木本恭生選手 水戸ホーリーホックへ完全移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

このたび木本恭生選手が水戸ホーリーホックに完全移籍することが決定しましたのでお知らせします。

木本恭生選手プロフィール

□ポジション：DF

□生年月日：1993年8月6日

□出身：静岡県

□身長/体重：184cm/78kg

□経歴

2009-2011 静岡学園高校

2012-2015 福岡大学

2016-2020 セレッソ大阪

2021 名古屋グランパス

2022- FC東京

└2025.8-サガン鳥栖※期限付き移籍

出場記録

FC東京通算出場数：96試合 FC東京通算得点数：3点

木本選手コメント

「このたび、水戸ホーリーホックに完全移籍することになりました。

4年半、ありがとうございました！

苦しいことの方が多かったですが、素晴らしい選手たちと日々生活することで、たくさんのことを学ばせていただきました。それと同時に自分の力不足、サッカーに対する熱量がまだまだ足りないと再認識させてもらいました。

ありがたいことに2026/27シーズンもＪ１リーグでプレーさせていただきます。

この4年半での経験を糧に、FC東京との対戦でプレーできるように頑張ります！

そしてスタジアムでお会いできることを楽しみにしています！

たくさんの応援をありがとうございました！