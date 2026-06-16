TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』アクリルキャラスタンド、ダイカットステッカー、クリアファイルの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season 4』の新商品を受注開始いたしました。
▼アクリルキャラスタンド
ラフタリア&フィーロ
■サイズ：約70×94mm
■素材：アクリル
▼ダイカットステッカー
ラフタリア/フィーロ
■サイズ：約85mm
■素材：塩ビ
■耐水耐光仕様
■フルカラー印刷
▼クリアファイル
ラフタリア&フィーロ vol.2/ラフタリア&フィーロ vol.3
■サイズ：約220×310mm
■素材：ポリプロピレン
(C)AnekoYusagi_Seira Minami/KADOKAWA/Shield Hero S4 Project
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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