展示会向けDXサービス「SPEED AD」を提供開始。来場者リードの獲得から営業フォローまでを最短0日で実現。

アブロードアウトソーシング株式会社https://speed-ad.com/

アブロードアウトソーシング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：林 剛之）は、2026年6月15日より、展示会・イベントにおける来場者リードの獲得から営業フォローまでを一元的に支援するDXサービス「SPEED AD（スピードアド）」の提供を開始いたしました。

「SPEED AD」は、展示会やイベント運営において従来発生していた「アンケート・名刺の回収」「データ化」「営業フォロー」といった一連の業務フローを効率化し、リード獲得から営業アプローチまでの期間を最短0日に短縮するサービスです。これにより、イベント当日からの迅速な営業活動が可能となり、商談機会の最大化と営業活動の効率化を支援します。

また、「SPEED AD」は月額固定費が発生しない「基本料金無料」の料金体系を採用しています。名刺データ化の無料プランやお礼メールの無料送信枠を組み合わせることで、一連の業務フローを無料で利用することが可能です。

さらに、必要な分だけ利用できる従量課金制によりコストを最適化し、柔軟な運用を実現します。出展企業の営業機会創出を支援するとともに、展示会・イベントにおけるDXを一気通貫で推進します。

■サービスの目的や背景

展示会やイベントが重要な営業・マーケティング施策として活用される中、展示会出展企業から寄せられるさまざまな課題や要望を受け、「SPEED AD」を開発しました。

従来の展示会運営では、

・紙アンケートの運用において、印刷準備や回収後のデータ化に多くの時間とコストがかかる

・獲得したリードへの営業アプローチまでに、展示会終了後3～5営業日程度を要する

・外部委託する場合、印刷会社・データ入力会社・メール配信会社など複数の事業者との個別調整が必要となり、運用負荷が大きい

といった課題がありました。

こうした課題を解決するため、「SPEED AD」は、リード獲得からデータ化、メール配信、営業フォローまでをワンストップで実現するサービスとして開発されました。

また、正式リリースに先立ち、1年以上にわたり複数の企業にご協力いただき、実際の展示会会場でテスト運用を実施しました。現場で得られたフィードバックをもとに機能改善を重ね、このたび一般企業向けサービスとして提供を開始しています。

「獲得したリードを逃すことなく、展示会当日に営業フォローへつなげたい」「従来よりも高い費用対効果で、展示会業務を一気通貫で効率化したい」といったニーズに応え、営業機会の最大化と展示会DXの推進を支援します

■『SPEED AD』について

「SPEED AD」は、展示会・イベント運営におけるリード情報の収集から活用までを一元管理できるDXサービスです。展示会会場での運用に求められる機能性と操作性を追求し、以下の機能を搭載しています。

【1. Webアンケート作成】

スマートフォンやタブレットからQRコードを読み取るだけで回答できるWebアンケートを、直感的な操作で作成できます。

多様な設問形式に対応しており、従来の紙アンケートをそのままデジタル化して運用することが可能です。

【2. 名刺データ化】

来場者の名刺を撮影するだけで、アンケート回答と紐づけたデータ化を実現します。

データ化までの納期に応じて複数のプランを用意しており、利用シーンや予算に合わせて最適なプランを選択できます。

【3. SPEEDレビュー（リアルタイム集計・分析）】

回収したアンケートデータをリアルタイムで集計し、回答件数や回答内容、グラフ化された分析結果をいつでも確認できます。

展示会開催中でも来場者の傾向を把握できるため、営業活動やマーケティング施策の迅速な意思決定を支援します。

【4. CSV出力】

アンケート回答データおよび名刺データをCSV形式で出力できます。

既存の顧客管理システム（CRM）や営業支援ツール（SFA）との連携にも活用しやすく、社内でのデータ活用を円滑に進めることができます。

【5. お礼メール自動送信】

事前に設定したお礼メールを、アンケート回答や名刺情報と連動して自動送信できます。

来場者への初回フォローを迅速に行うことで、商談機会の創出や関係構築を支援します。

これらの機能により、「SPEED AD」は展示会・イベントにおけるリード獲得からフォローアップまでの業務を効率化し、出展企業の営業成果向上を支援します。

■サービス料金

「SPEED AD」は、初期費用やシステム導入費用、アカウント作成費用などのイニシャルコストが不要で、すぐに利用を開始できる料金体系を採用しています。

料金プランは、月額利用料0円の「スタンダードプラン」と、月額利用料10,000円の「プレミアムプラン」の2種類を用意しています。

スタンダードプランでは、Webアンケート作成、名刺データ化、データ集計・可視化、お礼メール送信など、展示会運営に必要な基本機能をご利用いただけます。

プレミアムプランでは、より高度なWebアンケートの作成機能に加え、多言語対応や、最短で名刺データ化を行う「オンデマンドプラン」の利用など、展示会運営をさらに効率化する機能を提供します。

また、名刺データ化サービスは、データ化する項目数や納期に応じた従量課金制を採用しており、1枚あたり0円から利用可能です。利用目的や運用規模に応じて、最適なプランを選択いただけます。

これにより、企業規模を問わず、コストを抑えながら展示会・イベントにおけるDXを推進することが可能になります。

■今後の展開

今後は、顧客管理システム（CRM）や営業支援ツール（SFA）との連携強化をはじめ、リード分析機能やマーケティング支援機能の拡充を進める予定です。

「SPEED AD」は今後も、展示会後の営業活動や顧客育成までをシームレスにつなぐプラットフォームとして進化し、展示会・イベントDXのさらなる高度化を支援してまいります。

■会社概要

アブロードアウトソーシング株式会社

所在地：東京都千代田区岩本町2-11-9 IT2ビル8階

代表取締役：林 剛之

■サービスサイト

https://speed-ad.com/

■お問い合わせ

お問い合わせ先：https://support.speed-ad.com/contact/

メールアドレス：customer@speed-ad.com