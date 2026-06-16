【池袋PARCO・8階 Collabo_Index】期間限定でkawara CAFEの看板定食メニューを提供☆ランチもディナーもゆったりくつろげるカフェ空間でお食事を

株式会社エスエルディー

様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー（本店：東京都港区、代表取締役社長：有村 譲、証券コード：3223、以下「当社」）は、Collabo_Index（コラボインデックス）池袋店にて2026年6月17日（水）より、期間限定でkawara CAFE&DININGで提供中の人気定食メニューの提供を開始いたします。

当店は、池袋PARCO・8階で営業中のカフェ＆ダイニング。駅直結の便利な立地でお買い物の途中や会社帰りにも気軽にお立ち寄りいただけます。この度、kawara CAFE&DININGの定食をメニューに加え、更に充実したお食事をご提供することとなりました。特に「鶏フィレカツ南蛮定食」はサクッと軽いチキン南蛮で人気のメニューです。それ以外にも日替わりで魚・肉のメニューをご用意するなど、バランスにもこだわった定食をご用意しております。ランチでもディナーでもお楽しみいただけます。

詳細URL：https://www.hotpepper.jp/strJ004612948/

■kawara CAFE&DININGコラボメニューについて

※kawaraメニューは2026年7月13日までの期間限定となります。以降の再開については現状未定です。

お肉とお魚の合盛り定食 1,480円（税込）

鶏フィレカツ南蛮定食 1,380円（税込）

本日のお肉定食 1,380円（税込）

本日のお魚定食 1,380円（税込）

鉄板牛カルビ定食 1,580円（税込）

スパイシータコライス（スープ付）1,280円（税込）

（ディナー・土日祝日は1,380円）

魯肉ポーク台湾ライス 1,280円（税込）

（ディナー・土日祝日は1,380円）

チキンオーバーライス 1,280円（税込）

（ディナー・土日祝日は1,380円）

■Collabo_Index池袋店について

Collabo_Index 池袋店

所在地 ：東京都豊島区南池袋１-28-2 池袋PARCO8F

電話番号：03-5985-4118

営業時間：11:00～22:00（LO21:00）

URL ：https://www.hotpepper.jp/strJ004612948/