CLホールディングス（東京都港区、代表取締役社長：内川 淳一郎）の子会社である株式会社エルティーアール（東京都港区、代表取締役社長：谷 丈太朗）は、「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」を2026年7月2日（木）から10月4日（日）まで、東京と大阪で順次期間限定オープンいたします。

■「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」公式サイト：

https://zigzagsanriocafe.ltr-online.com/

和×ラウドロックを軸に、ポップからコミカルまで自在に操る唯一無二の世界観で魅せるバンド「-真天地開闢集団-ジグザグ」と、子どもから大人まで長きにわたり幅広い世代から愛され続けている株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」との初のテーマカフェ開催が決定しました。

メニューは、「命×マイメロディ」のたらこクリームパスタ、「龍矢×まるもふびより」のオムライス、「影丸×バッドばつ丸」のカレーや、ジグザグの楽曲をイメージしたデザート、キャラクターたちをイメージしたカラフルドリンクなどインパクトのあるビジュアルにもこだわったフォトジェニックなメニューをご用意いたしました。

また、オリジナルグッズや「-真天地開闢集団-ジグザグ」の撮り下ろし写真を使用した特典などもご用意し、カフェを盛り上げます。

「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」で、こだわりのメニューを味わいながら、サンリオキャラクターズたちと一緒に、-真天地開闢集団-ジグザグ本格始動10周年をお祝いしましょう。

「-真天地開闢集団-ジグザグ」とは

“愚かな者に救いの手を”をコンセプトに、2016年に本格始動した、

命 -mikoto-（Vo/Gt）、龍矢 -ryuya-（Ba）、影丸 -kagemaru-（Dr）による3ピースバンド。

■「-真天地開闢集団-ジグザグ」公式サイト：https://zigzag.asia/

＜開催概要＞

【日程/店舗】

■東京/渋谷：BOX cafe&space GEMS渋谷店 /2026年7月2日（木）～8月16日（日）

東京都渋谷区渋谷3丁目27－11GEMS渋谷3階

■大阪/梅田：BOX cafe&space ＫＩＴＴＥ OSAKA2号店/2026年8月27日（木）～10月4日（日）

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 ＫＩＴＴＥ大阪6階

◇予約方法：6月16日（火） 18:00カフェ公式サイトOPEN

6月17日（水） 18:00～予約受付スタート（先着順）

予約金：税込880円 ※予約特典付き ※１申込につき、4席迄予約可。

■「ジグザグ×サンリオキャラクタァズCAFE」公式サイト：

https://zigzagsanriocafe.ltr-online.com/

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンライン販売も実施いたします。

2026年7月2日（木）12:00～10月4日（日）23:59

特典

※画像はイメージです。

■予約者限定カフェ利用特典：事前予約８８０円(税込)/1名をご利用いただき、メニューを

ご注文いただいた方に「フォトカード3枚セット（全1種）」をプレゼント。

※前期・後期でデザインが異なります。

予約特典

■メニュー注文特典：フード・デザート・ドリンクメニューのうち2品ご注文につき、

「フォトカード(全1種)」をプレゼント。

※サイドドリンクは対象外です。

※前期・後期でデザインが異なります。

メニュー注文特典

メニュー

※画像はイメージです。

＜フード＞

命とマイメロディの命にメロメロ(ハート)たらこクリームパスタ

●命とマイメロディの命にメロメロ(ハート)たらこクリームパスタ 税込1,890円

命とマイメロディのゆで卵が乗ったたらこクリームパスタ(ハート)

龍矢とモップのブランケットオムライス

●龍矢とモップのブランケットオムライス 税込1,890円

龍矢とモップのクリームオムライス！

ラタトゥイユを混ぜて食べるとトマト風味になります。

影丸とばつ丸の共謀いたずらカレー！

●影丸とばつ丸の共謀いたずらカレー！ 税込1,890円

影丸とばつ丸の黒いカレーライス☆

＜デザート＞

サンリオキャラクタァズ コラボ バリネギサンデー

●サンリオキャラクタァズ コラボ バリネギサンデー 税込1,690円

ジグザグの楽曲「バリネギ -sexy green onion-」をイメージして、ネギチュロをのせたサンデーです。

ストロベリーミルクアイス、マンゴー＆パッションフルーツシャーベット、黒ごまアイスがのっています♪

サンリオキャラクタァズ コラボ コンココンケーキ

●サンリオキャラクタァズ コラボ コンココンケーキ 税込1,590円

ジグザグの楽曲「きちゅねのよめいり」をイメージしたきつね型のケーキです。

りんごのコンポート、コーンチョコクランチ、ポップコーンなど”コン”が盛りだくさんのプレートです♪

＜ドリンク＞

ドリンク

●命とマイメロディの"Strawberry Love Story"

命とマイメロディをイメージしたストロベリー乳酸菌ドリンクです。

●龍矢とモップのぐーたらマイペースドリンク

龍矢とモップをイメージしたマスカットブルーハワイ乳酸菌ドリンクです。

●「あちらのお客様 (影丸・ばつ丸) からです」ドリンク

影丸とばつ丸をイメージした巨峰ブルーハワイ乳酸菌ドリンクです。

各税込990円

＜サイドドリンク＞

・コーヒー（Ice/Hot）

・紅茶（Ice/Hot）

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ

税込各690円

※ワンオーダー対象外となります

※メニュー注文特典配布対象外

オリジナルグッズ

※画像はイメージです。

缶バッジ（ランダム6種）

●缶バッジ（ランダム6種） 税込660円

アクリルキーホルダー（ランダム3種）

●アクリルキーホルダー（ランダム3種） 税込880円

アクリルスタンド

●アクリルスタンド 税込2,750円

ステッカーセット

●ステッカーセット 税込990円

巾着

●巾着 税込1,540円

フォトカードスタンド

●フォトカードスタンド 税込1,650円

ハートハンドルマグカップ

●ハートハンドルマグカップ 税込2,200円

【コピーライト表記】

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.

(C)︎ -真天地開闢集団-ジグザグ