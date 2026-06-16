TVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』クリアファイルの受注を開始しました！

株式会社アズメーカー

株式会社アズメーカーは通販サイト「きゃらON！」にてTVアニメ『ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～』の新商品を受注開始いたしました。

▼クリアファイル

玲琳＆慧月/玲琳（入れ替わり後）＆慧月（入れ替わり後）

■サイズ：約220×310mm

■素材：ポリプロピレン

(C) 中村颯希・一迅社／「ふつつかな悪女」製作委員会

※掲載商品の仕様・価格等は予告なく変更する場合や取扱いを中止する場合もございます。ご了承ください。

■「きゃらON！」とは

男性向けから女性向けまで、約5000種類のアニメグッズを取り扱っております。

「今欲しい商品がここにある！！」

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