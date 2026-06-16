霧島天然水「のむシリカ」、TOKYO MX『MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～』の冠スポンサーに就任

株式会社Qvou

霧島天然水「のむシリカ」を製造・販売する株式会社Qvou（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：久保龍太郎、以下Qvou）が、2026年7月5日より放送されるのむシリカ presents 「MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～」の冠スポンサーに決定しました。

■ のむシリカ presents 「MXグランプリ2026～異端芸人決定戦～」について

本番組は、枠にとらわれない“型破り”なネタや唯一無二の“強烈”な個性をもつ、異端芸人のNo.1を決める、これまでにない新たなお笑い賞レースです。

その審査基準は…全てをひっくるめた“笑いの破壊力”。

ネタだけでなく、強烈で個性的なキャラクターや特技なども審査対象に。

9月6日（日）に生放送で行われる「決勝ラウンド」に向けた「準決勝」の模様を、7月5日（日）19:00 ～ 20:00、8月2日（日）19:00 ～ 20:00 の2回にわたって放送いたします。

番組のMCは、昨年に引き続きケンドーコバヤシが担当。そして、7月5日（日）放送の「準決勝【Aブロック】」審査員にはハリウッドザコシショウ、藤本敏史（FUJIWARA）、くっきー！（野性爆弾）、野田クリスタル・村上（マヂカルラブリー）の5名が挑むことが決定しました。『R-1グランプリ』『THE W』『THE SECOND』など数々の賞レースで審査員を努めてきた実力者たちが、 “カタヤブリ” 芸人たちをどう評価するのか、注目です。

■ 番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/63938/table/33_1_996dbae2425c46a79ffff063900a442a.jpg?v=202606160652 ]

※放送日時・内容は編成の都合上、変更の可能性があります。

■ 「霧島天然水 のむシリカ」について

累計販売本数1億本（※1）を突破した「のむシリカ」は、幾度もの噴火を繰り返してきた霧島連山の大地から数百年の歳月を掛け生まれた、奇跡の天然水です。

※1 2017年4月12日～2023年7月31日 （株）Qvou調べ

1. 世界トップクラスのシリカ含有量

体の土台をつくる成分として注目される「シリカ」を1リットルあたり97mg/L含有。そのほか、炭酸水素イオンやサルフェート、バナジウムなど希少ミネラルを理想的なバランスで含んでいます。

2. 豊富なミネラルと飲みやすさの両立

ミネラル豊富な中硬水（硬度約130mg/L）ながら、まろやかで飲みやすいのが特徴です。常温でも美味しく、スポーツ時の水分補給や、お料理・お酒の割り水としても最適です。

3. 無添加・天然・安全へのこだわり

保存料・防腐剤を一切使用せず、大自然の恵みをそのままにボトリング。徹底した品質管理のもと、安心・安全な水をお届けしています。

ボトルはUV殺菌と除菌されたクリーンエアで殺菌、天然水は130度で10秒間加熱殺菌した後、無菌充填システムでボトリングしているため、未開封で約2年間保存できます。

さらに、健康への影響が懸念され、各地の水道水でも問題となっている有機フッ素化合物（PFAS※2）に対しても厳しい品質基準を設け、月に一度の徹底した検査によりその安全性を証明しています。

※2 PFASとは： PFOS、PFOAなどの総称。分解されにくいため体内での蓄積性が高く、WHO（世界保健機関）のがん専門組織であるIARC（国際がん研究機関）もPFOAを発がん性物質として認定しています。

■ 商品詳細- 商品名：霧島天然水 のむシリカ（ナチュラルミネラルウォーター)- 原材料名：水（鉱水）- 内容量：500mL, 2L- 成分表示（1Lあたり）：シリカ：97mg / 炭酸水素イオン：170mg / サルフェート：30mg / バナジウム：34μg / カルシウム：31mg / マグネシウム：14mg- 販売者：株式会社Qvou- 採水地：宮崎県小林市

【公式サイト】

https://nomu-silica.jp/

【Amazon公式ストア】

https://amzn.asia/d/02ToSETM

【楽天公式ストア】

https://item.rakuten.co.jp/skull-club/nomusilica/

【公式LINE】

https://page.line.me/778jzqkl

【公式Instagram】

https://www.instagram.com/nomusilica_official/

【公式X】

https://x.com/nomusilica

■ 株式会社Qvouについて

株式会社Qvouは、「霧島天然水 のむシリカ」をはじめとする健康・美容関連商品の提供を通じて、人々の豊かなライフスタイルを支援しています。「お客様の生活を向上させ、喜びをお届けする」という理念を掲げ、社会、人、環境を良くする商品・サービスを提供してまいります。

- 社名： 株式会社Qvou- 所在地： 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20- 代表者： 代表取締役 久保 龍太郎- 公式サイト： https://qvou.com/