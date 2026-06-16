TOOBOE、過去最大18都市を巡る全国ツアー「惹かれ薫る祝福」開催決定

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

音楽クリエイター・johnによるソロプロジェクト、TOOBOEが、全国18都市を巡るワンマンツアー「TOOBOE ONE MAN TOUR 2026～2027『惹かれ薫る祝福』」の開催を発表した。

TOOBOEにとって過去最大規模のツアーとなる本公演。これまでの最大規模ツアーは、2025年9月から10月にかけて開催された全国14都市を巡る「残夏の怪物」であり、今回はそれを上回る18都市での開催となる。

ツアーの幕開けを飾る初日公演は、11月7日（土）Shibuya LOVEZにて開催。新たな物語が始まる瞬間を目撃できる特別な一夜として、全国のファンから大きな注目が集まりそうだ。ここでしか味わえない高揚感と熱量が、ツアー全体の始まりを鮮やかに彩る。

独自の世界観と中毒性の高いサウンドで支持を集めるTOOBOEは、音楽シーンのみならずアニメ・カルチャーシーンからも熱い注目を集めている。本ツアーでは、これまで培ってきた表現力とライブパフォーマンスをさらに深化させ、新たな物語を描き出していく。

ツアータイトル「惹かれ薫る祝福」は、儚さと美しさが同居するTOOBOEならではの感性を象徴するもの。公開されたキービジュアルには、深い青の世界に佇む一羽の鶴と淡く揺らめく光が描かれ、祝福と祈り、そしてどこか切なさを感じさせる幻想的な世界観が表現されている。また、アーティストビジュアルも静謐な存在感を放ち、本ツアーのコンセプトを印象付ける仕上がりとなっている。

唯一無二の音楽と映像美、そしてライブならではの熱量が交差する「惹かれ薫る祝福」。すべての始まりとなるTOOBOEが紡ぐ新たな物語に注目してほしい。

TOOBOE ONE MAN TOUR 2026～2027「惹かれ薫る祝福」

■2026年11月7日(土)

東京・Shibuya LOVEZ OPEN 17:00 / START 18:00 (問) Live Nation H.I.P. 03-3475-9999

■2026年11月12日(木)

京都・KYOTO MUSE OPEN 18:00 / START 18:30 (問) キョードーインフォメーション 0570-200-888

■2026年11月14日(土)

熊本・B.9 V2 OPEN 17:00 / START 17:30 (問) キョードー西日本 0570-09-2424

■2026年11月15日(日)

鹿児島・SRホール OPEN 17:00 / START 17:30 (問) キョードー西日本 0570-09-2424

■2026年11月26日(木)

宮城・仙台darwin OPEN 18:00 / START 18:30 (問) GIPお問い合わせフォームhttps://www.gip-web.co.jp/t/info

■2026年11月28日(土)

北海道・CASINO DRIVE OPEN 17:00 / START 17:30 (問) WESS 011-614-9999

■2026年11月29日(日)

北海道・PENNY LANE24 OPEN 16:45 / START 17:30 (問) WESS 011-614-9999

■2026年12月11日(金)

兵庫・神戸VARIT. OPEN 18:00 / START 18:30 (問) キョードーインフォメーション 0570-200-888

■2026年12月12日(土)

鳥取・米子laughs OPEN 17:00 / START 17:30 (問) YUMEBANCHI(岡山) 086-231-3531

■2027年1月16日(土)

福岡・DRUM LOGOS OPEN 16:45 / START 17:30 (問) キョードー西日本 0570-09-2424

■2027年1月17日(日)

広島・LIVE VANQUISH OPEN 17:00 / START 17:30 (問) YUMEBANCHI(広島) 082-249-3571

■2027年1月24日(日)

大阪・BIGCAT OPEN 17:00 / START 18:00 (問) キョードーインフォメーション 0570-200-888

■2027年1月31日(日)

愛知・名古屋ダイアモンドホール OPEN 17:00 / START 18:00

(問) サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

■2027年2月6日(土)

石川・金沢EIGHT HALL OPEN 17:00 / START 17:30 (問) FOB金沢 076-232-2424

■2027年2月7日(日)

長野・CLUB JUNK BOX OPEN 17:00 / START 17:30 (問) FOB新潟 025-229-5000

■2027年2月13日(土)

香川・高松DIME OPEN 17:00 / START 17:30

(問) デューク高松 087-822-2520

■2027年2月14日(日)

静岡・UMBER OPEN 17:00 / START 17:30 (問) サンデーフォークプロモーション静岡 054-284-9999

■2027年2月21日(日)

神奈川・KT Zepp Yokohama OPEN 17:00 / START 18:00 (問) Live Nation H.I.P. 03-3475-9999

【チケット料金】

■東京公演

全席指定 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

U-20 全席指定 \5,000（税込・入場時別途ドリンク代）

■11月12日京都公演～2月14日静岡公演

スタンディング \6,300（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付）

U-20 スタンディング \5,000（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付）

■神奈川公演

1階スタンディング \6,300（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付）

U-20 1階スタンディング \5,000（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付）

2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

＜U-20チケット注意事項＞

※公演当日20歳までの方が対象です。

※入場時、年齢のわかる身分証をご提示いただきます。

※身分証の確認ができない場合は、一般チケットとの差額をお支払いいただきご入場となります。

※払い戻しは行いませんので、忘れずに身分証をご持参ください。

【注意事項】

※お一人様4枚まで

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。

【チケット先行受付】

■INUGOYA先行

6月16日(火)18:00～6月28日(日)23:59

（ルート限定／ぴあ）

■オフィシャル先行

7月2日(木)12:00～7月12日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/tooboe/

■オフィシャル2次先行

7月16日(木)12:00～7月26日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/tooboe/

■ぴあ独占先行

8月1日(土)12:00～8月11日(火・祝)23:59

https://w.pia.jp/t/tooboe/

各プレイガイド先行：後日発表

【一般発売】

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/tooboe/

ローソンチケット

https://l-tike.com/tooboe/

イープラス

https://eplus.jp/tooboe/

※一般発売日：後日発表

■TOOBOE

音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。2022年4月に1stシングル「心臓」をリリースしメジャーデビュー。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用された。さらに2024年6月に公開した「痛いの痛いの飛んでいけ」のMVは、既にそれぞれ2000万回再生を突破している「心臓」「錠剤」を凌ぐ勢いで世界各国で話題を呼び、自身最速でYouTubeの再生回数2000万回を突破した。

Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/

X：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca

(Official) https://x.com/tooboeofficial

Instagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/

TikTok： https://www.tiktok.com/@johntooboe_official

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA