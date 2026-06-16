キム・ヒョンジュン+ホ・ヨンセンプロデュースの『ヨンセン麺』日本初登場

株式会社リードイン

『ヨンセン麺』は、FIVE O ONEのアーティスト ホ・ヨンセンの名前から着想を得たラーメンブランドです。

キム・ヒョンジュンがプロデューサーとして参加し、プレミアムごま油ブランドのBROS.LAPINとのコラボによって完成した'美味しく辛い'ラーメンです。

その『ヨンセン麺』の日本発売を記念して、7月11日(土)12日(日)の2日間限定で、東京・P.O.南青山ホールにて2人のプロデュースによる『YUMYUM LAND スペシャルPOP UP』を開催します。

開催期間中には、アーティスト キム・ヒョンジュンとホ・ヨンセンが来日し、オープニングセレモニーをはじめとするスペシャルイベントを実施！

さらに、秘蔵写真パネルの設置や限定グッズ・CD販売、大抽選会などファンのみなさまに五感でお楽しみいただける特別な空間をご用意いたしました。ぜひご来場ください。

タワーレコード渋谷店、タワーレコードオンライン、みなとみらいブランチにて特設POP UPコーナーを開設し、スペシャルPOP UPに向けての事前販売の実施も決定しました。

■ヨンセン麺

・ヨンセン麺セット 4,800円（税込）

袋に付いているQRコードからキム・ヒョンジュンとホ・ヨンセンによるストーリーコンテンツ、レシピ情報、メッセージをお楽しみいただけます。

※スペシャルパッケージ入り

※事前販売でのご購入では、以下のスペシャルカードをランダムで1枚プレゼントします。

※アーティストのプリント直筆メッセージ入りスペシャルカード6種類から1枚をランダムでプレゼント

■YUMYUM LAND スペシャルPOP UP概要

【開催日】7月11日(土)12日(日)

【開催時間】11:00～19:00 (最終入場 18:45)

【会場】P.O.南青山ホール（東京都港区南青山２丁目5-17）

【出演】キム・ヒョンジュン、ホ・ヨンセン

【内容】

1.オープニングセレモニー開催 ＆ 観覧ご招待

スペシャルPOP UPの開催を記念して、初日となる11日(土)にアーティストが登壇するオープニングセレモニーを開催いたします。

オープニングセレモニーでは、ヨンセン麺のCMソングを特別に披露いたします。

● 日時： 7月11日(土) 【集合】11:10【開演】11:30（予定）

● 出演： キム・ヒョンジュン、ホ・ヨンセン

● 参加方法： 観覧は事前申込制（無料/抽選）となります。

抽選応募受付： 6月20日(土)11:00～6月29日(月)23:59

※申込URLなどの詳細は後日発表いたします。



2.ヨンセン麺 発売記念ショーケース

ショーケースでは、『ヨンセン麺』の誕生ストーリーや開発秘話、『ヨンセン麺』ならではの味の特徴やこだわり、さらにキム・ヒョンジュンとホ・ヨンセンが紹介する特別なレシピをお届けします。

MCはYumiさん。2日間で合計4回開催されるヨンセン麺 発売記念ショーケースは毎回異なる内容で展開されます。

※事前販売やスペシャルPOP UP当日販売にてヨンセン麺2セットご購入でご参加いただけます。

３.YUMYUM LANDスペシャルPOP UPイベント

・ヨンセン麺オフィシャル広告風 3ショット撮影会

ヨンセン麺特製Tシャツを着用したアーティスト二人とお客様お一人で、写真撮影を行います。

※事前販売やスペシャルPOP UP当日販売にてヨンセン麺2セットご購入でご参加いただけます。

・YUMYUM サイン会（アーティスト個別）

アーティスト一人が、当日ご用意するヨンセン麺特製サイン用紙にサインします。

※事前販売やスペシャルPOP UP当日販売にてヨンセン麺2セットご購入でご参加いただけます。

※サインをするアーティストは、ランダムで当たります。

［イベントタイムテーブル］

※さらに、イベント参加者には当日ヨンセン麺広告用非売品ポスター(A3サイズ)を1枚(ランダム３種)プレゼントします。

4. 特製写真パネル展示 ＆ ボイスコンテンツ

スペシャルPOP UP会場にて、「ヨンセン麺」のメニュー考案・試食中のアーティストの姿を捉えた貴重な写真などを展示します。

一部写真のそばに設置されたQRコードを読み込むと、ラーメン考案時の秘話や、ファンのみなさまへの限定ボイスメッセージ（日本語/韓国語）をお聴きいただけます。

※ボイスの試聴にはスマートフォンとイヤホンが必要です。ご持参のうえご来場ください。

5. YUMYUM LAND特製フォトスポット

スペシャルPOP UP会場にて、アーティストと一緒に「YUMYUM LAND」に遊びに来たような記念撮影ができる、特製フォトブースをご用意いたします。SNS映え間違いなしのスポットです。

6. キム・ヒョンジュン、ホ・ヨンセンによる『ヨンセン麺』お渡し会付き 即売会

スペシャルPOP UP会場にてアーティスト（キム・ヒョンジュン、ホ・ヨンセン）が自ら『ヨンセン麺』をお渡しする即売会を開催します。

即売会でご購入いただいた方にはアーティストから直接『ヨンセン麺』と即売会限定特典の「スペシャルポストカード（即売会限定絵柄）」（非売品）をお渡しさせていただきます。

7.物販コーナー

「ヨンセン麺」を中心に、お宝アイテムをフルラインナップでご用意！

● ヨンセン麺 ＆ 発売記念オフィシャルグッズ

● 2日間限定！会場限定オリジナルグッズ

● タワーレコードCAFE 復刻グッズ（大好評だったアイテムが2日間限定で特別に復活！）

● FIVE O ONEアルバム特設コーナー

8. YUMYUM LAND抽選会

開催時間：11:00～19:00

YUMYUMゴールデン賞 ヨンセン麺Tシャツ着用・直筆サイン入りポラロイド

1日あたり各アーティスト2枚ずつ、計4枚／2日間合計8枚

YUMYUM アーティストPICK賞 ヨンセン麺発売記念アーティストサイン入りパネル(A4サイズ)

1日5枚／合計10枚

YUMYUM マスコット賞 ヨンセン麺キャラクター「メプダモン」非売品キーホルダー

1日20個／2日間合計40個

YUMYUM メモリー賞 抽選会限定ポストカード

1日50枚／2日間合計100枚

■対象商品

・ヨンセン麺セット

・YUMYUM LAND新商品

・FIVE O ONEニューアルバム『Set It Off』

■YUMYUM LAND スペシャルPOP UP新商品ラインナップ

＜オリジナルグッズ＞

★キム・ヒョンジュン+ホ・ヨンセンプロデュース『ヨンセン麺』の事前販売が決定！

※以下の期間、渋谷店、みなとみらいブランチではPOP UPコーナーを開設します。

またタワーレコードオンラインでも販売をします。

※ご購入者は、7月11日(土)12日(日)に開催されるイベントにご参加いただけます。

■販売期間

2026年6月19日(金)～6月29日(月)

■販売店舗

・タワーレコード渋谷店5F

（東京都渋谷区神南1-22-14）

・タワーレコードオンライン

・TOWER RECORDS SHIBUYA MINATOMIRAI BRANCH

(神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目３－２ 東急スクエア４. 2F)

詳細はこちら：

YUMYUM LAND スペシャルPOP UP：

http://blog.livedoor.jp/towerrecords_kpop/archives/52371661.html

事前販売POP UPコーナー：

http://blog.livedoor.jp/towerrecords_kpop/archives/52371662.html