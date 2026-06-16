「TVアニメ『真夜中ハートチューン』TVアニメ放送記念 POP UP SHOP-桜花爛漫 ver.-」が開催中！

株式会社ハピネット

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷 敏之、証券コード：7552）の子会社である株式会社ハピネット・メディアマーケティング（本社：東京都台東区、代表取締役社長：鶴丸智康）は、2026年6月16日（火）よりHMV&BOOKSにて「TVアニメ『真夜中ハートチューン』TVアニメ放送記念 POP UP SHOP-桜花爛漫 ver.-」を開催し、描き下ろしイラストを使用した新商品を販売中です。

HMV＆BOOKSの3店舗にて、「TVアニメ『真夜中ハートチューン』TVアニメ放送記念 POP UP SHOP-桜花爛漫 ver.-」を開催中！

和風メイド衣装を装う新規描き下ろしイラストを使用した商品を先行販売しています！

HMV&BOOKS SHIBUYAの会場では、描き下ろしイラストのスタンディパネル展示もお楽しみいただけます。

※多くのお客さまのご来店が予測される場合、入場制限や整理券での入場対応をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

また、POP UP SHOPにて商品を3,300円（税込）ご購入ごとに、ランダムで購入特典「特製オリジナルフォト風カード」を1枚プレゼント！

＜開催期間＞

2026年6月16日(火)～28日(日)

＜開催店舗＞

・HMV＆BOOKS SHIBUYA

〒150-0041

東京都渋谷区神南1-21-3 渋谷modi内 5F

営業時間：10:00～21:00

・HMV&BOOKS HAKATA

〒812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ6F

営業時間：10:00～21:00

※6/16(火)は休館日のため、6/17(水)から開催になります

・HMV＆BOOKS NAMBA

〒542-0076

大阪府大阪市中央区難波3-8-9 なんばマルイ 7F

営業時間：11:00～20:00

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▼イベント特設ページ

https://www.hmv.co.jp/en/news/article/260603165/

▼TVアニメ『真夜中ハートチューン』公式サイト

https://mayochu-anime.com/

(C)五十嵐正邦・講談社／「真夜中ハートチューン」製作委員会