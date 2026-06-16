世界初！次世代型AI-HEMS「Haiot System」を導入した未来型レジデンス「loowell（ルーウェル）」がニセコに誕生（*1）

株式会社WELLNEST HOME世界初のAI-HEMS「Haiot System」がもたらす、マイナス15℃でも快適な未来型レジデンス「loowell 岳 -Gaku-」

株式会社WELLNEST R&D（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：早田宏徳）が展開する、環境性能とテクノロジーを融合させた次世代型プライベートレジデンス「loowell（ルーウェル）」は、次世代HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システム）である「Haiot System（ハイオシステム）」を導入する世界初のレジデンスです。

これまでの住宅の常識を覆す「建物の圧倒的な高気密・高断熱性能による省エネルギー」に、レジデンスとしては世界初となる「AIによる最先端のエネルギー完全自動制御（Haiot System）」を掛け合わせることで、人が心地よく暮らすだけで地球環境への負荷を極限まで減らせる、未来の居住空間を体現します。

※1 世界初：レジデンス（民間・共有制の高級分譲・シェアリング型住宅）において、AIによる自律制御機能を搭載した次世代型HEMS「Haiot System」を導入することが世界初である旨。 自社調べ（2025年12月時点）

■なぜ「loowell×Haiot System」が世界初であり、革命なのか？

【次世代型AI-HEMS】Haiot Systemが全館自動制御するイメージ

現在、世界のエネルギー消費において住宅・建築物が占める割合は非常に大きく、温室効果ガスの排出量と吸収量をプラスマイナスゼロにする「カーボンニュートラル」の実現には、住宅の省エネ化が急務です。しかし、従来のスマートハウスやHEMSは「データの見える化」や「手動での機器操作」に留まっており、真の最適化には至っていませんでした。

loowellが世界で初めて実装した「Haiot System」は、住宅のエネルギーと室内環境をAIが24時間リアルタイムで監視・自律制御する【次世代型AI-HEMS】です。人間が我慢したり、都度スイッチを操作したりすることなく、システム自体が最もエコで快適な状態を自動で作り出します。

「Haiot System」がもたらす3つの革新

１.AIによる完全自律制御（ノー・タッチ・ライフ）

太陽光発電、蓄電池、空調（冷暖房）、換気システムをAIが統合的にコントロール。住人のライフスタイルや翌日の天気予報、気候の変化を先読みし、常に最適なエネルギー配分を自律的に行います。

２.エネルギーの自家消費率を最大化

これまで売電に回すしかなかった余剰電力を、AIの判断で効率よく蓄電池やエコキュート（給湯）へと回し、エネルギーの「地産地消・完全自給自足」を高いレベルで達成します。

３.メーカーの枠を超えたスマート統合

異なるメーカーの家電や設備機器同士であっても、Haiot System内で一元管理。建物全体の消費電力を劇的に削減します。

■ 建築の到達点：世界初の頭脳を支える、ウェルネストホームの「最強の筐体」

「東京花小金井モデルハウス」ウェルネストホーム

どれだけ優れたAI（Haiot System）があっても、バケツに穴が空いていては水が漏れるように、建物自体から熱が逃げてしまっては意味がありません。

loowellは、高気密・高断熱住宅の先駆者であるウェルネストホーム（株式会社WELLNEST HOME）の卓越した建築技術（ダブル断熱工法：セルロースファイバー充填、高耐火ロックウール）を採用しています。

この「魔法瓶」のような圧倒的な建物性能があるからこそ、Haiot Systemのポテンシャルが最大限に発揮されます。外気温がマイナス15℃を下回る過酷な冬であっても、エアコンわずか1台で室内全体の温湿度を均一にキープ。窓際に立ってもTシャツ一枚で心地よく過ごせる、究極の省エネと極上の快適性を実現しました。

■ 第一弾の実装：北海道ニセコ「loowell 岳 -Gaku-」にて始動

世界初、【次世代型AI-HEMS】Haiot Systemを導入する「loowell 岳 -Gaku-」外観イメージ

この世界初の「Haiot System×超高性能建築レジデンス」の実証・体現の場として、世界屈指のスノーリゾートであり、冬季の膨大なエネルギー消費が課題となっていた北海道ニセコエリアの先進街区「ニセコミライ」を選定。次世代プライベートレジデンス「loowell 岳 -Gaku-」として会員募集を開始いたしました。

高価格・環境負荷・管理という「別荘所有の3つの壁」を、1口1,210万円からの共有持分方式と街区連携管理、そして高性能躯体×世界初のHaiot Systemによって解消。オーナー様が不在の期間も、Haiot Systemが遠隔で室内環境を最適な状態に維持し、到着された瞬間から最高のコンディションで迎え入れます。

▼「loowell 岳」特設サイト :https://lp.loowell.jp/?ref=press_release第一弾プロジェクト「loowell 岳 -Gaku-」の3つのユニット（頂・稜線/峰・麓）の詳しい仕様や、1口1,210万円からの共有持分による新しい別荘所有の仕組みについて詳しく解説しています。会員のご入会審査・個別相談のお申し込みもこちらから承ります。

■Gallery

PENTHOUSE 頂-Itadaki- 内観イメージPENTHOUSE 頂 -Itadaki- 内観イメージPENTHOUSE 頂 -Itadaki- 内観イメージloowell 岳 -Gaku- 外観イメージ

【物件概要】

物件名 loowell 岳 -Gaku-

所在地 北海道虻田郡ニセコ町字富士見176番地8

敷地面積 1,094.09平方メートル

土地権利 一般定期借地権 / 供用開始日から50年間

建築面積 / 延床面積 371.19平方メートル / 751.43平方メートル

構造・階数 木造3階建て、合金メッキ鋼板葺き

確認処分番号 JCIA確認H25第00099号

建築物の用途 ホテルまたは旅館

会員権の種類 共有制

建築完了予定 2027年11月(予定)

利用開始時期 2027年12月(予定)

利用制限 ペット同伴不可、室内禁煙

1口あたり年間利用日数 10泊(うち12/1～3/31は3泊まで)

会員権価格(税込)[表: https://prtimes.jp/data/corp/26431/table/7_1_1e69a4b792271ec40a30342b789c6f24.jpg?v=202606171251 ]

※ご入会には審査が必要です。

※ 宿泊料金は年会費に含まれ、未利用泊数分は返金されます。

※ 年会費の他、借地料、火災保険料、固定資産税、宿泊税は実費負担となります。

※償却保証金として上記の年会費1年分を預かります。会員権売却時に未払い費用があった場合には相殺して返還します。

※ 不動産(建物)の共有持分を資産として所有いただきます。供用開始日から50年後に売主へ無償譲渡となります。

※ 取得後3年以内の売却はできません(相続を除く)。

※1口（10泊）のうち、12/1-3/31の利用可能宿泊数は3泊です。

※同一ユニットを3口以上ご購入いただいた方は12か月前からのご予約が可能となります。2口までの場合は10カ月前からのご予約となります。（会員専用予約システムを利用）

会社概要

売主・広告主:株式会社WELLNEST R&D

〒467-0006 愛知県名古屋市瑞穂区御莨町2-15-4 / TEL: 052-875-8775

愛知県知事(1)第26016号 / 公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会 / 公正取引協議会加盟事業者

販売代理・施設運営:株式会社ニセコまち

〒048-1501 北海道虻田郡ニセコ町字富士見168-2(運動公園スポーツ管理棟2階) / TEL: 0136-55-6087

北海道知事免許 後志(1)第451号 / 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 / 一般社団法人 北海道不動産公正取引協議会

▼「loowell 岳」 特設サイト :https://lp.loowell.jp/?ref=press_release第一弾プロジェクト「loowell 岳 -Gaku-」の3つのユニット（頂・稜線/峰・麓）の詳しい仕様や、1口1,210万円からの共有持分による新しい別荘所有の仕組みについて詳しく解説しています。会員のご入会審査・個別相談のお申し込みもこちらから承ります。株式会社WELLNEST HOME

【株式会社WELLNEST HOMEについて】

WELLNEST HOMEの家づくりは、「未来の子どもたちのために」という想いから始まっています。

私たちは、日本の超高気密・高断熱住宅の先駆者として、国内最高クラスの高性能（平均C値0.2平方センチメートル/平方メートル 、断熱等級7・平均UA値0.25W/平方メートル ・K）を標準仕様とした住まいを展開。確かな技術力と数値に裏付けられた「快適・健康・安心・省エネ」な家づくりで、家族の未来を守り、CO2排出を減らす持続可能な暮らしを叶えています。「快適・健康・安心」のすべてを次の世代へと受け継ぎ、未来につなぐ。それが、ウェルネストホームです。



会社名：株式会社WELLNEST HOME

代表者：代表取締役社長 中谷哲郎

本社所在地：愛知県名古屋市瑞穂区御莨町2-15-4

設立：2012年

事業内容：省エネ住宅（戸建・集合住宅等）の設計・施工

省エネ建築物（ホテル・オフィス等の商業施設及び公共施設等）の設計・施工

省エネリノベーション(断熱改修)

持続可能なまちづくり



プロダクトサイト：https://wellnesthome.jp/