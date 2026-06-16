【ハンドボール　リーグＨ】プレーオフは男子・BK刈谷、女子・香川銀行に栄冠

公益財団法人日本ハンドボール協会

リーグＨの2025-26シーズンを締めくくるプレーオフが、6月12日（金）から14日（日）にかけての3日間、国立代々木競技場 第一体育館（東京）を舞台に開催されました。

12日のQuarter FINAL（男子2試合、女子1試合）から気迫あふれる激しいぶつかり合いに。

13日のSemi FINAL（男女各2試合）では、男子・豊田合成ブルーファルコン名古屋（レギュラーシーズン2位、以下・豊田合成）-ジークスター東京（同3位）、女子・香川銀行GiraSol kagawa（レギュラーシーズン1位、以下・香川銀行）-ハニービー石川（同4位）の2試合が両者譲らず引き分け。

レギュレーションに基づき、レギュラーシーズンの順位で上回った豊田合成、香川銀行が決勝に勝ち進むという、際どさでした。

宿敵を倒して頂点奪取

男子FINALはトヨタ車体ブレイヴキングス刈谷（レギュラーシーズン1位、以下BK刈谷）と6連覇を狙う豊田合成が、じつに6大会連続となる顔合わせに。

双方が持ち味を出し合った激闘の末、過去5大会連続でFINALで後塵を拝し続けてきたBK刈谷が28-27の1点差で競り勝ち、日本ハンドボールリーグ時代から7シーズンぶり2回目の優勝を果たしました。

7シーズンぶりに頂点に立ったBK刈谷

エースとして要所で効果的なゴールをもぎ取るとともに、3人の外国人選手の力も巧みに引き出したBK刈谷の吉野樹選手が最高殊勲選手賞に選出されました。

最高殊勲選手賞を手にしたBK刈谷・吉野樹選手

【プレーオフ 男子最終順位】

1位 トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷

2位 豊田合成ブルーファルコン名古屋

3位 ジークスター東京

4位 トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA

5位 大同特殊鋼 Phenix TOKAI

6位 大崎オーソル埼玉

新たな女王が誕生

女子FINALは、香川銀行とソニーセミコンダクタマニュファクチャリングブルーサクヤ鹿児島（以下ソニー、レギュラーシーズン2位）の対戦。

持ち味の速攻を武器に、前半を15-11と4点差で折り返した香川銀行が、後半、連覇を狙うソニーの追撃を振り切り、26-23で勝利して初優勝を飾りました。

初優勝に歓喜の香川銀行セブン

最高殊勲選手賞には、4割を超えるセーブ率でソニーの追撃を食い止めた香川銀行・比嘉楓選手が選出されました。

初優勝を引き寄せた香川銀行・比嘉楓選手

【プレーオフ 女子最終順位】

1位 香川銀行GiraSol kagawa

2位 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングブルーサクヤ鹿児島

3位 プレステージ・インターナショナル アランマーレ富山

4位 ハニービー石川

5位 熊本ビューストピンディーズ

なお、BK刈谷、香川銀行は、6月20日、韓国で開催される「新韓 SUPER SOL 2026 日韓クラブスーパーマッチ IN YEOSU」に出場。

韓国リーグチャンピオンと対戦します。

詳細はリーグＨ公式サイト(https://leagueh.jp/news/)から