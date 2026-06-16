＜ミガキイチゴ＞宮城の老舗和菓子屋「九重本舗玉澤」との初コラボレーションかき氷『霜塩小餅かき氷（ミガキイチゴ）』が2026年7月1日（水）より九重本舗玉澤本店にて限定発売

株式会社GRA

株式会社GRA（本社：宮城県亘理郡山元町、代表取締役CEO：岩佐大輝）が手掛ける宮城県山元町のブランドいちご「MIGAKI-ICHIGO（ミガキイチゴ）」と、1675年創業の老舗和菓子屋・株式会社九重本舗玉澤（本社：宮城県仙台市、代表取締役：近江貴生）との初のコラボレーションメニュー『霜塩小餅かき氷（ミガキイチゴ）』を、2026年7月1日（水）より九重本舗玉澤本店にて期間限定で発売開始いたします。

霜塩小餅かき氷（ミガキイチゴ）単品 ※練乳付き

この夏、宮城の地で大切に育まれてきた果実の恵みと、350年の歴史を誇る和菓子の伝統の技が出会い、これまでにない贅沢なかき氷が誕生しました。“食べる宝石”と称される「ミガキイチゴ」のみずみずしい甘みと酸味に、九重本舗玉澤の繊細な職人技が重なり合う、夏のひとときにぴったりの極上の涼味をお届けします。

■ 九重本舗玉澤とのコラボレーションについて

～郷土宮城の「伝統」と「恵み」を、未来へ紡ぐ挑戦～

東日本大震災によって大きな被害を受けた山元町のいちご産業。その復興への強い想いと情熱から誕生した「ミガキイチゴ」は、熟練のいちご農家の経験と徹底した品質管理によって一粒一粒を丁寧に磨き上げた特別ないちごです。当社では、日本の地方で育まれた原石のような自然の恵みを丁寧に磨きながら、未来へつなぐアグリテック事業を展開してきました。

同じ宮城県で脈々と歴史を重ね、冬の銘菓「霜ばしら」をはじめとする美しい文化を紡いできた九重本舗玉澤様と、この度手を携えることとなりました。伝統を守りながらも常に革新に挑戦される姿勢と、私たちの想いが共鳴し、郷土宮城の「伝統」と「恵み」を紡いだ新しい夏の甘味が誕生しました。大切にしてきた両者の想いが重なる特別なひと品を、夏のひとときにお楽しみいただけますと幸いです。

九重本舗玉澤 本店霜塩小餅かき氷（ミガキイチゴ）単品 ※練乳付き玉澤特製イチゴソース（ミガキイチゴ使用）玉澤オリジナル練乳（北海道産牛乳に和三盆等を加えた贅沢なミルクソース）

玉澤の職人が独自に開発した「玉澤特製イチゴソース」は、ミガキイチゴが持つ豊かな素材の味を最大限に生かすため、果肉感を贅沢に残した苺に和三盆糖の柔らかな味わいを織り合わせています。

「霜塩小餅」を器にあしらい、特製イチゴソースを二層に重ねることで、苺と餡が織りなす甘露の味わいをお楽しみいただけます。口に運ぶと「ミガキイチゴ」の華やかな香りが広がり、別添えの「玉澤オリジナル練乳」（北海道産牛乳に和三盆等を加えた贅沢なミルクソース）を添えることで、柔らかく深みのある口溶けへと変化します。甘味と酸味に「霜塩」の塩味が三層に重なり、奥行きと輪郭が共存する新たな氷菓子に仕立てました。

商品名：

・霜塩小餅かき氷（ミガキイチゴ）単品 ※練乳付き 1,540円

・霜塩小餅かき氷（ミガキイチゴ）ドリンクセット ※練乳付き 1,980円（煎茶・和紅茶・コーヒーより選択可）

発売日：2026年7月1日（水）

販売店舗：九重本舗玉澤 本店

住所 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目３-３３ 第八藤榮サンモール一番町 1階

TEL 022-399-8880（代表）

営業時間 10:00～18:00

（カフェスペース 13:00～17:00 ※ラストオーダー16:30）

※MIGAKI FARM SHOP&CAFEでの販売はございません。

ミガキイチゴ

■九重本舗玉澤について (https://www.tamazawa.jp/(https://www.tamazawa.jp/))

九重本舗玉澤は1675年(延宝参年)創業の東北宮城 仙台市にある和菓子屋です。弊舗の商号にもなっている明治時代から続く「九重（ここのえ）」をはじめとして、全国菓子大博覧会 最高賞を受賞した「霜ばしら」、定番商品「ゆべし」や「しおがま」など、 季節や街の伝統を感じていただける御菓子をご用意しております。

350年の長きに渡って守り続けて参りました和菓子作りの業と伝統、そして創業より大切にしてきた革新と進化の追求によって創られてきた弊舗の御菓子を、皆さまにお楽しみいただけますと幸いです。

■株式会社GRAについて

宮城県山元町で、“食べる宝石”「ミガキイチゴ」の生産をはじめとする、農業のこれからの付加価値を様々な角度から考える多様な事業を展開しています。



会社名 ：株式会社GRA

事業内容 ：アグリテックによる農産物の生産および販売

農産物を原材料とする加工製品の製造販売

農業従事者および新規就農者への支援事業

ミガキイチゴアカデミーの運営

産地ブランド開発、農業経営の国内外展開

代表取締役CEO：岩佐 大輝

本 社 ：宮城県亘理郡山元町山寺字桜堤47

創 業 ：2011年7月1日

設 立 ：2012年1月17日

公式サイト ：https://gra-inc.jp/