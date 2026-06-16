バーバリー、アテネ・リビエラのワン＆オンリー・アエスティシスを夏の特別なホリデー空間に

バーバリー・ジャパン株式会社

バーバリーは、「ワン＆オンリー・アエスティシス」とのパートナーシップによる最新のテイクオーバーを発表します。アテネ・リビエラに位置するこの理想的なロケーションで、バーバリーはこの夏、ギリシャへと進出。エーゲ海を望む特別な体験をお届けします。

森林保全地区に佇む「ワン＆オンリー・アエスティシス」は、黄金期の魅力とノスタルジーを今に伝えるリゾートです。20世紀半ばには映画の撮影地としても人気を博し、シネマティックな海岸線から歴史あるインテリアまで、1960年代のスピリットが息づいています。

リゾートを囲むターコイズブルーの海から着想を得て、バーバリーのアイコニックなハウスチェックは新たなカラーで再解釈されました。メインプールやガーデン、テニスコートやパデルコートまで、リゾート全体にこのデザインが施されています。英国のクラフトマンシップと「ワン＆オンリー・アエスティシス」の自然美が融合し、エーゲ海での陽光あふれるホリデーを演出します。

バーバリーが水着やクルーズ初めて水辺のレジャーウェアをアーカイブに記録したのは1934年。革新的で機能的なデザイン哲学を、水辺でのレジャーまで拡大しました。今夏、「ワン＆オンリー・アエスティシス」では、カスタムバギーや自転車でリゾートの自然を巡ったり、バーバリー仕様のボートで海岸線を探索したりと、リビエラらしいスタイルで自然の美しさを満喫できます。自然は常に冒険の源であるという、両者に共通する価値観を体現した体験です。

ホテル内のブティックでは、2026年ハイサマーコレクションに加え、アクセサリーやアクティブウェアを展開。ポロシャツやビキニ、そしてラフィアを手編みしてハウスチェックを表現した「マーゲートバッグ」など、ホリデーの時期に欠かせないアイテムが揃います。

画像はこちらからご覧いただけます。

開催期間：2026年10月31日まで

開催場所：ワン＆オンリー・アエスティシス（One&Only Aesthesis）

Leoforos Poseidonos 110

Glifada

166 74

Greece

【ワン＆オンリーについて】

ワン＆オンリーは、世界各地の魅力的なロケーションに展開する唯一無二のリゾートおよびプライベートホームのコレクションです。自然との調和を大切にし、地域文化に根ざしたデザインが特徴で、各リゾートが独自のストーリーと個性を持っています。ギリシャ、アメリカ、メキシコ、モーリシャス、ルワンダなどに展開し、今後はニューヨーク、フィジー、アンティグアにもオープン予定。プライベートホームは現在、モーリシャス、メキシコ、モンテネグロ、アメリカ、ギリシャで購入可能です。