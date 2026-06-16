「『劇場版アイカツスターズ！』-Anniversary Stars-」入場者プレゼントの配布＆公開記念舞台挨拶が決定！

公開10周年を記念したリバイバル上映「『劇場版アイカツスターズ！』 -Anniversary Stars-」は全国70館の劇場で7月3日（金）より3週間限定で上映となります。今回の上映での入場者プレゼントの配布が決定！さらに公開を記念した舞台挨拶が決定しました。

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

2026年7月3日（金）より3週間限定で上映となる、「『劇場版アイカツスターズ！』-Anniversary Stars-」

今回の上映での入場者プレゼントの配布が決定しました。

公開第1週目はアイカツ！カード Vol.1として「ガーリーアイランドトップス」「ガーリーアイランドカチューシャ」「マジカルピンクトップス」「マジカルレインボースターアクセ」の4種をランダムで配布いたします。

鑑賞の記念にぜひ劇場でゲットしてくださいね♪

※劇場により数に限りがございます為、無くなり次第配布終了となります。

※お1人様1回の鑑賞につき、4種類からランダムで1枚のお渡しとなります。

※アイカツ！カード裏面には、「アイカツ！オフィシャルストア」秋葉原店に設置のデータカードダス『アイカツ！オンパレード』で読み込んで遊んでいただけるQRコードが付いています。

※プレイする際、カードの記載内容に対応していない部分がございます。

『劇場版アイカツスターズ！』-Anniversary Stars- 概要

上映期間：2026年7月3日（金）より3週間限定で全国70館の劇場にて上映

公開劇場リスト：https://www.aikatsu.net/portal/anniversary_stars/theater/

さらに、今回の公開を記念した舞台挨拶が決定しました。

7月4日（土）に新宿バルト9にて、虹野ゆめ役・富田美憂さん、桜庭ローラ役・朝井彩加さんによる舞台挨拶を実施いたします。

チケットの先行抽選販売となるプレリザーブの受付は明日6月17日（水）11:00よりスタート！

詳細は下記概要と特設サイトをご確認ください。

『劇場版アイカツスターズ！』-Anniversary Stars- 公開記念舞台挨拶概要

■会場

新宿バルト9

■実施日時

7月4日（土）

10：35の回 上映終了後 舞台挨拶

13：25の回 上映開始前 舞台挨拶

■登壇者（予定）

富田美憂（虹野ゆめ役）、朝井彩加（桜庭ローラ役）

※登壇者は予告なく変更する場合がございますこと、予めご了承ください。

■チケット料金（1枚につき）

2,600円均一（税込）

≪チケットの購入方法について≫

こちらの座席指定券は「チケットぴあ」のみでの販売となります。チケットぴあにて残席があった場合のみ劇場販売を行う予定です。

■チケット販売

・先行抽選販売「プレリザーブ」

申込受付期間：6月17日（水）11：00 - 6月28日（日）23：59

抽選結果発表：6月29日（月）18：00以降

お申込みURL：https://w.pia.jp/t/aikatsu-anniversary-stars/

プレリザーブとは？：https://t.pia.jp/guide/prereserve.html

≪先行抽選販売に関する注意事項≫

※ チケットのお申込は、お一人様4枚までとさせていただきます。

※ 前売券からのお引換は出来ません。ご注意ください。

※ チケット当選後の変更・払戻は出来ません。予めご了承ください。

※ プレリザーブとは、事前のお申し込みの後、チケットを購入できるサービスです。

※ 必ずしも優先的に良いお席をご用意するものではありません。

※ お申込多数の場合は抽選にて当選者を決定します。（先着順ではありません）

※ 受付期間中ならいつでもお申込み可能です。（メンテナンス時間をのぞく）

・一般発売

販売期間：6月30日（火）10：00 - 7月3日（金）16：00

インターネット購入： https://w.pia.jp/t/aikatsu-anniversary-stars/

※インターネットでお求めいただけます。

※チケットの販売は、お一人様4枚までとさせていただきます。

※前売券からのお引換はいたしかねますのでご注意下さい。

※お席はお選びいただけません。

※チケットのお問合わせはチケットぴあヘルプ：https://t.pia.jp/help/index.jsp

■注意事項

※主催者の判断により、舞台挨拶の開催中止や、登壇者などの内容が予告なく変更になる場合がございます。その場合も、交通費や宿泊費などの補償はいたしません。また、映画上映が行われる場合はチケットの変更や払い戻しもできませんので、予めご了承ください。

※全席指定席となります。チケットをお持ちでない方はご覧になれません。

※いかなる場合においても舞台挨拶中の途中入場は固くお断りいたします。

※場内でのカメラ（携帯電話含む）・ビデオによる撮影、録音等は固くお断りいたします。当日は荷物検査を行わせていただく場合がございます。

※会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

※インターネット・オークションへの出品その他の転売目的での入場券の購入及び転売はお断りします。

※営利を目的として転売された入場券及びインターネットを通じて転売された入場券は無効とし、当該入場券による御入場はお断りします。

※イベントの予定は、急遽変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※いかなる事情が生じましても、ご購入後・お引き換え後の鑑賞券の変更や払い戻しはできません。

※車イスでのご鑑賞をご希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

以上、ご来場いただくお客様におかれましては、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

■「アイカツ！シリーズ」について

2012年に、データカードダス展開、テレビ放送がはじまった、トップアイドルを目指してアイドル活動(＝アイカツ！)に励む少女たちを描いた「アイカツ！シリーズ」は、これまでに『アイカツ！』『アイカツスターズ！』『アイカツフレンズ！』『アイカツオンパレード！』『アイカツプラネット！』とシリーズ展開を行い、「アイカツ！シリーズ」10周年を迎えた2023年には、劇場映画『アイカツ！ 10th STORY ～未来へのSTARWAY～』公開、翌年には『アイカツアカデミー！』配信と、テレビ番組、データカードダス、玩具、アパレル、雑貨、ライブ公演、映画、配信などクロスメディアで発信し人気を博しています。2026年10月からはデータカードダスが、「アイカツ！アンコール」として復活！ それに合わせ、地上波でのTVアニメ『アイカツ！』アンコール放送など、今後も多様な媒体を通じた “オールアイカツ！” 展開をお届けして行きます。

■「劇場版アイカツスターズ！」-Anniversary Stars- 特設サイト

https://www.aikatsu.net/portal/anniversary_stars/

■「オールアイカツ！」ポータルサイト

https://www.aikatsu.net/portal/

■「アイカツ！シリーズ」アニメ公式X

https://x.com/aikatsu_anime

■「アイカツ！シリーズ」YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@aikatsu_channel

■「アイカツ！シリーズ」アニメ公式TikTok

https://www.tiktok.com/@aikatsu_official

(C)2016 BNP/BANDAI, AIKATSU STARS THE MOVIE

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【会社概要】

株式会社バンダイナムコピクチャーズ

バンダイナムコピクチャーズ(東京都杉並区、代表取締役社長：佐藤弘幸)は、バンダイナムコグループのアニメーション製作会社。2015年4月、株式会社サンライズ（現株式会社バンダイナムコフィルムワークス）からの分社化により設立。レーベル名は「BN Pictures」。

主に『アイカツ！』『バトルスピリッツ』『TIGER ＆ BUNNY』等のマーチャンダイジング展開を中心とするオリジナル作品、および『銀魂』『ケロロ軍曹』等の原作コミックをもとにした作品を製作・プロデュースしています。

会社HP: https://www.bn-pictures.co.jp/

※本プレスリリースの内容は 2026年6月16日時点のものであり、予告なく変更する場合があります。