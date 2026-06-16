AHSキャラクターズ POP UP SHOPの事後通販スタート！
池袋P´PARCO 3Fにて開催しておりましたAHSキャラクターズ POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4725
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月16日(火)18:00～6月30日(火)23:59
【発送予定日】
・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジセット rain ver.
価格：1,320円（税込）
種類数：全1種
カンバッジセット flower ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全2種
コレクションカード(ランダム)
rain ver.
価格：660円（税込）
種類数：全7種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
ワイヤーキーホルダー rain ver.
価格：各1,210円（税込）
種類数：全2種
ワイヤーキーホルダー flower ver.
価格：各1,210円（税込）
種類数：全4種
デカアクリルスタンド rain ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全2種
デカアクリルスタンド flower ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全4種
キャンバスプレート rain ver.
価格：1,870円（税込）
種類数：全1種
キャンバスプレート flower ver.
価格：各1,870円（税込）
種類数：全2種
マイクロファイバー rain ver.
価格：各825円（税込）
種類数：全2種
マイクロファイバー flower ver.
価格：各825円（税込）
種類数：全4種
B2タペストリー rain ver.
価格：3,850円（税込）
種類数：全1種
B2タペストリー flower ver.
価格：各3,850円（税込）
種類数：全2種
ラバーデスクマット rain ver.
価格：4,400円（税込）
種類数：全1種
ラバーデスクマット flower ver.
価格：各4,400円（税込）
種類数：全2種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4725
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年6月16日(火)18:00～6月30日(火)23:59
【発送予定日】
・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送
【権利表記】
(C)AHS Co.Ltd.
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売