沖縄県限定「琉球わらびもち5本詰」のご案内

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米屋株式会社


【琉球わらびもちについて】

沖縄県産の特産物を使用したわらびもちです。


お味は黒糖、芒果(マンゴー)、鳳梨(パイナップル)、平実檸檬(シークワーサー)、紅芋の5種類。


暑い季節でもつるんと食べやすい、のど越しの良い食感に仕上げました。



【5種類のお味について】



琉球わらびもち　黒糖

黒糖はサトウキビの搾り汁を煮詰めて作られます。黒糖のコクと優しい甘さをお楽しみください。






琉球わらびもち　芒果（マンゴー）

沖縄県を代表する果実で世界三大美果のひとつ。濃厚な甘味と芳醇な香りをお楽しみください。







琉球わらびもち　鳳梨（パイナップル）

漢字の由来は"鳳凰の羽のように見える果実"から来ています。程よい酸味と甘さのバランスをお楽しみください。





琉球わらびもち　平実檸檬（シークワーサー）

沖縄の方言で"シー（すっぱい）クワーサー（食べさせる）"が語源。青切りの果汁を使用した、程よい酸味をお楽しみください。







琉球わらびもち　紅芋

紅芋の特徴である鮮やかな赤紫色を活かし、芋のねっとりさも味わえます。







【パッケージについて】

パッケージの朱色（赤色）は、首里城をイメージしています。


常温保存可能でビジネスバッグに入るコンパクトサイズなので、お土産にぴったりです。





【販売情報】

沖縄県限定商品となりますので、旅行や出張でお越しの際はぜひお試しください。



≪販売期間・店舗≫


●6月16日(火)～6月30日(火)：ANA FESTA 那覇ロビー1号店にて先行販売


●7月1日（水）～：那覇空港、沖縄県内のリゾートホテル売店



≪価格≫


琉球わらびもち5本詰　1,512円(税込)1,400円(税別)


※本商品は5本詰のみの販売となります。各種わらびもちの単品販売は行っておりません。







一般のお客様のお問い合わせ先


なごみの米屋　お客様相談室


TEL：0120-482-074


受付時間：9:00～17:00（土日祝日を除く）



※画像はイメージです。実際の品物とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。


※やむを得ない事情により、商品、賞品の内容・デザイン等が変更になる場合があります。






■なごみの米屋（米屋株式会社）について



創業は明治32年。成田山新勝寺の精進料理である「栗羹」にヒントを得て、地元の芝栗を煉り込んだ「栗羊羹」を創製し、成田山参詣土産として販売したことが始まりです。羊羹やぴーなっつ最中、どら焼き、季節の生菓子などさまざまなお菓子をおつくりしています。




米屋本店（昭和初期）

米屋總本店（現在）



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