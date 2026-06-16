＜ヴィス＞行きたくなるオフィスのその先へ　「組織を動かす「場」と「体験」のデザイン」セミナー開催

株式会社ヴィス

『ワークデザイン』を手がける株式会社ヴィス（本社：東京都港区、代表取締役社長：金谷智浩、以下ヴィス）は、2026年4月より、働く人々の「体験」をデザインし組織文化を育む新サービス『EXPERIENCE DESIGN』を提供開始しました。この度は、ゲストをお迎えし、「場」と「体験」のデザインを紐解くセミナーを開催することとなりましたので、お知らせいたします。

ハイブリットワークの普及や出社回帰の流れを受け、オフィスの役割は「業務をこなす場所」から、コミュニケーションやカルチャー醸成を目的とした「集まる価値のある場所」へと変化しました。

これからの時代、組織を活性化させるために必要なのは、ハードとしての「場（オフィス）」を整えることだけではありません。そこで働く人々の意識がどう変わり、どのような組織文化が育つのか＿つまり、「場」と「体験」を重ねてデザインすることが求められています。

本セミナーでは、ヴィスが提供する新サービス『EXPERIENCE DESIGN（エクスペリエンスデザイン）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000058162.html)』についてご紹介しながら、「体験」がもたらす価値をより多角的に紐解くべく、ゲストに戦略的な視点を持つ総務の代表としてDMM.com 総務部長の高橋 応和氏、エクスペリエンスデザインを現場で体感した伊藤忠インタラクティブの泰良 香里氏をお迎えし、それぞれの立場からこれからの総務のあり方やリアルな変化を深掘りし、具体的な実践のヒントをお届けします。

また当日は、会場参加限定でオフィスツアーも実施いたします。

空間を通じて組織文化を育む仕組みと、そこから生まれる体験をぜひ現地でご体感ください。

■セミナー概要

【日時】2026年7月23日（木）16:00～17:30

【応募締切】 7月14日（火）12:00※1

【場所】 ヴィス東京オフィス

（〒105-7317 東京都港区東新橋1丁目9-1 東京汐留ビルディング 17F ）

【参加費】 無料

【定員】 会場参加：40名※2

※1 登録された方には、7月15日（水）に会場参加の抽選結果および参加の流れをメールにてご連絡いたします。

※2 オフィス構築に関わる事業（設計デザイン業務・プロジェクトマネジメント業務など）に携わる方のご参加はご遠慮いただいております。予めご了承ください。

■こんな方におすすめ

・オフィスに、行きたくなる付加価値をつくり出したい方

・オフィス完工後の運用や活用方法に課題を感じている方

・組織文化の醸成についてお悩みがある方

・戦略的な総務の働き方に関心がある方

・データに基づいたオフィス改善に興味がある方

■登壇者

DMM.com合同会社

総務部部長

高橋 応和氏

伊藤忠インタラクティブ株式会社

ビジネスデザインマネジメント事業部

泰良 香里氏

株式会社ヴィス 執行役員

株式会社ワークデザインテクノロジーズ 事業責任者

小川慧

■参加方法

お申し込みはこちら(https://vis-produce.com/seminar/260723?utm_source=peatix&utm_medium=referral)から

皆さまのご参加を、心よりお待ちしております。

株式会社ヴィス

ヴィスは、3つの事業を通してパーパス（存在意義）である『はたらく人々を幸せに。』の実現を目指しています。



・ブランディング事業

ワークプレイス、エクスペリエンス、CI・VI（ロゴ・WEBサイト・パンフレットなど）のデザインを通して企業ブランディング構築を支援します。

・データソリューション事業

『WORK DESIGN PLATFORM』など、データに基づいて「はたらく」に関する課題を定量・定性面で可視化し、最適な働き方やオフィス環境の構築に導きます。

・プレイスソリューション事業

フレキシブルオフィス『The Place』の運営ノウハウを通して、オフィスビルやワークプレイスの活用提案など、不動産資産の有効活用を支援します。



【会社概要】

社名：株式会社ヴィス

代表者：代表取締役社長 金谷 智浩

事業内容：ブランディング、データソリューション、プレイスソリューション

設立：1998年4月13日

事業所：東京本社、大阪本社、名古屋

URL：https://vis-produce.com