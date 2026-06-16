『JURASSIC WORLD THE VILLAINS POP UP SHOP』開催

株式会社GRANUPD-レックス（ディストータス・レックス）のフォトスポットや化石掘り体験、アクイロプスのドロレスのグリーティングも実施

映画「ジュラシック・ワールド」シリーズに登場する恐竜たちの中でも、圧倒的な存在感を放つ“最恐恐竜” にフォーカスした期間限定イベント『JURASSIC WORLD THE VILLAINS POP UP SHOP』を、2026年7月1日（水）より全国各地で順次開催いたします。

本イベントでは、T-レックスやモササウルスをはじめとする人気恐竜に加え、映画最新作で注目を集めるD-レックスなどをモチーフにした多数の新商品を販売。ファン必見のアイテムを豊富に取り揃えます。

また、一部店舗では巨大なD-レックスのフォトスポットや恐竜図鑑の展示、さらにその可愛らしさに映画公開でファンが激増した、アクイロプスのドロレスのグリーティングイベントも実施予定です。

イベント限定商品を多数販売

会場では、“最恐恐竜”をテーマにした新商品を多数販売いたします。

そのほかにも「ジュラシック・ワールド」歴代シリーズの商品を多岐に渡り販売いたします。

【連絡ビニールバッグ】 \1,100(税込) 文房具やプリントの収納に！取っ手付きで持ち運びラクラク♪便利な名前カード付き！【九九タペストリー】 \1,870(税込) 恐竜たちと一緒に九九を楽しく覚えられる♪壁かけタイプの九九タペストリー！【カプセルトイ ミニアクリルスタンド】 1回\400(税込)イラストレーター「タケウチリョースケ」描き起こしイラストを使用したミニアクリルスタンド！コレクションにもピッタリ♪Tシャツ各種 左から【KV】\4,950(税込)【タケウチリョースケ キッズTシャツ】\3,960(税込)【フード付きキッズTシャツ】\4,620(税込)POPUPデザイン商品各種 左から【A2ポスター】\1,650(税込)【クリアファイル】\660(税込)【ステッカー】\500(税込)

※画像はイメージです。

※商品の仕様・価格は後日公開予定です。

※店舗によって取扱商品が異なる場合がございます。

Universal Studios Licensing LLC (ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、株式会社GRANUPが企画・制作した商品です。

D-レックス(ディストータス・レックス) フォトスポット

一部店舗では、映画最新作で話題となっているD-レックス（ディストータス・レックス）のフォトスポットを設置いたします。

また、恐竜の特徴や生態を学べる恐竜図鑑展示も実施。お買い物だけでなく、「ジュラシック・ワールド」の世界をより深く楽しめるコンテンツをご用意しております。

【フォトスポット実施店舗】

・心斎橋PARCO

・マルイファミリー溝口

アクイロプスのドロレス グリーティング開催

その可愛らしさに映画公開でファンが激増したアクイロプスのドロレスが会場に登場します。

『ジュラシック・ワールド／復活の大地』に初登場する恐竜アクイロプスは、小さなツノと潰れた鼻先が特徴で体長54cmのかわいらしい恐竜です。

劇中では、少女イザベラとの間に友情が芽生え、彼女はこの新しい友達を「ドロレス」と名付けます。

【実施店舗】

・タカシマヤ ゲートタワーモール 7階 ローズテラス

日程：2026年7月19日(日)

・心斎橋PARCO 9階 イベントスペース

日程：2026年7月26日(日)

・イオンモール大和 1階 ライトコート

日程：2026年8月2日(日)

・イオンモール各務原インター 3階

日程：2026年8月11日(火・祝)

・イオンモール和歌山 1階 ヒルズコート

日程：2026年8月23日(日)

【実施時間】

1回目：11時 2回目：13時 3回目：14時 4回目:15時 5回目:16時

【実施内容】

ショー5分、写真コーナー10分

※実施時間は予告なく変更する場合があります。

※混雑状況により整理券対応を行う場合がございます。

本物の化石を発掘できる「ジュラシック・ワールド」化石掘り体験開催

一部店舗では、本物の化石が発掘できる人気ワークショップ「化石掘り体験」を実施いたします。

発掘できる化石は全て本物で、モササウルスの歯、スピノサウルスの歯、アンモナイトの3種類。どんな形の化石が見つかるかは掘ってからのお楽しみです。

お子さまはもちろん、大人の方にもお楽しみいただける体験型コンテンツとなっております。

【参加料金】

1回 1,650円（税込）

【主要時間】20～30分程度

【発掘できる化石】

・モササウルスの歯

・スピノサウルスの歯

・アンモナイト

【開催店舗】

・ＦＫＤインターパーク 2階 大催事会場

・イオンモール宮崎 2階 イオンホールA

・心斎橋PARCO 9階 イベントスペース

・イオンモール名取 3階

・そごう大宮 7階 催事場

・アミュプラザ熊本 2階

※開催時間は店舗ごとに異なります。

※化石は天然物のため個体差があります。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※発掘キットのお持ち帰りはできません。化石のみお持ち帰りが可能です。

人気イラストレーターとのコラボレーション企画風間雷太氏タケウチリョースケ氏布施龍太氏

本イベントでは、「ジュラシック・ワールド」シリーズの“最恐恐竜”たちをテーマに、人気イラストレーター3名とのコラボレーション企画を実施いたします。

参加イラストレーターは、風間雷太氏、タケウチリョースケ氏、布施龍太氏の3名。それぞれの個性あふれるタッチで描かれた“最恐恐竜”たちのイラストを使用した特別な商品を販売いたします。

また、一部店舗では各イラストレーターによるコラボレーションアートの複製原画展示も実施いたします。

【複製原画展示店舗】

・心斎橋PARCO

・マルイファミリー溝口

購入特典特製蓄光スタンドポスター特別缶バッジ

イベント期間中、会場にて税込2,200円お買い上げごとに、購入特典として「特製蓄光スタンドポスター（サイズ：約H300×W200mm）」を1点プレゼントいたします。

暗闇で光る蓄光仕様となっており、イベントの世界観をお楽しみいただける特別なノベルティです。

さらに、心斎橋PARCOおよびマルイファミリー溝口の2店舗では、追加特典として「特別缶バッジ」をプレゼントいたします。

【全店共通特典】

・特製蓄光スタンドポスター（サイズ：約H300×W200mm）

【対象条件】

税込3,000円お買い上げで1点プレゼント

【追加特典実施店舗】

・心斎橋PARCO

・マルイファミリー溝口

【追加特典】

・特別缶バッジ

※特典はなくなり次第終了となります。

※レシート合算はできません。

※特典缶バッジの絵柄はお選びいただけません。

※詳細は各会場のお知らせにてご確認ください。

開催店舗（2026年7月分）

開催店舗（2026年8月分）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79516/table/35_1_62a5acd04e6a29a37504c45e114021cb.jpg?v=202606160652 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/79516/table/35_2_d39874744671a520f7618506b60d6aa1.jpg?v=202606160652 ]

※開催期間・営業時間は各施設に準じます。

※店舗ごとに実施内容が異なる場合がございます。

(C)︎ Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.