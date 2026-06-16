『MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～』「準決勝【Aブロック】」審査員が決定！ザコシ／フジモン／くっきー！／マヂラブ野田＆村上！7月5日（日）19:00～20:00放送

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）発、今年で2回目を迎えるお笑い賞レース『MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～』。2026年9月6日（日）に生放送で行われる「決勝ラウンド」に向けた予選「準決勝」の模様を、7月5日（日）19:00～20:00、8月2日（日）19:00～20:00の2回にわたって放送いたします。

番組のMCは、昨年に引き続きケンドーコバヤシが担当。そして、このたび、7月5日（日）放送の「準決勝【Aブロック】」の審査員が決定しました。異端芸人の審査に挑むのは、ハリウッドザコシショウ、藤本敏史（FUJIWARA）、くっきー！（野性爆弾）、野田クリスタル・村上（マヂカルラブリー）の5名。『R-1グランプリ』『THE W』『THE SECOND』など数々の賞レースで審査員を務めてきた実力者たちが、“カタヤブリ”芸人たちをどう評価するのか、注目です！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=k9NZX5vCcj8 ]

https://www.youtube.com/watch?v=k9NZX5vCcj8

また、番組の冠スポンサーは昨年に続き、株式会社Qvou「のむシリカ」に決定。ミネラル豊富な「のむシリカ」で健康と美容、そして「笑い」を全国にお届けします。

「どこまでも！マニアッ9。」を追求するTOKYO MXが送る、“最果て”のお笑い賞レース。唯一無二の笑いの“超”新星が誕生する瞬間をお見逃しなく！

■MCケンドーコバヤシ 収録後コメント

『MXグランプリ』は、こういう賞レースの煽りでよくある「人生変えろ！」とか、ああいうヤツが来ても勝てないでしょうね。むしろ「お笑い界ぶっ壊してやる！」ぐらいのやつに来てほしいですね。1回目の収録を終えて、そういうヤツが来たなっていう実感があります。

マジの話、あれだけの審査員をもってしても、芸人と絡んでる途中で「ちょっと困ったな」っていう顔を見られるのは中々ない機会なので。その辺も含めて見てください。

◆番組概要

※下記放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。予めご了承ください。

【タイトル】 のむシリカpresents 「MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～」

【放送日時】 準決勝【Aブロック】：7月5日（日）19:00～20:00＜TOKYO MX1＞

準決勝【Bブロック】：8月2日（日）19:00～20:00＜TOKYO MX1＞

決勝：9月6日（日）生放送 ＜TOKYO MX1＞

【出演】 ＜MC＞ケンドーコバヤシ

＜アシスタント＞田中陽南（TOKYO MX）

＜準決勝【Aブロック】審査員＞

ハリウッドザコシショウ、藤本敏史（FUJIWARA）、くっきー！（野性爆弾）、

野田クリスタル（マヂカルラブリー）、村上（マヂカルラブリー）

【番組HP】 https://s.mxtv.jp/variety/mxgp/(https://s.mxtv.jp/variety/mxgp/)

【番組X】 https://x.com/MXGPITAN(https://x.com/MXGPITAN)

【PR動画】 https://www.youtube.com/watch?v=k9NZX5vCcj8(https://www.youtube.com/watch?v=k9NZX5vCcj8)

【特別協賛】 株式会社Qvou「のむシリカ」