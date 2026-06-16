＜国際湿地都市NIIGATA＞新潟市内最大の潟“福島潟”の魅力を歴史・民俗・美術資料から紹介する企画展を開催中

新潟市

新潟県新潟市では、市内最大の潟（かた）「福島潟（ふくしまがた）」の魅力を歴史・民俗・美術資料から紹介する企画展「福島潟干拓270年 潟と人々」を開催しています。

本企画展では、豊かで美しい自然の福島潟だけではない潟のあゆみや魅力に触れる機会を提供します。

企画展「福島潟干拓270年 潟と人々」

今年は、「ラムサール条約湿地都市認証」を受け世界に認められた「国際湿地都市NIIGATA」として、新潟市で１１月３０日から１２月２日まで世界湿地都市ネットワーク市長会議が開催されます。

また、“福島潟干拓の先駆者”といわれる山本丈右衛門が江戸時代に潟の新田開発を開始してから270年にあたります。

このことから本企画展では、干拓関係の歴史資料、潟の恵みを受けた人々を写した記録、そして豊かな自然と人の営みに心を捉えられ生み出された美術作品を展示し、潟に生きた人々、潟に魅了された人々など、さまざまな福島潟と人々とのかかわりを紹介いたします。

企画展概要

・会 期：令和８年５月２３日（土）～令和８年８月２３日（日）

・会 場： 新潟市北区郷土博物館（新潟市北区嘉山３４５２番地）

・開館時間：９時～１７時

・休 館 日：毎週月曜日（ただし７月２０日は開館）、７月２１日（火）、８月１２日（水）

・観 覧 料： 一般２６０円、大学・高校生１３０円、中学生以下無料

関連イベント １.学芸員による展示解説会

・開 催 日：６月２７日（土）、７月２６日（日）、８月２２日（土）

・開催時間：各日とも１４時から１時間程度

関連イベント ２.講演会[表: https://prtimes.jp/data/corp/21357/table/617_1_1c81cc4cc0831dd06618acb7612953b3.jpg?v=202606160652 ]

・開催時間：各日とも１４時～１５時３０分

本企画展及び関連イベントについての詳細は、北区郷土博物館ホームページをご確認ください。

詳細を見る :https://www.city.niigata.lg.jp/kita/shisetsu/yoka/bunka/kyodo/kikakuten/katatohito.html

（お問い合わせ）

新潟市北区郷土博物館

〒950-3322新潟県新潟市北区嘉山3452地

TEL 025-386-1081

FAX 025-388-6290

E-mail museum.n@city.niigata.lg.jp