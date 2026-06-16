オルガテック東京 2026にて、パナソニック エレクトリックワークス株式会社の展示ブースが「ORGATEC TOKYO Awards 特別賞」を受賞

パナソニックグループ

パナソニック エレクトリックワークス株式会社（以下、パナソニックEW）は、2026年6月2日～4日に東京ビッグサイトにて開催されたオフィス家具国際見本市「オルガテック東京 2026（ORGATEC TOKYO 2026）」に初めて出展し、「ORGATEC TOKYO Awards」において特別賞を受賞しました。

同賞は、「オルガテック東京 2026」のテーマである「SHIFT DESIGN」を体現したデザイン性の高い展示ブースを称える賞で、パナソニックEWは今回が初出展ながら初受賞となりました。

今回の展示では、「Well-Being Lighting(TM) for workplace」をテーマとし、照明を中心とした、五感に響く快適な空間づくりを提案しました。

働き方の多様化を背景に、「オフィスに集う意味」をWell-Beingの観点から再定義し、そこに働く人々が能力を発揮し、いきいきと働ける空間のあり方を紹介。パナソニックEWが新たに提案した「Well-Being Lighting（ウェルビーイングライティング）」では、多彩なライティング手法と最新の制御技術によって変化する光が人の行動や心理に与える影響を体感できる展示ブースを通じて、時間帯や働き方、個人のコンディションに応じて光環境を最適化することで、心身のリズムや集中・リラックスの切り替えをサポートする照明のあり方を提案しました。

パナソニックEWは、単なる「明るさ」や「省エネ」を超えた光の新しい役割を具現化していくことで、働く人のWell-Being向上と企業の持続的成長を両立する次世代オフィスの姿をこれからも提案していきます。

■当ブースのデザイン監修を担った、ゲンスラー社 天野 大地氏からのコメント

今回私たちが挑戦したのは、家具や空間という「モノ」のデザインではなく、「光によって生まれる体験」そのもののデザインでした。

光は目に見えるようでいて、その本質は人の感情や行動、コミュニケーションに作用する非常に繊細な存在です。その価値を展示空間としてどのように体験化し、来場者の皆様に感じていただくかが最大のチャレンジでした。

今回、このコンセプトを多くの方々に共感いただき、特別賞という形で評価していただけたことを大変嬉しく思います。これを励みに、これからもテクノロジーと人間体験をつなぐ新しい可能性を追求していきたいと思います。

■「ORGATEC TOKYO Awards」特別賞の受賞ポイント

照明と映像演出が立体的に構成され、体験型展示として非常に良い、白を基調とした空間で、照明の変化が分かりやすく映える空間であった、といった点が評価され、特別賞受賞となりました。

■受賞概要

受賞名：ORGATEC TOKYO Awards 特別賞

対象：パナソニック エレクトリックワークス株式会社 展示ブース

展示会名：オルガテック東京 2026

会期：2026年6月2日～4日

会場：東京ビッグサイト

■ブースデザイン・企画・制作

ゲンスラー・アンド・アソシエイツ・インターナショナル・リミテッド

クリエイティブ・ディレクター、プリンシパル

天野 大地氏

＜関連情報＞

・パナソニック エレクトリックワークス株式会社 オルガテック東京 出展スペシャルサイト

https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/well-being/office/orgatec-tokyo2026/(https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/well-being/office/orgatec-tokyo2026/?utm_source=orgatec&utm_medium=banner&utm_campaign=orgatec-ad)

・Well-Being Lighting 紹介ページ

https://www2.panasonic.biz/jp/lighting/well-being/office/

・オルガテック東京 2026 ウェブサイト

https://www.orgatec-tokyo.jp/

【問い合わせ先】

パナソニック エレクトリックワークス株式会社 ライティング事業部

ライフスタイルライティングBU 営業企画部

電話：06-6908-1131（代表受付 9:00～17:30）