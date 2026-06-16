映画『超かぐや姫！』×THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年6月16日(火)より映画『超かぐや姫！』×THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店にて開催しておりました「映画『超かぐや姫！』×THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店」の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4722

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月16日(火)18:00～6月30日(火)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送

【特典情報】

＜【CAFESTAND事後通販】超かぐや姫！商品を税込3,000円お買い上げごとにランダムで1枚、ミニブロマイド（全20種）をプレゼント！＞



【製品情報】

カンバッジ(ランダム) カフェ ver.

価格：550円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムステッカー(ランダム)カフェ ver.

価格：550円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルマスコット(ランダム)カフェ ver.

価格：770円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルキーホルダー カフェ ver.

価格：各770円（税込）

種類数：全8種

アクリルネームバッジ カフェ ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全8種

アクリルスタンド カフェ ver.

価格：各1,320円（税込）

種類数：全8種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4722

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月16日(火)18:00～6月30日(火)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送



【権利表記】

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売