【三重県・伊勢市】7月1８日(土曜)開催！ 「伊勢神宮奉納全国花火大会　in 宮川河畔」

伊勢市

第74回伊勢神宮奉納全国花火大会を令和８年７月1８日（土曜）に開催します！

伊勢神宮奉納全国花火大会は、全国から選抜された花火師が伊勢神宮に花火を奉納する唯一無二の大会です。日本の伝統と新たな挑戦が詰め込まれた花火は、花火師〈夜空のアーティスト〉の心意気が詰め込まれた芸術作品。「色」「形」「変化」1発1発、それぞれの作品をじっくりとお楽しみください。

（１）大会概要

名称

第７４回伊勢神宮奉納全国花火大会

日時

令和８年7月1８日（土曜） 19時20分から21時00分まで

※雨天決行。荒天等の場合、令和８年9月５日（土曜）に延期、５日も荒天等の場合は、翌６日（日曜）に順延

会場

三重県伊勢市 宮川河畔（度会橋上流）

主催

伊勢神宮奉納全国花火大会委員会

伊勢市、公益社団法人伊勢市観光協会、伊勢商工会議所、伊勢小俣町商工会、中日新聞社

（２）大会紹介

日本三大競技花火大会！！

審査員気分でこだわりの花火鑑賞を！

全国で神宮といえば、伊勢神宮を指します。当大会は、神宮に花火を奉納する唯一無二の大会として、昭和28年に斎行された第59回神宮式年遷宮を記念してはじめられました。

全国でも早い時期に開催されるこの大会は、北は秋田県、南は鹿児島県など、全国各地から選抜された花火師たちが神宮に奉納し、日頃の研鑽の成果を神都伊勢の夜空に放揚する「競技花火大会」です。また、花火師たちがその年の安全を祈願する場ともなっています。

競技部門は、各花火師が5号玉（直径約15cm）3発、10号玉（直径約30cm）1発を順に放揚する『打上花火の部』、様々な花火がリズミカルに打ち上がる『スターマインの部』から構成されます。

何と言っても競技大会ならではの芯入り花火や創造花火は見る者をうならせます。花火玄人でなくともその凄さを体験できる、全国屈指の高レベルな花火大会にご期待ください。

今大会では、大会提供としてオープニングスターマインを放揚。そして、大会クライマックスを飾るのは迫力のワイドスターマイン。感動のフィナーレの演出をぜひお楽しみください。

競技部門

●打上花火の部（5号玉3発、10号玉1発）

●スターマインの部

第73回打ち上げ花火の部 優勝作品第73回スターマインの部 優勝作品

審査

公益社団法人日本煙火協会をはじめ、専門家、芸術家など7名（内2名は保安審査員）を審査員とし、芸術面、安全面などを総合的に判断し、花火の完成度を審査します。第59回大会より、国土交通省・経済産業省・観光庁から後援をいただき、国土交通大臣賞、観光庁長官賞をいただいております。また、入賞者には、神宮などから賞状、副賞が授与されます。

発数

約８,４00発

（３）観覧席

一般販売

販売期間：～売切れ次第（現在販売中です）

販売場所：【ウェブ販売】チケットぴあ（ぴあコード：６６０-６６０）

【コンビニ販売】ファミリーマート、セブンイレブン

販売内容：指定席（6人用）、個人自由席、いす指定席など

ふるさと納税枠

現在受付中（ただし、６月30日（火）まで）

※ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/24203/7044446)からお申し込みができます。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

伊勢神宮奉納全国花火大会委員会事務局 （伊勢市観光振興課内） 坂本 ・ 大川

TEL｜0596-21-5542

e-mail｜hanabi@city.ise.mie.jp

URL｜https://www.city.ise.mie.jp/hanabi/