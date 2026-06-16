木本恭生選手 水戸ホーリーホックへ完全移籍のお知らせ
東京フットボールクラブ株式会社
□ポジション：DF
「このたび、水戸ホーリーホックに完全移籍することになりました。
このたび木本恭生選手が水戸ホーリーホックに完全移籍することが決定しましたのでお知らせします。
木本恭生選手プロフィール
□ポジション：DF
□生年月日：1993年8月6日
□出身：静岡県
□身長/体重：184cm/78kg
□経歴
2009-2011 静岡学園高校
2012-2015 福岡大学
2016-2020 セレッソ大阪
2021 名古屋グランパス
2022- FC東京
└2025.8-サガン鳥栖※期限付き移籍
出場記録
FC東京通算出場数：96試合 FC東京通算得点数：3点
木本選手コメント
「このたび、水戸ホーリーホックに完全移籍することになりました。
4年半、ありがとうございました！
苦しいことの方が多かったですが、素晴らしい選手たちと日々生活することで、たくさんのことを学ばせていただきました。それと同時に自分の力不足、サッカーに対する熱量がまだまだ足りないと再認識させてもらいました。
ありがたいことに2026/27シーズンもＪ１リーグでプレーさせていただきます。
この4年半での経験を糧に、FC東京との対戦でプレーできるように頑張ります！
そしてスタジアムでお会いできることを楽しみにしています！
たくさんの応援をありがとうございました！