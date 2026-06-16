“INVITATION to HAWAII”をテーマにした「ハワイアンフェア 2026」を全国13ホテルで開催

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド(本社：東京都豊島区南池袋1-16-15、代表取締役社長：金田 佳季)は、運営する全国13のホテルにおいて、“INVITATION to HAWAII”をテーマにした「ハワイアンフェア 2026」を2026年7月1日(水)から8月31日(月)まで開催いたします。

ハワイは旅行先として安定的に人気である一方、物価高や燃油費の高騰、円安などの影響により海外旅行のハードルは依然として高く、今年の夏を国内で過ごす方も多いことが見込まれます。そこで当社では、首都圏をはじめ名古屋、広島、沖縄など全国13ホテルで気軽にハワイ気分を満喫していただける「ハワイアンフェア 2026」を開催いたします。国内でハワイの魅力を感じていただいた次のステップとしてハワイ現地のホテルにも訪れていただき、本場ならではの美食・文化・絶景をご体感いただく機会をご提供します。

主な企画

・ 各ホテルシェフが趣向を凝らしたハワイアンメニューの提供

・ 一部ホテルにおけるハワイアンイベントの実施

ハワイ島「マウナ ケア ビーチ ホテル」大規模改装完了記念

・ ホテルオリジナルカクテルをフェア共通メニューとして、一部ホテルにて展開

・ 日本航空株式会社とコラボレーションしたキャンペーンに、下記プレゼントを用意

・ホテル宿泊券とハワイ往復航空券のセット

・ホテルオリジナルグッズ詰め合わせ

ハワイアンフェア 2026 実施ホテル・概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24668/table/3756_1_d8eda3e2655e9076fc74e0bc35fd6cf5.jpg?v=202606160652 ]

「ハワイアンフェア 2026」WebサイトURL

https://www.princehotels.co.jp/contents/hawaiian_fair/

【後援】ハワイ州観光局

主なホテルの実施概要

【ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町】 「Classic Hawaiian Afternoon Tea ～Inspired by The Royal Hawaiian～」

「Classic Hawaiian」をテーマに、“太平洋のピンクパレス”とも呼ばれる、ピンクと白に囲まれた名門ホテル「ロイヤルハワイアン，ラグジュアリーコレクションリゾート，ワイキキ」の世界観を表現したコラボレーションアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。美しい景色を望みながら優雅でロマンチックなひとときを満喫いただけます。

Classic Hawaiian Afternoon Tea

【期 間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【料 金】1名さま \7,500より

【場 所】All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）、Sky Gallery Lounge Levita（35F）

【品川プリンスホテル】 「ハワイアンブッフェ（Lunch／Dinner）」

ハワイ現地の味わいを再現した“ローカルメニュー”と、ホテルならではのこだわりの技と感性で仕上げた“アレンジメニュー”の2つのスタイルをご用意いたしました。

ハワイをイメージした店内で、癒しのひとときをお過ごしいただけます。

ハワイアンブッフェ（Lunch／Dinner）

【期 間】2026年7月16日（木）～9月15日（火）

【料 金】ランチ 1名さま \5,700

ディナー 1名さま \7,700

【場 所】LUXE DINING HAPUNA（メインタワー 1F）

【サンシャインシティプリンスホテル】 「ハワイアンメニュー」

ロミロミサーモンやガーリックシュリンプなど、アルコールドリンクにも合うア・ラ・カルトメニューをご用意しているほか、ハワイアンドリンクや、ハンバーガーまたはパンケーキとドリンクを組み合わせられるセットメニューもお選びいただけます。セットメニューにはイベント描き下ろしデザインのクリアファイル特典付きです。

ご友人やご家族と楽しめる多彩なメニューで、心に残るひとときをご提供します。

ハワイアンメニュー

【期 間】2026年7月1日（水）～8月31日（月）

【料 金】ア・ラ・カルトメニュー \1,400より

ハワイアンドリンク \1,100より

セットメニュー \2,000より

【場 所】カフェ＆ダイニング Chef’s Palette

【大磯プリンスホテル】「ハワイアンサマーディナーブッフェ2026」

定番ハワイアンメニューやアレンジメニューに加えて、シェフのパフォーマンス料理もお楽しみいただける和洋中のディナーブッフェをご用意いたしました。お好きなトッピングをお選びいただける「お好みポキ丼」や「お好みロコモコ丼」もお楽しみいただけます。夏の夜に、ハワイを感じるメニューで南国気分をご体感いただけます。

ハワイアンサマーディナーブッフェ2026

【期 間】2026年7月4日(土)～9月12日(土) ※一部除外日あり

【料 金】おとな1名さま \8,800/6～11才 \4,620/3～5才 \2,200

【場 所】メインバンケットホール（客室棟 1F）

【名古屋プリンスホテル スカイタワー】「トロピカルスイーツ＆ランチブッフェ ～Taste of Hawaii～」

「～Taste of Hawaii～」をテーマに、シェフが目の前で調理するパンケーキやアサイーボウル風モンブランなどトロピカルフルーツが主役のスイーツのほか、お好みの具材で作るアレンジロコモコやガーリックシュリンプバーガー（毎週水曜日限定）などのハワイアンフードをご用意いたしました。

地上140ｍから望む名古屋の景色とともに、“OHANA（家族や大切な人）”と温かな時間をお過ごしいただけます。

トロピカルスイーツ＆ランチブッフェ

【期 間】2026年6月5日(金)～9月8日(火)

【料 金】平日：おとな1名さま \5,200/小学生 \2,600/幼児（4才～未就学児） \1,500

土休日：おとな1名さま \6,000/小学生 \3,000/幼児（4才～未就学児） \1,900

※2026年8月8日(土)～16日(日)は全日休日料金とさせていただきます。

【場 所】Sky Dining 天空（31F）

【グランドプリンスホテル広島】 「＼Hana Hou！Hawaii／ Lea Lea！海辺のビアホール」

今年のテーマは「Hana Hou！Hawaii（アンコール！ハワイ）」。潮風にそよぐヤシの木や、夕日が照らす海に囲まれた会場で、ハワイのローカルフードに加えて、シェフが目の前で調理するロコモコ丼やマラサダなどを新たにお楽しみいただけます。

リゾート感あふれるフードや冷たいドリンクを味わいながら、ハワイへ旅するような「Lea Lea（幸せ）」なひとときをお過ごしいただけます。

＼Hana Hou！Hawaii／ Lea Lea！海辺のビアホール

【期 間】2026年7月18日(土)～9月22日(火・休) ※一部除外日あり

【料 金】おとな1名さま \7,500/13～19才 \4,500/7～12才 \3,000/4～6才 \1,800

※2026年8月8日(土)～16日(日)と9月19日（土）～22日（火・休）はお盆・シルバーウィーク期間のため料金が異なります。

おとな 1名さま \8,500/13～19才 \6,000/7～12才 \3,500/4～6才 \2,300

【場 所】メインバンケットホール「瀬戸内」（2F）

ハワイ現地ホテルとのコラボレーション企画

シグネチャードリンク「フレデリコ」の提供（共通メニュー）

今年の新企画として、ハワイ島にある「マウナ ケア ビーチ ホテル」で提供されているオリジナルカクテル「フレデリコ」を再現またはアレンジし、一部のフェア実施ホテルにて共通メニューとして提供いたします。

甘すぎず、肩の力を抜いて何杯でも楽しめる“大人のハワイアンカクテル”として生み出された「フレデリコ」。ジャック・ダニエルの奥深い香りとライトラムの軽やかさ、南国フルーツのトロピカルジュースが絶妙なバランスで掛け合わさり、飲みやすさのなかに豊かな余韻を感じる味わいをお楽しみいただけます。

フレデリコ（イメージ）

提供期間や料金はホテルにより異なります。詳細は以下URLにてご確認いただけます。

URL：https://www.princehotels.co.jp/contents/hawaiian_fair/restaurant/

※共通メニューのほか、ハワイ現地ホテル「マウナ ケア ビーチ ホテル」、「ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート」、「プリンス ワイキキ」のレストランメニューのレシピをもとに、フェア実施ホテルの一部で再現してご提供します。該当するメニューには、上記URL内にて右記アイコンを付していますので、ぜひこの機会にお楽しみください。

シェフ招聘イベントの実施

「マウナ ケア ビーチ ホテル」と「プリンス ワイキキ」のエグゼクティブシェフ2名を招聘し、ハワイアンメニューをふるまう、合計4日間の限定イベントを開催いたします。現地のシェフがライブキッチンで実演しながらお届けする特別メニューをご堪能いただけます。

Peter Abarcar Jr.氏Brooke Tadena氏

【グランドプリンスホテル広島】

【実施日】2026年8月19日(水)・20日(木)

【料 金】\7,500より

【場 所】海辺のビアホール（メインバンケットホール「瀬戸内」（2F））

【品川プリンスホテル】

【実施日】2026年8月22日(土)・23日(日)

【料 金】ランチ \5,700/ディナー \7,700

【場 所】LUXE DINING HAPUNA（メインタワー 1F）

プリンス リゾーツ ハワイの3ホテルについて

【マウナ ケア ビーチ ホテル】

ハワイ島の北西部に位置する「マウナ ケア リゾート」内のラグジュアリーリゾートホテル。1965年に「芸術と自然」をテーマに開発されたハワイ島で初めての総合リゾートで、三日月形の美しい白砂のビーチや館内アートコレクション、自然に溶け込んだ落ち着いた空間などが特徴。

開業60周年の節目に実施した大規模リニューアルが2026年4月に完了し、歴史や伝統を受け継ぎながら、客室やプールエリア、レストランの改装に加えて、スパ施設やフィットネスセンター、インフィニティラッププールを新設し、より幅広い層のお客さまにお楽しみいただけるように生まれ変わりました。リゾートホテルならではの開放的でゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

マウナ ケア ビーチ ホテル

【ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート】

ハワイ島の「マウナ ケア リゾート」内に位置する、全米No.1に輝いた美しい白砂のビーチ「ハプナビーチ」が目前に広がるビーチリゾートホテル「ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート」。コンテンポラリーなハワイアンスタイルを取り入れたデザインが特徴で、手入れの行き届いた緑豊かな庭園と、どこまでも続く青い空や海との美しいコントラストに目を奪われます。快適な滞在をサポートする設備が整った客室からは、一面に広がる太平洋やサンセットをご堪能いただけます。

ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート

【プリンス ワイキキ】

ワイキキの入口、アラワイヨットハーバーに佇む絶景オーシャンフロントホテル「プリンス ワイキキ」。アラモアナセンターやワイキキ中心部へのアクセスも便利な場所に位置しています。ヨットハーバーを望むインフィニティプールで、ハワイの青い海と空を眺めながらリゾート気分をご満喫いただけます。ベージュを基調としたお部屋の大きな窓からも、美しい景色をお楽しみいただけます。

プリンス ワイキキ＜ハワイ往復航空券と宿泊券が当たる！＞JALでプリンスに泊まろう！ハワイ3泊5日の旅プレゼントキャンペーン

「ハワイアンフェア 2026」の開催を記念して、日本航空日本発 ホノルル行き往復航空券(エコノミークラス)と「マウナ ケア ビーチ ホテル」または「プリンス ワイキキ」の宿泊券をセットにしたハワイ旅行や、「マウナ ケア ビーチ ホテル」のオリジナルグッズ詰め合わせが当たるプレゼントキャンペーンを西武プリンスホテルズ＆リゾーツ公式Xアカウントで実施します。

キャンペーン応募期間：2026年7月15日(水)～8月14日(金)

キャンペーンの詳細は以下URLにてご確認いただけます。

URL: https://www.princehotels.co.jp/contents/hawaiian_fair/#present

【協賛】日本航空株式会社

※掲載写真はイメージです。

※提供メニュー、提供方法はホテルにより異なります。

※記載がない限りレストラン・イベントの表記料金には、消費税が含まれております。

※別途、会計時にサービス料（13%）（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町は15%）を加算させていただきます（テイクアウト商品を除く）。

※大磯プリンスホテル、グランドプリンスホテル広島の表記料金には、サービス料・税金が含まれております。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※ハワイ産以外の食材も使用しております。

※当社のレストラン、宴会場におけるアレルギー対応につきましては、食品表示法により8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）とさせていただきます。食物アレルギー対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。一部アレルギー対応ができないメニューがございます。あらかじめご了承ください。

※上記内容はリリース時点（6月16日）の情報であり変更になる場合もございます。