ラグビー新国際大会開幕!日本代表戦を映画館で初ライブビューイング!「ネーションズチャンピオンシップ2026」を全国36のイオンシネマで

株式会社WOWOW

株式会社WOWOWは、2026年に新たに開幕するラグビー国際大会「ネーションズチャンピオンシップ2026」において日本代表戦3試合をイオンシネマを運営するイオンエンターテイメントとタッグを組み全国３６の映画館でライブビューイング上映することを決定しました。日本代表戦が映画館でライブビューイングされるのは今回が初の試みとなります。

■新時代の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ2026」

「ネーションズチャンピオンシップ2026」は、世界12カ国が参加する新たなラグビー国際大会として、今年2026年よりスタートします。南半球・北半球の強豪国が対戦し、世界最強を決定する新フォーマットとして、今後のラグビー界を牽引する大会として注目されています。

■映画館で広がる新たな観戦体験

スタジアム観戦・テレビ観戦に続く「第三の観戦スタイル」として、映画館でのライブビューイングを提供いたします。大スクリーンならではの映像迫力、臨場感ある音、そして観客同士が一体となる空間により、日本代表戦の熱狂を“体験として共有できる新しい観戦価値”をお客様に届けます。また、7月の日本代表戦は地上波での放送が予定されておらず、映画館でのライブビューイングはラグビーファンにとって貴重な観戦機会となります。

ラグビー日本代表は、ワールドカップ以降、国内における注目度とファン層を拡大し続けています。一方で、試合中継の視聴環境は多様化しており、すべての試合にアクセスできる機会は限られています。WOWOWは本取り組みを通じて、より多くの方々にラグビーの魅力を届けるとともに、ラグビー観戦の新たなスタイルの普及を目指します。

ラグビーＷ杯まであと1年となる2026年、ラグビーは新たな時代へ。そして、日本代表戦は新たな観戦体験へ。初めて、映画館でラグビー日本代表戦を観る--。その特別な熱狂を、ぜひこの機会に体感してください！

【実施概要】

「ネーションズチャンピオンシップ2026 ライブビューイング」

※ 本ライブビューイングでは、日本代表の注目カード3試合を映画館で上映します。

※ 出演者は番組内の情報となります。

【上映試合】 7/4（土）17:00開場、17:40キックオフ ＜日本代表vsイタリア代表＞

（ゲスト解説:流大／解説:田中史朗／実況:住田洋）

7/11（土）18:40開場、19:10キックオフ ＜日本代表vsアイルランド代表＞

（解説:大畑大介／実況:谷口廣明）

7/18（土）17:00開場、17:40キックオフ ＜日本代表vsフランス代表＞

（ゲスト解説:五郎丸歩／解説:大西将太郎／実況:豊原謙二郎

【上映劇場】全国イオンシネマ36劇場

【料金】一般：4,000円（税込）高校生以下：2,000円（税込）

<ライブビューイング実施36劇場>

◆チケット購入・詳細はイオンシネマ公式サイトへ

https://www.aeoncinema.com/cinema/event/nationschampionshiprugby2026.html

クレジット：Getty Images / 写真 アフロ

2026年新設の地球規模のラグビー国際大会を全試合ライブ配信！北半球代表の6カ国と、南半球代表の4カ国に日本とフィジーを加えた6カ国、計12カ国による対抗戦！

男子15人制ラグビーにおいて、北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」が新たに創設。

2年に1度の開催で、2026年大会は7月と11月に行なわれるが、WOWOWではそれらの試合を放送とライブ配信でお届けする（一部、ライブ配信のみ）。

各国は、反対側のグループに属する6カ国と対戦し、北半球グループで1位となったチームと南半球グループで1位となったチームがファイナルズ・ウィークエンドで勝敗を決するほか、残りのチームもそれぞれのグループのためにポイントを獲得する試合を行なう。

世界の強豪12代表が集い、最高の選手たちがラグビー界で最も新しいタイトルを懸けて激突する世界的ビッグイベントだ。

北半球グループの要注目チームは、シックス・ネーションズで2025年・2026年と連覇を達成し波に乗る、アントワーヌ・デュポン率いる世界ランキング4位のフランス。そして、シックス・ネーションズ2023年・2024年の覇者で世界ランキング3位のアイルランド。

一方の南半球グループの要注目チームは、ラグビーワールドカップ2連覇に加え、ザ・ラグビーチャンピオンシップでも現在2連覇中という世界ランキング1位の絶対王者・南アフリカ。そして、新任監督デイブ・レニーのもと頂点を狙う世界ランキング2位のニュージーランド。果たして、栄誉ある第1回「ネーションズチャンピオンシップ」の覇者となるのはどの国か？2027年のラグビーワールドカップの行方を占うであろう注目の大会、ラグビーファンならずとも必見だ！

※世界ランキングは2026年5月7日時点のものです。

※以降の放送・配信予定、出演者等の詳細は、 WOWOWラグビー公式サイトおよび公式SNSで順次お知らせいたします。

※ [放送]はテレビ放送、[配信]はWOWOWオンデマンドでご覧いただけます。

＜関連情報＞

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