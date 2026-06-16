『Identity V 第五人格』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン 第二弾を7月9日(木)より開催！

株式会社極楽湯ホールディングス『Identity V 第五人格』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン 第二弾

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年7月9日(木)より極楽湯・RAKU SPAグループ15店舗で、非対称対戦型マルチプレイゲーム『Identity V 第五人格』×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーンを開催いたします。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボHP ： https://rakuspa.com/IdentityV2/

コラボキャンペーン概要

『Identity V 第五人格』×極楽湯・RAKU SPA コラボキャンペーン 第二弾

〇開催期間：2026年7月9日(木)～8月4日(火)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ15店舗

※コラボ実施店舗は、特設サイトにてご確認ください。

〇開催内容

- 店舗限定のマフラータオル「第五人格プラスセット」の販売- コラボグッズの販売(店舗購入特典有り)- コラボメニューの販売(コースター付き)- キャラクターをイメージしたコラボ風呂- 謎解き- キャラクターパネルやのぼりなどのコラボ装飾- Xキャンペーン参加でコラボ装飾抽選券をプレゼント1.第五人格プラスセット販売

店舗ご入館時に、「入館料金＋第五人格プラスセット」料金をお支払いいただいた方に、描き下ろしイラストを使用したコラボ限定のマフラータオルをお渡しします。

第五人格プラスセット

2.コラボグッズ販売(店舗購入特典有り)

描き下ろしイラストを使用したオリジナルデザインのコラボグッズを販売します。

また、7月9日(木)～8月4日(火)の期間オンラインショップでも販売を行います。

オンラインショップ(GK Store)

https://www.store-gk.com/

コラボグッズ

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でコラボグッズをご購入金額2,000円(税込)ごとにオリジナルデザインの千社札風ステッカーをランダムで1枚お渡しいたします。

※無くなり次第終了となります。

※第五人格プラスセット、オンラインショップでの購入は対象外となります。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできません。

グッズ購入特典

3.コラボメニュー販売

キャラクターをイメージしたコラボメニューを店舗で販売します。

ご注文いただいた方に、オリジナルコースターをランダムでプレゼントします。

また、コラボメニューを5品ご注文でオリジナルコースターを追加で1枚プレゼントするシールラリーも開催いたします。

＜コラボフード・デザート 全6種＞

- 空軍の精確打撃トマトクリームオムライス／1,980円(税込)- 探鉱者の採掘チキンガーリックライス／1,980円(税込)- 火災調査員の現場調査ミートボールアラビアータ／1,980円(税込)- 夢の魔女の寄生ゼリーパフェ／1,430円(税込)- 「フラバルー」のラストステージ三色丼／2,200円(税込)- 「女王蜂」の毒針かおる はちみつレモンのマンゴープリンパフェ／1,430円(税込)

＜コラボドリンク 全12種＞ 各880円(税込)

- ピーチウーロン- ブリュレメロンソーダ- ミックスベリースカッシュ- フラワーウォーター- ストロベリーレモンスカッシュ- パッションウーロン- チョコミントウォーター- グリーンピーチオレンジ- グレースカッシュ- トロピカルウォーター- ピンキーグレープフルーツ- ブラッドベリースカッシュ

＜数量限定 タンブラー付きドリンク 全1種＞

- マンゴーオレンジ／2,860円(税込)

＜RAKU CAFE限定 温泉まんじゅう 全1種＞

- 温泉まんじゅう／990円(税込)コラボメニューコースタータンブラー付きドリンクRAKU CAFE限定 テイクアウトメニューシールラリー

4.コラボ風呂

空軍・探鉱者・火災調査員・夢の魔女・「フラバルー」・「女王蜂」をイメージしたコラボ風呂合計6種が登場します。

浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

＜開催スケジュール＞

1回目：7月9日(木)～7月12日(日)

2回目：7月16日(木)～7月18日(土)

3回目：7月19日(日)～7月21日(火)

4回目：7月25日(土)～7月27日(月)

5回目：7月30日(木)～8月1日(土)

6回目：8月2日(日)～8月4日(火)

※詳細は各店舗の開催スケジュールをご確認ください。

コラボ風呂コラボ風呂スケジュール

5.謎解き

全問正解と「第五人格」のアプリを提示でオリジナルポストカードがもらえる「謎解き」を実施いたします。

※謎解きの参加には 第五人格プラスセット のご購入が必須となります。

※詳しくはコラボHPをご確認ください。

※謎解きと特典はなくなり次第の終了となります。

謎解き

6.コラボ装飾

開催店舗では描き下ろしのパネルやのぼり、タペストリー、ポスターがコラボ装飾として館内を彩ります。

コラボ装飾

7.Xキャンペーン

極楽湯／RAKU SPA公式＆GK Store公式Xアカウントをフォロー＋ハッシュタグ「#荘園にも極楽」をつけて、コラボにまつわる内容をXで投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、コラボオリジナルデザインの館内装飾が当たる抽選券をプレゼントします。

※景品のコラボ装飾は展示品となりますので、汚れや傷などがある場合がございます。また、景品の絵柄は選べません。

▼極楽湯／RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

▼GK Store公式X (@GKMarketinginfo)

https://x.com/GKMarketinginfo

Xキャンペーン

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

『第五人格』×極楽湯・RAKU SPAコラボ 第二弾 HP

https://rakuspa.com/IdentityV2/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

『Identity V 第五人格』とは

「第五人格」は中国NeteaseGamesが開発した非対称対戦型マルチプレイゲームです。

ゴシックなグラフィック、グロテスクな表現、そしてミステリアスなストーリーが、

プレイヤーにかつてない刺激をもたらしてくれるでしょう。

探偵オルフェウスのもとに舞い込んだ、とある失踪事件の捜査依頼。

プレイヤーはオルフェウスのプロファイリング能力を通じて

ハンター、またはサバイバーとなり、この奇妙な事件を追体験していきます。

物語が進むにつれ、徐々に明らかになる真実。その結末は・・・・・。

ゲーム「第五人格」公式サイト

https://www.identityvgame.com/jp/

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