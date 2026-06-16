【7月10日よりオープン予定】朝食・ランチ・ディナーBBQも楽しめる。開放的なテラス席が「レストラン パセオガーデン」にてグランドオープン | 沖縄・ラグナガーデンホテル

明海グループ株式会社

沖縄県宜野湾市のラグナガーデンホテル(株式会社 ラグナガーデンホテル)は、2026年7月10日（金）より、1Fレストランに新設テラス席をオープンいたします。 緑豊かな庭に面したウッドデッキの屋外空間で、朝食やランチタイムのブッフェはもちろん、ディナータイムにはテラス専用BBQグリルを使った「テラスBBQ＆ディナーブッフェ」もお楽しみいただけます。沖縄の風と光の中で過ごす、ちょっと特別な食のひとときをご提案いたします。

※オープン日は変更が生じる場合がございます。

1F レストラン パセオガーデンに、新しいテラス席が誕生

※写真はイメージです。

当館1Fに位置する「1F レストラン パセオ ガーデン」は、朝食・ランチ・ディナーと一日を通してご利用いただけるオールデイダイニングです。洋食を中心に、季節の素材を活かしたバラエティ豊かなお料理を取り揃えており、朝食では「黒糖フレンチトースト」が人気を集め、ランチではお肉を目の前でカットするライブキッチンも好評をいただいております。

店内(ガーデン側)ランチイメージライブキッチン

このたびオープンするテラス席は、面積77.37平方メートル ・9席を備えた屋外空間です。緩やかな曲線を描く半円形のフォルムに、温かみのある格子状のウッドデッキの屋根が特徴的で、沖縄の陽光を柔らかく取り込みながら、心地よい木陰のような空間を演出しています。柱とベージュトーンのカーテンで緩やかに区切られた各席は、開放感を保ちつつも落ち着いてお食事いただけるセミプライベートな雰囲気。周囲に広がる緑豊かな庭の景色とともに、室内とはひと味違うひとときをお過ごしいただけます。

テラス席でのお食事について

完成イメージ完成イメージ〈朝食・ランチタイム〉

県内外から人気を集めるブッフェスタイルの朝食とランチを、テラス席でもお楽しみいただけます。ピザ・パスタ・カレー・スープ・サラダ・パン・ドリンクまで、洋食の豊かなラインナップをご用意。緑と風を感じながら、沖縄の風を感じながら開放的なペースでお食事をどうぞ。

〈テラスBBQ&ディナーブッフェ〉

ディナータイムには、各テラス席に専用のBBQグリルをご用意いたします。夕暮れの空気と香ばしい香りの中でバーベキューを楽しみながら、店内のディナーブッフェメニューも合わせてご堪能いただける、テラスならではのスタイルです。この夏にぴったりあディナースタイルとなります。

概要

ラグナガーデンホテルとは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/165726/table/199_1_855ec887ebd15d10e6d4409133c863a6.jpg?v=202606160652 ]

那覇市街や北谷へのアクセスに優れ、トロピカルビーチや沖縄コンベンションセンターにも近い、シティ&リゾートホテルです。開放感にあふれたラウンジやサンセットや夜景が美しいバー、県内最大級の屋内・屋外プール、和・洋・中・網焼の４つのレストランを擁し、オーシャンビューの客室からは東シナ海を一望。那覇空港から約30分で南国リゾート気分を満喫できます。

【住所】〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1

【HP】https://www.laguna-garden.jp/

【TEL】098-897-2121

【ご宿泊のお問合せ】0570-051-510