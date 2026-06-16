【ホテル日航つくば】『つくばのおさけでテロワールを愉しむ2026　つくばブルワリー編』を開催

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航つくば（所在地：茨城県つくば市、総支配人：古澤聡）は、地域の人や文化との出会いを通じて新たな旅の価値を創造する「つくたび」の新シリーズとして、つくばの風土が育むお酒と生産者の魅力に触れる『つくばのおさけでテロワールを愉しむ メーカーズディナー』を2026年8月8日（土）に開催します。

左から：つくばブルワリー 筑波山麓醸造所、同ブルワリーで醸造するクラフトビール

つくば市につくば市には、古くから続く酒蔵に加え、個性豊かなワイナリーやブルワリーが点在しています。本企画では、それぞれの生産者を招き、醸造所見学とメーカーズディナーを組み合わせた体験型イベントをシリーズで開催します。作り手の想いや土地の風土を感じながら、料理とのペアリングを楽しむことで、つくばならではの“テロワール”を味わっていただきます。

シリーズ第1回となる今回は、2020年に誕生したつくば市初のクラフトビール醸造所「つくばブルワリー」に焦点を当てます。参加者はホテル専用車両で筑波山麓の醸造所を訪れ、醸造工程の見学を通じてビールづくりのこだわりに深く触れることができます。

その後ホテルへ戻り、総料理長 高栖克之によるフランス料理の特別コースとつくばブルワリーのクラフトビールとのペアリングディナーをお楽しみいただきます。また、コースの締めくくりには、シェフパティシエ 平田輝幸によるスイーツとクラフトビールの新たな楽しみ方もご提案します。

当日は、つくばブルワリー醸造士の延時崇幸氏と、ビア＆スピリッツアドバイザー協会認定ビアナビゲーターのホップひろ氏をゲストに迎え、生産者ならではの視点や料理とのペアリングの秘訣を紹介いただきます。クラフトビールを単なる飲み物としてではなく、その土地の自然や文化、人々の想いが詰まった「地域の物語」として味わう、そのような新しいお酒の嗜み方を提案するイベントです。



『つくばのおさけでテロワールを愉しむ メーカーズディナー つくばブルワリー編』開催概要

【開催日】2026年8月8日（土）

【時間】14:30～19:30（受付14:15～）

【会場】

醸造所見学：つくばブルワリー（つくば市筑波2980-1）

メーカーズディナー：ホテル日航つくば 本館2階 レストラン セリーナ

【内容】

・つくばブルワリー醸造所見学（無料送迎）

・筑波ハム直売所「つくば陣屋」に立ち寄り

・フランス料理5品とクラフトビール5種のペアリング（ビアナビゲーター ホップひろ氏による解説つき）

・生産者、ビアナビゲーターによる座談会

【料金】15,500円（消費税・サービス料込）

※ノンアルコールプラン 14,000円、宿泊セットプラン 26,000円（2名1室利用時の1名料金）のご用意あり（いずれも消費税・サービス料込）

【定員】30名様

【協力】つくばブルワリー、つくばのおさけ推進協議会

【ご予約】Peatix（事前オンライン決済）https://tsukutabi-osake2601.peatix.com

【お問い合わせ】ホテル日航つくば「つくたびデスク」TEL：029-869-7566（9:30～18:00）

◆延時崇幸 氏（つくばブルワリー 醸造士）

地域に根ざし、長く愛される事業をつくりたいという思いからクラフトビールの世界に挑戦。ゼロからの学びと試行錯誤を重ね、素材や水質、製法にこだわり抜いたビールを生み出しています。2020年につくば市初のブルワリーをオープンさせ、2024年春に筑波山の天然水を使用したビール造りのため新たな工場を設立。豊かな自然の恵みと茨城の農作物を活かし、「つくばのビール」を通して人と人をつなぐことを目指しています。

◆ホップひろ 氏（ビア＆スピリッツアドバイザー協会認定 ビアナビゲーター）

料理とクラフトビールのペアリングを追求し、SNSでの発信やレストランイベント監修などクラフトビールの価値を広めることに取り組む。地域資源やアップサイクルの価値にも着目し、クラフトビールを通じて地域と未来をつなぐ活動を続けています。

■「つくたび」について

つくたびロゴ

2022年10月より始動した「つくたび」は、世の中の価値観や生き方に流されずに自分らしい生活、仕事、余暇を自らの手でつくるライフスタイルとされる「クラフトライフ」の提供をビジョンに掲げた『ホテル日航つくば』が企画する新しい事業です。参加するゲストの皆様、出会う地域の方々、企画・運営を通してゲストをおもてなしするホテルスタッフと一緒に、旅の中で体験し、学び、地域と関わることで価値を創造し、自分らしいライフスタイルを感じていただくことを目指しています。

「つくたび」公式サイト：https://www.nikko-tsukuba.com/tsukutabi/

ホテル日航つくばについて

筑波山を望む、 四季の自然もお楽しみいただける国際都市「つくば」の中心に位置する洗練された次世代型ホテル。ビジネスはもちろん、レジャーや観光の拠点にもなるホテルです。国際都市にふさわしく多様な会議施設をはじめ、婚礼施設や和・洋・中のレストラン施設も充実。贅沢なひとときと忘れられないステイをお約束します。また、当ホテルは、SDGsの活動に賛同し「育てようSDGsの木」という取り組みを推進しています。小さく芽吹いた双葉が、お客様、地域、社員からの栄養を受けながらたくさんの取り組みの枝葉を備えた大樹となるよう、私どもは多くの方に支えられた大きな“SDGsの木”を未来のために育てていきます。

所在地：〒305-0031 茨城県つくば市吾妻1-1364-1 TEL：029-852-1112（代）

ホテル公式サイト ： https://www.nikko-tsukuba.com/

育てようSDGsの木 ： https://www.nikko-tsukuba.com/sdgs/