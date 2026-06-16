【フリーアナウンサー進藤晶子氏がAI展示会に初登壇】トップランナーへの取材で培った“聞く力”で、AI時代の企業の想いに迫る特別対談を開催

株式会社イプロス

「なぜ、その製品を作ったのですか？」

シンプルな問いですが、その答えの中には、企業の原点や開発者の信念が隠れています。

フリーアナウンサーとして進藤晶子氏はこれまで数百人のトップランナーたちに向き合い、その言葉の奥にある本音や原点を引き出してきました。

株式会社イプロスは、2026年7月開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、進藤氏を聞き手に迎えた特別対談講演を開催します。

セミナーの詳細・参加申込はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-a-3/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260616_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260616_iprosai2026summer_prpress

本セッションで進藤氏が向き合うのは、AI・DX領域で挑戦を続ける企業や開発者たち。どんな課題を目の前にしていたのか。なぜ、その製品を生み出そうと思ったのか。そして、本当に実現したかった未来とは何だったのか。数々のトップランナーへの取材で培われた進藤氏の質問力によって、普段は語られることの少ない「製品開発の原点」に迫ります。

本セッションは、本展示会の特別対談企画として開催。対談相手には、AI・DX領域で注目を集める企業やリーダーを迎えます（後日発表）。本講演で語られるのは、導入効果や製品機能だけではなく、なぜ、その企業は課題解決に挑もうと思ったのか。開発の過程でどのような壁に直面したのか。そして、その先にどのような未来を描いているのか。進藤氏ならではの視点と問いを通じて、製品やサービスの背景にある「人の物語」を紐解きます。展示会セミナーの枠を超え、企業や製品を見る視点が変わる特別対談です。

■ セミナー概要

製品カタログを閉じて、物語を聞こう

―AIを通して「誰かを助けたい」という想い―

◆登壇：進藤 晶子 氏（フリーキャスター）

◆日時：2026年7月31日（金）12:30～13:20

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス） A会場

【セミナー詳細ページ】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-a-3/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d3-a-3/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260616_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260616_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

進藤 晶子（しんどう まさこ）氏

1994 年 TBS 入社。

「筑紫哲也 News23」「ニュースの森」などを担当する。2001年3月TBS退社。

その後、司会、執筆、朗読の他、 朗読指導者、各界のトップランナー数百人に取材するなど インタビュアーとしても活躍。

2015年3月「山根基世の朗読指導者養成講座」第一期修了。（主催：文字・活字文化推進機構） 以降、同講座でアシスタント講師を務める。

2016年オーチャードホールにて「映像の世紀コンサート」ナレーションを担当。

2018年サントリーホールで朗読コンサートを初プロデュース。

2021年10月、第13回トッパンチャリティーコンサート「ことばのしらべ」をトッパンホールにてプロデュース。 朗読とクラシック音楽のコラボレーションが好評を博す。

2014年から2024年まで伊藤忠エネクス主催の朗読コンサート「ことばの力を楽しむ会」で朗読と進行を務める。

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科修士課程修了。

2004年4月よりTBS系列「がっちりマンデー!!」(日曜日あさ7:30)にMCとして出演中。

■ 本講演の見どころ

◆ 数百人のトップランナーに向き合ってきた進藤晶子氏が聞き手として登壇

長年の取材経験で培った質問力と傾聴力で、開発者や企業の本音を引き出します。

◆ 製品の裏側にある「なぜ」を深掘り

その製品はどのような課題から生まれたのか。開発者たちの原点に迫ります。

◆ 製品紹介ではなく“人”に焦点を当てた特別対談

スペックや機能だけでは見えてこない、企業や開発者の情熱や葛藤を紐解きます。

◆ AI・DX領域の挑戦者たちのリアルな声を聞ける

成功談だけではなく、挑戦の過程や意思決定の背景にも迫ります。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

- 経営者や事業責任者が、何を考えて意思決定しているのか知りたい方- AI・DX領域の挑戦者たちのリアルな考えや本音に触れたい方- 事業や製品が生まれるまでの葛藤や試行錯誤に関心がある方- 経営層やリーダーのインタビューから学びを得たい方- 進藤晶子氏ならではの聞き手としての魅力を体感したい方

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/168_1_34eec46cdbf36892f2fb98d74c36463c.jpg?v=202606160652 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/