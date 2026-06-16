韓国ボーイズグループTEEN TOPのメンバーNIELが来日 4th Single「California」発売記念イベントを東京で開催

株式会社trendMe「NIEL 4th Single California in TOKYO」イメージ

韓国ボーイズグループ TEEN TOPのメンバーとして、そしてソロアーティストとしても活動を続けるNIELが、4th Single「California」の発売を記念し、東京で3日間にわたる来日イベント「NIEL 4th Single California in TOKYO」を開催する。

NIELは、TEEN TOPのメンバーとして長年にわたり国内外のファンから支持を集めてきたアーティスト。メインボーカルとしても知られる独自の声色、感情を丁寧に届ける表現力、ステージ上での存在感に加え、ソロ活動を通じてさらに幅広い音楽性を見せてきた。

4th Single「California」の世界観とともに、NIELの現在の魅力を日本のファンに届ける今回の来日。東京で過ごす3日間は、NIELだけの音楽、パフォーマンス、そしてファンへの想いが詰まった、夏に相応しい熱いイベントとなりそうだ。

2026年7月20日（月）から7月22日（水）までのイベント期間、NIELをより近くに感じられる内容となっている。

気になる初日7月20日（月）は、東京・ひがいけポンドにて「SPECIAL CAFE EVENT」を開催。NIELがカフェ店員になってファンを迎えるという、温かく親しみやすい空間を共にできる貴重な日である。

7月21日（火）には、東京・シアターマーキュリー新宿にて「NIEL FANMEETING」を実施。初日とは異なり、NIELにしか表現できない圧巻のステージパフォーマンスからは目が離せないであろう。

7月22日（水）は、初めて浴衣姿で登場するというお楽しみのトークショーが予定されており、日本の夏ならではの雰囲気の中、NIELとファンが思い出を刻む素敵な最終日となりそうだ。さらにアルバムサイン会やMeet & Greetなどの抽選イベントも同日開催する。

【NIEL 4th Single California in TOKYO 開催概要】

■ DAY 1

日程：2026年7月20日（月）

会場：東京 ひがいけポンド

内容：SPECIAL CAFE EVENT / 特典会

1部：15:00 START

2部：16:45 START

特典会：18:30 START

■ DAY 2

日程：2026年7月21日（火）

会場：東京 シアター・マーキュリー新宿

内容：特典会 / NIEL FANMEETING

特典会：14:00 START

NIEL FANMEETING：19:00 START

■ DAY 3

日程：2026年7月22日（水）

会場：東京 シアター・マーキュリー新宿

内容：アルバムサイン会 / Meet & Greet / アフタートークショー / 特典会

アルバムサイン会：13:00 START

Meet & Greet：15:00 START

アフタートークショー：17:30 START

特典会：18:30 START

※イベント詳細、参加方法、チケット情報、注意事項は、NATURE SPACE Japan公式ホームページにて。

https://naturespacejapan.com/23/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=171538995&t=board(https://naturespacejapan.com/23/?q=YToxOntzOjEyOiJrZXl3b3JkX3R5cGUiO3M6MzoiYWxsIjt9&bmode=view&idx=171538995&t=board)

■ NIEL プロフィール

韓国ボーイズグループ TEEN TOPのメンバーでメインボーカルを務めている。そしてソロアーティストとしても活動中。甘く繊細な歌声と圧倒的な歌唱力で、韓国のみならず日本を含む海外でも多くのファンに愛されている。ソロ活動では自身の世界観を確立させ、音楽とパフォーマンスを通じてNIELならではの魅力を届けている。

■ お問い合わせ

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E-mail：customer.naturespace@gmail.com

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