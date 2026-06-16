20周年を迎える、くるり主催の音楽イベント「京都音楽博覧会2026」第2弾出演アーティスト発表！!
2026年10月10日(土)、11日(日)に開催が決定している、京都出身のロックバンド・くるりが主催する音楽イベント「京都音楽博覧会2026 （略称：おんぱく）」の第2弾出演アーティストが発表されました。
本日新たに発表されたのは２組。Suchmosと羊文学の出演が決定しました。
Suchmosは初出演、羊文学は3度目の出演となります。
くるり結成30周年、そして「京都音楽博覧会」20周年という、ふたつの大きな節目を迎えるアニバーサリーイヤーの「京都音楽博覧会2026」。アーティストの日割り発表や追加出演アーティストの発表など、今後の続報もぜひ楽しみにお待ちください。
また、本日より、オフィシャル3次先行受付が開始。期間は、6月16日(火)18:00～6月23日(火)23:59までとなります。
京都音楽博覧会2026 in梅小路公園
＜イベント詳細＞
公演：京都音楽博覧会2026 in梅小路公園
出演：くるり（両日出演）、
ASIAN KUNG-FU GENERATION 、indigo la End、奥田民生、Suchmos、
羊文学、マカロニえんぴつ、宮本浩次、milet、and more...
公演日：2026年10月10日（土）11日（日）開場10:00/開演11:30
会場：京都梅小路公園 芝生広場（〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56－3）
問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (平日 12:00～17:00)
オフィシャルサイト：https://kyotoonpaku.net/
オフィシャルX：https://x.com/kyotoonpaku
＜チケット情報＞
オフィシャル3次先行受付：6月16日(火)18:00～6月23日(火)23:59
前売り\13,000（音博シート付）/ 当日\14,000（音博シート付）
UNDER 22：前売り\9,900（音博シート付）/ 当日\11,000（音博シート付）
2日間通しチケット\23,000（音博シート付）/ 2日間通しUNDER22\17,000（音博シート付）
受付URL：https://eplus.jp/kyotoonpaku/
※中学生以上有料
※UNDER 22チケットは、13歳～22歳までが対象となります。
ご来場の際、年齢を確認できる写真付き証明書をご持参下さいませ。
※雨天決行・荒天中止
※出演者の変更・キャンセルに伴う払戻は行いません。
※営利目的の転売禁止
※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。
※野外フェスの為、京都音博ホームページにて必ず主旨と注意事項をご理解いただき、ご来場ください。
※小学生以下の方は保護者同伴に限り入場可能となります。
<京都音楽博覧会 ARCHIVES＞
■2007-9/23 「京都音楽博覧会2007」
出演：くるり／小田和正／Cocco／大工哲弘＆カーペンターズ／ふちがみとふなと
/Jason Falkner（from U.S.A）Liadan（from Ireland）／Taraf de Haidouks（from Romania）
■2008-9/6 「京都音楽博覧会2008」
出演：くるり／小田和正／大工哲弘＆カーペンターズ／ハンバートハンバート／
細野晴臣＆ワールドシャイネスレイ・ハラカミ／アシャ（from Nigeria）／
Lana & Flip（from Austria）／The Real Group（from Sweden）
■2009-9/22 「京都音楽博覧会2009」
出演：くるり／石川さゆり／奥田民生／ふちがみとふなと／矢野顕子／
BO GUMBO3 feat.ラキタ／Ben Kweller（from U.S.A）
■2010-9/19 「京都音楽博覧会2010」
出演：くるり／The Ventures（from U.S.A）／andymori／京都魚山聲明研究会／
Jim O'Rourke（from U.S.A）／二階堂和美／遠藤賢司／世武裕子／くるり ザ・セッション
■2011-9/23 「京都音楽博覧会2011」
出演：くるり／小田和正／細野晴臣／石川さゆり／斉藤和義／10-FEET／
フジファブリック／マイア・ヒラサワ（from スウェーデン）
■2012-9/22 「京都音楽博覧会2012」
出演：くるり／小山田壮平／岸田繁／木村カエラ／後藤正文／JAMES IHA（from USA)／高橋優／
細野晴臣／ホリエアツシ／雅 -MIYAVI-／山口洋／吉田省念
■2013-9/22 「京都音楽博覧会2013」
出演：くるり／奥田民生／サンフジンズ／細野晴臣／マイア・ヒラサワ（from スウェーデン）
RIP SLYME ／ VILLAGERS（from アイルランド）
■2014-9/22 「京都音楽博覧会2014」
出演：くるり／ペンギン・カフェ（from イギリス)／トミ・レブレロ（from アルゼンチン)／
サム・リー（from イギリス) ／ヤスミン・ハムダン（from レバノン)／椎名林檎／
tofubeats／サラーム海上
■2015-9/20 「京都音楽博覧会2015」
出演：くるり／木村カエラ／高野寛／indigo la End／Cosmo Sheldrake（from イギリス)／
八代亜紀／Antonio Loureiro（from ブラジル)／ましまろ
■2016-9/18 「京都音楽博覧会2016」
出演：くるりwith森信行／Tete（fromフランス）／矢野顕子／Mr. Children／桜井和寿&くるり
■2017-9/23 「京都音楽博覧会2017」
出演：くるり／Alexandre Andres & Rafael Martini／UA／Gotch(ASIAN KUNG-FU GENERATION)田島貴男(ORIGINAL LOVE)／Dhira Bongs／Tomi Lebrero／二階堂和美／布施 明／
京都音博フィルハーモニー管弦楽団
■2018-9/23 「京都音楽博覧会2018」
出演：くるり／ASIAN KUNG-FU GENERATION／クラウド・ルー（Crowd Lu）／
スターダスト☆レビュー／手嶌葵／Never young beach／ハナレグミ（弾き語り）
■2019-9/22 「京都音楽博覧会2019」
出演：くるり／折坂悠太／Camila Meza & Shai Maestro／NUMBER GIRL／
never young beach／BEGIN／Homecomings
■2020-9/20 「京都音楽博覧会2020」＊配信(収録)@拾得
出演：くるり／岸田繁楽団（Guest Singers : 小山田壮平／畳野彩加（Homecomings）／
UCARY & THE VALENTINE）
■2021-10/2 「京都音楽博覧会2021」＊配信(収録)@立命館大学 以学館・学生会館
出演：くるり
■2022-10/9 「京都音楽博覧会2022」
出演：くるり／マカロニえんぴつ／Vaundy／SHISHAMO／Antonio Loureiro＆Rafael Martini ／槇原敬之
■2023-10/8-9 「京都音楽博覧会2023」
出演：くるり／マカロニえんぴつ／中村佳穂／羊文学／ハナレグミ／槇原敬之／
Saucy Dog／坂本真綾／sumika／ Tigran Hamasyan"StandArt"／角野隼斗／秦 基博
■2024-10/12-13 「京都音楽博覧会2024」
出演：くるり／ ASKA ／菊池亮太／ KIRINJI ／Daniele Sepe＆Galactic Syndicata ／
CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN ／羊文学／平野和／ SHOW-GO ／
フジファブリック／ 玉井詩織（ももいろクローバーZ)feat.武部聡志／ milet
■2025-10/11-12 「京都音楽博覧会2025」
出演：くるり／ASIAN KUNG-FU GENERATION ／[Alexandros] ／Omoinotake ／
佐野元春& THE COYOTE BAND ／10-FEET／青葉市子／ASKA ／
岸田繁弦楽四重奏／SHISHAMO ／マカロニえんぴつ／RIP SLYME
<ご提供素材＞
くるりアーティスト写真/「京都音楽博覧会2026」メインビジュアル/第2弾解禁ビジュアル
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