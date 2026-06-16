国内ではDOORSのみの限定展開。Vansからスタイリッシュな足元を演出する「EXCLUSIVE 2-ELT BOAT SHOES」が6月19日(金)発売

株式会社アーバンリサーチ

URBAN RESEARCH DOORSから、幅広い世代に愛され続ける「Vans（ヴァンズ）」の国内限定モデル「EXCLUSIVE 2-ELT BOAT SHOES」を2026年6月19日(金)より発売いたします。

今回登場する限定モデルは、クラシカルなボートシューズのシルエットをベースに、スウェードとスムースレザーのコンビで形成された一足。

洗練されたOFF WHITEのカラーリングで仕上げており、盛夏のスタイリングを軽やかにアップデートしてくれます。

都会的な表情とリラックス感を兼ね備え、夏から秋にかけて活躍が期待できます。

国内の取り扱いはURBAN RESEARCH DOORSのみとなる希少性の高い限定モデルです。これからの季節のメインアイテムとして、ぜひお見逃しなく。

EXCLUSIVE 2-ELT BOAT SHOES(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26310-1170029/?_ga=2.16847865.1377186521.1781481609-1707465614.1775020796&_gac=1.187495770.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)

品番：CD26310-1170029

価格：\11,000 (tax incl.)

カラー：OFF WHITE

サイズ： 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28 / 28.5

【発売日】

2026年6月19日(金) 予定

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store4/)

URBAN RESEARCH Store 各店(https://www.urban-research.co.jp/shop_cat/store8/)

アーバンリサーチ オンラインストア(https://www.urban-research.jp/shop/g/gCD26310-1170029/?_ga=2.206692307.1377186521.1781481609-1707465614.1775020796&_gac=1.250468724.1781137159.Cj0KCQjwlqTRBhCBARIsANrkrxgyzuJM3WdPhxErrbuhZ7Q8_-Nnq6kCeYSgrX_fFK4lWvPhxBLZWkwaAkZhEALw_wcB)