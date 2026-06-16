20周年を迎える、くるり主催の音楽イベント「京都音楽博覧会2026」第2弾出演アーティスト発表！!

写真拡大

株式会社ディアフィールド

　　　　　


2026年10月10日(土)、11日(日)に開催が決定している、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026 （略称：おんぱく）」の第2弾出演アーティストが発表されました。


本日新たに発表されたのは２組。Suchmosと羊文学の出演が決定しました。


Suchmosは初出演、羊文学は3度目の出演となります。



くるり結成30周年、そして「京都音楽博覧会」20周年という、ふたつの大きな節目を迎えるアニバーサリーイヤーの「京都音楽博覧会2026」。アーティストの日割り発表や追加出演アーティストの発表など、今後の続報もぜひ楽しみにお待ちください。



また、本日より、オフィシャル3次先行受付が開始。期間は、6月16日(火)18:00～6月23日(火)23:59までとなります。




京都音楽博覧会2026 in梅小路公園


＜イベント詳細＞

公演：京都音楽博覧会2026 in梅小路公園


出演：くるり（両日出演）、


ASIAN KUNG-FU GENERATION 、indigo la End、奥田民生、Suchmos、


羊文学、マカロニえんぴつ、宮本浩次、milet、and more...


公演日：2026年10月10日（土）11日（日）開場10:00/開演11:30


会場：京都梅小路公園　芝生広場（〒600-8835　京都府京都市下京区観喜寺町56－3）


問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (平日 12:00～17:00)


オフィシャルサイト：https://kyotoonpaku.net/


オフィシャルX：https://x.com/kyotoonpaku


＜チケット情報＞

オフィシャル3次先行受付：6月16日(火)18:00～6月23日(火)23:59


前売り\13,000（音博シート付）/ 当日\14,000（音博シート付）


UNDER 22：前売り\9,900（音博シート付）/ 当日\11,000（音博シート付）


2日間通しチケット\23,000（音博シート付）/ 2日間通しUNDER22\17,000（音博シート付）


受付URL：https://eplus.jp/kyotoonpaku/



※中学生以上有料


※UNDER 22チケットは、13歳～22歳までが対象となります。


　ご来場の際、年齢を確認できる写真付き証明書をご持参下さいませ。


※雨天決行・荒天中止


※出演者の変更・キャンセルに伴う払戻は行いません。


※営利目的の転売禁止


※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。


※野外フェスの為、京都音博ホームページにて必ず主旨と注意事項をご理解いただき、ご来場ください。


※小学生以下の方は保護者同伴に限り入場可能となります。


<京都音楽博覧会　ARCHIVES＞

■2007-9/23　「京都音楽博覧会2007」


　出演：くるり／小田和正／Cocco／大工哲弘＆カーペンターズ／ふちがみとふなと


/Jason Falkner（from U.S.A）Liadan（from Ireland）／Taraf de Haidouks（from Romania）



■2008-9/6　「京都音楽博覧会2008」


　出演：くるり／小田和正／大工哲弘＆カーペンターズ／ハンバートハンバート／


細野晴臣＆ワールドシャイネスレイ・ハラカミ／アシャ（from Nigeria）／


Lana & Flip（from Austria）／The Real Group（from Sweden）



■2009-9/22　「京都音楽博覧会2009」


　出演：くるり／石川さゆり／奥田民生／ふちがみとふなと／矢野顕子／


BO GUMBO3 feat.ラキタ／Ben Kweller（from U.S.A）



■2010-9/19　「京都音楽博覧会2010」


　出演：くるり／The Ventures（from U.S.A）／andymori／京都魚山聲明研究会／


Jim O'Rourke（from U.S.A）／二階堂和美／遠藤賢司／世武裕子／くるり ザ・セッション



■2011-9/23　「京都音楽博覧会2011」


　出演：くるり／小田和正／細野晴臣／石川さゆり／斉藤和義／10-FEET／


フジファブリック／マイア・ヒラサワ（from スウェーデン）



■2012-9/22　「京都音楽博覧会2012」


　出演：くるり／小山田壮平／岸田繁／木村カエラ／後藤正文／JAMES IHA（from USA)／高橋優／


細野晴臣／ホリエアツシ／雅 -MIYAVI-／山口洋／吉田省念



■2013-9/22　「京都音楽博覧会2013」


　出演：くるり／奥田民生／サンフジンズ／細野晴臣／マイア・ヒラサワ（from スウェーデン）


RIP SLYME ／ VILLAGERS（from アイルランド）



■2014-9/22　「京都音楽博覧会2014」


　出演：くるり／ペンギン・カフェ（from イギリス)／トミ・レブレロ（from アルゼンチン)／


サム・リー（from イギリス) ／ヤスミン・ハムダン（from レバノン)／椎名林檎／


tofubeats／サラーム海上



■2015-9/20　「京都音楽博覧会2015」


　出演：くるり／木村カエラ／高野寛／indigo la End／Cosmo Sheldrake（from イギリス)／


八代亜紀／Antonio Loureiro（from ブラジル)／ましまろ



■2016-9/18　「京都音楽博覧会2016」


　出演：くるりwith森信行／Tete（fromフランス）／矢野顕子／Mr. Children／桜井和寿&くるり



■2017-9/23　「京都音楽博覧会2017」


　出演：くるり／Alexandre Andres & Rafael Martini／UA／Gotch(ASIAN KUNG-FU GENERATION)田島貴男(ORIGINAL LOVE)／Dhira Bongs／Tomi Lebrero／二階堂和美／布施 明／


京都音博フィルハーモニー管弦楽団



■2018-9/23　「京都音楽博覧会2018」


　出演：くるり／ASIAN KUNG-FU GENERATION／クラウド・ルー（Crowd Lu）／


スターダスト☆レビュー／手嶌葵／Never young beach／ハナレグミ（弾き語り）



■2019-9/22　「京都音楽博覧会2019」


　出演：くるり／折坂悠太／Camila Meza & Shai Maestro／NUMBER GIRL／


never young beach／BEGIN／Homecomings



■2020-9/20 「京都音楽博覧会2020」＊配信(収録)@拾得


　出演：くるり／岸田繁楽団（Guest Singers : 小山田壮平／畳野彩加（Homecomings）／


UCARY & THE VALENTINE）



■2021-10/2　「京都音楽博覧会2021」＊配信(収録)@立命館大学 以学館・学生会館


　出演：くるり



■2022-10/9　「京都音楽博覧会2022」


　出演：くるり／マカロニえんぴつ／Vaundy／SHISHAMO／Antonio Loureiro＆Rafael Martini ／槇原敬之



■2023-10/8-9　「京都音楽博覧会2023」


　出演：くるり／マカロニえんぴつ／中村佳穂／羊文学／ハナレグミ／槇原敬之／


Saucy Dog／坂本真綾／sumika／ Tigran Hamasyan"StandArt"／角野隼斗／秦 基博



■2024-10/12-13　「京都音楽博覧会2024」


　出演：くるり／ ASKA ／菊池亮太／ KIRINJI ／Daniele Sepe＆Galactic Syndicata ／


CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN ／羊文学／平野和／ SHOW-GO ／


フジファブリック／ 玉井詩織（ももいろクローバーZ)feat.武部聡志／ milet



■2025-10/11-12 「京都音楽博覧会2025」


　出演：くるり／ASIAN KUNG-FU GENERATION ／[Alexandros] ／Omoinotake ／


佐野元春& THE COYOTE BAND ／10-FEET／青葉市子／ASKA ／


岸田繁弦楽四重奏／SHISHAMO ／マカロニえんぴつ／RIP SLYME


<ご提供素材＞

くるりアーティスト写真/「京都音楽博覧会2026」メインビジュアル/第2弾解禁ビジュアル


＜くるりオフィシャルリンク先＞


Facebook: https://www.facebook.com/qrlinfo/


X: https://twitter.com/qrlinfo


Instagram: https://www.instagram.com/quruli_official/


TikTok：https://www.tiktok.com/@quruli_official


YouTube: https://www.youtube.com/@QuruliOfficial


Website: http://www.quruli.net/