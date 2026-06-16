ジュワッと&ふんわり食感！「お店で焼いたジュワッと塩パン」が6月16日（火）より順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、店内の専用オーブンで焼き上げて提供する「セブンカフェ ベーカリー」より、「お店で焼いたジュワッと塩パン」を、6月16日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。(※1)

「セブンカフェ ベーカリー」はお店のオーブンで仕上げに焼き上げることで、香ばしさと食感が楽しめ、本格的な味わいをセブン‐イレブンで手軽に体験できるとご好評いただいております。

「お店で焼いたジュワッと塩パン」は、外はパリッ、中はふんわりとした食感をお楽しみいただけます。絶妙な塩味が味わいを引き立てており、淹れたてのセブンカフェとも相性抜群です。1日の始まりを彩る朝の時間帯にも、できたてならではの贅沢な味わいをご堪能ください。

※1 取り扱い店舗限定

サイトURL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

ジュワッと広がる発酵バター×塩のあとを引く味わい

■お店で焼いたジュワッと塩パン

価格：149円（税込160.92円）

発売日：6月16日（火）～順次

販売エリア：全国

「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗はHPをご確認ください。

URL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

ふんわり食感を実現するこだわりの小麦粉を使用

専門店でも使用される小麦粉を使用し、ふんわり食感にこだわりました。外はパリッとした食感をお楽しみいただきたいため、仕上げにお店のオーブンで焼き上げてご提供します。

ほどよい塩気があとを引くおいしさ

ふんわりとした生地に発酵バター入りマーガリンを贅沢に巻き込んで焼き上げました。ほどよい塩味が味わいを引き立て、芳醇なコクと風味が広がります。あとを引くおいしさをお楽しみください。

「セブンカフェ ベーカリー」商品ラインアップ（一例）

■お店で焼いたふんわりメロンパン

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：全国

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

セブンカフェ ベーカリーの人気商品。風味豊かなしっとり生地で、外サクッ、中ふんわり食感が特長のメロンパンです。

■お店で焼いたサクサククロワッサン

価格：176円（税込190.08円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

サクッとした食感が特長のバターの香り豊かなクロワッサンです。

■お店で焼いたチョコクッキー

価格：186円（税込200.88円）

販売エリア：沖縄県を除く全国

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

外サクッ、中しっとりの食感のコントラストが楽しめる新食感チョコクッキー。

■お店で焼いた 明太フランス

価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：全国

※「セブンカフェ ベーカリー」取り扱い店舗限定

フランスパン生地を高温で焼き上げ、外は香ばしく、中はもちっとした食感が楽しめます。明太子とバター、マヨネーズなどを合わせ、ひと口食べるとじゅわっと旨味が広がるコクのある明太ソースに仕立てています。

■お店で揚げたカレーパン

価格：167円（税込180.36円）

販売エリア：全国

※エリアにより商品規格、価格が異なる場合がございます。

フルーツの甘味と野菜のコク、肉のうま味がアップしました。味わい深く、後引く美味しさにリニューアルしたカレーパンを、ぜひお試しください。

■お店で揚げたシュガードーナツ

価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

甲信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県

ふんわり食感のドーナツを、揚げたてで、グラニュー糖をまぶしてお召し上がりください。

※購入時、シュガーを受け取り、袋に入れて振ってからお召し上がりください。

■お店で揚げたソーセージドーナツ

価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：北海道を除く全国

もちっとしたパン生地で、ポークソーセージを包みました。間食やおやつに、手に取りやすい価格とサイズ感で仕立てています。

取り扱い店舗、商品はこちらからご確認ください。

URL：https://www.sej.co.jp/products/sevencafebakery/

担当者コメント

ご好評をいただいている、お店で焼いた「セブンカフェ ベーカリー」から、塩パンが登場します。ひと口かじると発酵バターの豊かなコクが広がりジュワっとした食感で、次のひと口が自然と進むような、あとを引くおいしさを追求しました。ぜひ、淹れたてのセブンカフェと一緒に、贅沢な朝のひとときをお楽しみください。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。