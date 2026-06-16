TVアニメーション『ガンバレ！中村くん！！』サムネイルキラステッカーセット、クリアファイルの受注を開始しました！
株式会社アズメーカー
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株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」の新商品を受注開始いたしました。
▼サムネイルキラステッカーセット
中村男久斗＆広瀬愛貴 vol.1/中村男久斗＆広瀬愛貴 vol.2
■3枚入り
■サイズ：約80mm
■ホログラム仕様
■素材：紙
▼クリアファイル
中村男久斗＆広瀬愛貴 vol.1/中村男久斗＆広瀬愛貴 vol.2
■サイズ：約220×310mm
■素材：ポリプロピレン
(C)Nakamura-kun!! Animation Project
※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。
■「きゃらON！」とは
男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。
「今欲しい商品がここにある！！」
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