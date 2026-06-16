【蔦屋書店】小嶋陽菜さんプロデュース「Her lip to BEAUTY」チェリーの香りのオードパルファムを6/18(木)より先行販売

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六本木 蔦屋書店（東京都港区）、中目黒 蔦屋書店（東京都目黒区）、湘南 蔦屋書店（神奈川県藤沢市）は、小嶋陽菜さんがプロデュースするビューティブランド「Her lip to BEAUTY」が復刻販売する、チェリーの香りのオードパルファム「Eau de Parfum -CHERRY DRESS-」を、2026年6月20日（土）の一般発売に先駆け、6月18日（木）、6月19日（金）の２日間、先行販売します。また、代官山 蔦屋書店（東京都渋谷区）でも6月22日（月）よりお取り扱いします。

これを記念して、6月18日（木）以降（代官山 蔦屋書店のみ6月22日（月）以降）、有人レジにて「Her lip to BEAUTY」の商品を7,400円（税込）以上お買い上げのお客様には、蔦屋書店限定ノベルティ「CHERRY FLAT POUCH」をプレゼントします（数量限定、なくなり次第終了）。

チェリーの香りのオードパルファム「Eau de Parfum -CHERRY DRESS-」は、昨年「Her lip to」のブランド7周年を記念して数量限定で発売された商品です。ブランドのシグネチャードレス「Cherry Pattern One-Piece」から着想を得た、日常をドレスアップするチェリームスクの香りが好評で、この度、復刻販売されることとなりました。

なお、各店舗では本商品の発売に合わせ、「Her lip to BEAUTY」のフレグランスやボディケアアイテムを取り揃えたフェアを順次開催しています。

■六本木 蔦屋書店 6月6日（土）～6月25日（木）

■中目黒 蔦屋書店 6月6日（土）～6月30日（火）※最終日は18:00まで

■湘南 蔦屋書店 6月10日（水）～7月5日（日）

■代官山 蔦屋書店 6月22日（月）～7月13日（月） ※初日は13:00～、最終日は20:00まで

心地よく気品あふれるフレグランス・ボディケアアイテムをぜひお楽しみください。

商品情報

商品名：Eau de Parfum -CHERRY DRESS-

香調：フルーティーフローラル

チェリーが軽やかに立ち上り、魅惑的に変容するローズやサフラン。レザーを纏ったムスクが余韻を添え、女性の多面性をメロディアスに奏でるチャーミングな香り。

＜TOP＞チェリー

＜MIDDLE＞ローズ、サフラン、バイオレット、パチョリ

＜LAST＞レザー、サンダルウッド、ムスク

容量：30ml

価格：9,200円 (税込)

「Her lip to BEAUTY」とは

小嶋陽菜さんがプロデューサーを務めるビューティブランド。自分に向き合う時間の大切さをテーマに、"触れていたくなる肌"、"好きな香りを纏う"ことに着目し、心地よく気品あふれるフレグランス・ボディケアアイテムを展開しています。

Self Care＝Self Love

自分だけの私を知ること。

肌は最もパーソナルなものであり、自分に興味を持つきっかけとなります。そして、香りは自己表現のひとつであり、自分自身を癒すことにも繋がります。

自分基準で美しい、自分基準で心地いいと思えること。外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出します。

公式サイト(https://herlipto.jp/pages/brand-beauty)

Instagram(https://www.instagram.com/herliptobeauty/)

販売店舗

■六本木 蔦屋書店

https://store.tsite.jp/roppongi/

■中目黒 蔦屋書店

https://store.tsite.jp/nakameguro/

■湘南 蔦屋書店

https://store.tsite.jp/shonan/

■代官山 蔦屋書店

https://store.tsite.jp/daikanyama/