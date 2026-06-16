なにわ男子×JOYSOUND＝楽しさ5乗のカラオケパーティー、開幕！カラオケでなにわ男子『ND⁵』リリース記念コラボを楽しもう！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」では、明日6月17日（水）から、なにわ男子ニューアルバム「ND⁵」リリースを記念したコラボレーションを実施します。新曲「Celebrate」のミュージックビデオを背景にカラオケをお楽しみいただけるほか、オリジナルグッズが当たるキャンペーンや、5周年記念スペシャルメドレーの配信など、多彩な企画を展開します。

▽なにわ男子 カラオケ企画 特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/ent/naniwa

2021年11月12日にシングル『初心LOVE(うぶらぶ)』でCDデビューした、STARTO ENTERTAINMENT所属の7人組男性アイドルグループ「なにわ男子」。2026年は5周年イヤーとして様々な企画を実施しており、全国9都市10会場を巡るアリーナツアーも予定されています。6月17日に発売される『ND⁵』は、王道POPSを詰め込んだ、周年にふさわしいアニバーサリーアルバム。JOYSOUNDも【POWER PUSH】として盛り上げていきます。

■なにわ男子の楽曲を歌って当てよう！その場でオリジナルアイマスクが当たるチャンス！

最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、「Celebrate」をはじめとする課題曲を選曲すると、抽選でなにわ男子×JOYSOUND オリジナルアイマスクが100名様に当たるチャンス！なお、スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、ご応募いただけます。

■デビュー5周年イヤーを記念して本人映像を大量配信！ライブ映像も初登場！

アルバム収録の最新曲「Celebrate」をはじめ、デビュー曲「初心LOVE(うぶらぶ)」などなにわ男子の本人映像カラオケを大量配信！また、昨年開催されたアリーナツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 'BON BON VOYAGE'」より「Because I just love you」が、初のLIVE映像カラオケとして明日17日より配信予定です。さらに、Apple Musicではなにわ男子のカラオケランキングTOP20を集約したプレイリストが公開中となっています。

■5周年記念スペシャルメドレー配信決定！撮り下ろしコメント映像もカラオケルームで視聴できます♪

JOYSOUNDのカラオケルームで流れる、JOYTV内の特集「PUSH!」にて、なにわ男子の限定コメント映像を放映！また6月30日より、デビュー5周年をお祝いするスペシャルメドレーを配信します。さらにキャンペーン期間中にスペシャルメドレーを歌唱すると、別バージョンの撮り下ろしコメント映像も！ぜひメドレーを歌って、なにわ男子5周年の歴史を振り返ってみてはいかがでしょうか。

この機会をお見逃しなく、なにわ男子とJOYSOUNDのコラボレーションをお楽しみください。

＝＝ なにわ男子×JOYSOUND コラボキャンペーン 概要 ＝＝

◆実施期間：2026年6月17日（水）11:00 ～ 2026年8月31日（月）23:59

◆対象機種：JOYSOUND X1 /JOYSOUND MAX GO / JOYSOUND MAX2 / JOYSOUND MAX

◆参加方法：対象機種を導入の店舗にて、アプリ「キョクナビJOYSOUND」（無料）を使って、課題曲を予約し、スマートフォンに表示されるスピードくじにチャレンジください。

※1曲につき1日1回応募できます。当選はお一人様につき1回のみ有効となります。

【課題曲】 なにわ男子 全楽曲

※詳細はWEBでご確認ください

◆プレゼント：なにわ男子×JOYSOUND オリジナルアイマスク…100名様

▽キャンペーン特設ページ：https://www.joysound.com/web/s/campaign/1613

▽なにわ男子本人映像カラオケ特集ページ：https://www.joysound.com/web/s/karaoke/contents/video/naniwadanshi

▽『キョクナビアプリ』詳細ページ：https://www.joysound.com/web/s/joy/naviapp

※Appleおよび Apple Musicは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の登録商標です。