クラブシーンを熱狂させ続ける大人気イベント「Beginning」がZEROTOKYOをテイクオーバー!! オーストラリア出身のダブステッププロデューサーLeotrixが3年ぶりに来日!!

株式会社TSTエンタテイメント

凶暴なまでの重低音のなかに、ゲームポップを彷彿とさせるキャッチーで美しいメロディが共存する超絶的なサウンド「Future Riddim」を操る彼が、新宿の地下から圧倒的な低音とエモーショナルな旋律を響かせる。

2023年に東京大阪のCIRCUSツアーし一気に日本での人気を得た彼は日本のファンにはお馴染み。再来日を心待ちにしていたファンも多いだろう。

現在も独自の先進的なサウンドを追求し、世界中のフェスやクラブでプレイを続けている彼が夏の東京に凱旋する!!

脳を揺らす重低音と最先端のサウンドが交差する、唯一無二の夜を見届けよ!!

ZEROTOKYO初登場、そして360度ブースセットと特別なパフォーマンスになることは間違い無い!!

EVENT INFO

2026.8.7(金) Beginning ZERO

@ZEROTOKYO

OPEN 11PM

HP：https://zerotokyo.jp/event/beginning-zero-0807/

DOOR：\3,500-

FASTPASS TICKET：\2,800-（優先入場・入場料金含む）

U-23 TICKET： \2,500 (優先入場・入場料金含む)

【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/beginning-zero-0807

【RA】https://ja.ra.co/events/2469009

※混雑時に入店規制を行う場合がございます。

FASTPASS TICKETをお持ちの方も入店規制があった場合に、入店ができない場合がございますので、お早めにご来場ください。

※U-23 TICKET

2026年8月7日までに23歳以下の方が対象です。

チケット受付時に生年月日が確認できる写真付き身分証をご提示いただきます。ご本人様と年齢の確認が取れない場合は一般発売価格との差額をお支払いいただきます。

【Z HALL】〈DUBSTEP / BASS MUSIC〉

-Beginning ZERO-

DJ：Leotrix

ARTIST INFO

Leotrix

Beatportで複数回の1位を獲得。楽曲のストリーミング再生3,000万回以上の実績を誇るオーストラリア出身のダブステップDJ／プロデューサーLeotrix。

緻密なサウンドデザインと爆発的なドロップを融合させた彼の独自のスタイルは、Excision、Zomboy、Virtual Riotといった業界の重鎮たちからも支持を得ている。

Rampage、Lost Lands、Ultra Music Festivalなどの世界屈指のフェスへの出演。日本、香港、ヨーロッパでのツアーに加え、全米35都市を巡る初のヘッドライン・ツアーを通じて、国際的な影響力を拡大。その人気は上昇の一途をたどっており、影響力と需要に衰えの兆しは見られない。

いま最も注目され、求められている若手アーティストの一人として確固たる地位を築いているトップアーティストである。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RtEGmh7XJ1c ]

LEOTRIX @ LOST LANDS 2025

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※Resident Advisorにて前売りチケットを購入し、ZEROTOKYOをフォローした方にドリンクチケット1枚をプレゼント。チェックインの際にスタッフまでお声がけください。