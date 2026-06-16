【スポンサー募集】7,000名参加申込実績のエンジニア向けテックカンファレンス「Qiita Conference 2026 Autumn」、2026年10月27日～29日の3Daysで開催決定！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社で、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita（キータ）」を展開しているQiita株式会社（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：柴田健介）は、2026年10月27日（火）～29日（木）にエンジニア向けテックカンファレンス「Qiita Conference 2026 Autumn（キータ カンファレンス 2026 オータム）」を開催することを決定いたしました。あわせて、スポンサー企業の募集を開始しました。

※注釈：「最大級」は、エンジニアが集うオンラインコミュニティを市場として、IT人材白書（2020年版）と当社登録会員数・UU数の比較をもとに表現しています

「Qiita Conference」について

イベント・スポンサー案内の詳細はこちら :https://qiita.com/conference

Qiita Conferenceは、日本最大級のエンジニアコミュニティ「Qiita」が開催するエンジニア向けのテックカンファレンスです。

ゲストスピーカーによる講演、参加各社のセッションで技術的な挑戦や積み重ねてきた知見を共有します。各人、各組織の取り組みや姿に出会い、新たな興味を掻き立て、新たな世界を見つけるきっかけ、気づきの場を創出します。

「Qiita Conference 2026」は参加申込実績7,000名以上！

2025年は「Qiita Conference 2025」および「Qiita Conference 2025 Autum」の年2回開催し、年間累計11,000人以上の方に参加申込いただきました。2026年5月27日（水）～29日（金）に開催した「Qiita Conference 2026」でも7,000名以上の参加申込を記録し、Qiitaにおいて最大規模のオンラインテックカンファレンスとなっています。

■「Qiita Conference 2026 Autumn」開催概要- 開催日：2026年10月27日（火）・28日（水）・29日（木）- 時間：17：00~20：55（16：50開場）- 開催形式：オンライン配信- 想定参加者：エンジニアとして活動している方、エンジニアリングに興味のある方、開発組織の意思決定に携わる方（CTO、VPoE、EMなど）- 参加申込規模：5,000名以上- 主催：Qiita株式会社

※開催日時、形式は変更の可能性がございます

Qiita Conference 2026 Autumn アフターイベント開催決定！

■ご協賛特典例- 公式サイト及び各種媒体へのロゴ掲載- イベント当日のスポンサーセッション登壇- セッション及びCMのアーカイブ配信

本イベントの開催に加え、「Qiita Conference 2026 Autumn」のアフターイベントを開催いたします。 前回、5月30日（土）に開催したアフターイベント（抽選による招待制オフラインイベント）が大変ご好評を博したことを受け、今回の実施を決定いたしました。前回は、当日参加率84%以上、参加満足度も10ポイント中8.82ポイントと非常に高い結果※を記録しております。

※当社開催イベント参加満足度比

■Qiita Conference 2026 Autumn アフターパーティー開催概要- 開催日時：10月末または11月初旬開催予定- 開催形式：オフライン限定- 開催場所：東京都内近郊を予定- ※開催日時、形式は変更の可能性がございます

※オプションプランとなりますため、ご協賛には条件がございます。詳しくはお問い合わせください

「Qiita Conference 2026 Autumn」スポンサー企業募集！

「Qiita Conference 2026 Autumn」ではスポンサー企業を募集しています。エンジニアとの接点を創出し、自社の認知向上や製品・サービスのプロモーションに最適な場として、毎回多くの企業様にご活用いただいております。ご登壇が難しい場合でも、参加申込者への露出や接点を持ちたい企業様向けに様々なプランをご用意しております。

スポンサーお申込・お問い合わせ先

「Qiita Conference 2026 Autumn」スポンサーにご興味のある方は以下よりお気軽にお問い合わせください。

過去開催実績

スポンサーのお問い合わせはこちら :https://business.qiita.com/「Qiita Conference 2026」 開催実績

Qiita最大規模のオンラインテックカンファレンスである「Qiita Conference」 は、一般職～意思決定に携わる役職層まで幅広い役職や年代の方に参加申込いただいております。

Qiita Conference 2026 開催後アンケート（一部抜粋）- どのセッションも非常に内容が良く参考になりました。次回開催時も是非参加させて頂きます- どの方も20分に中身の濃いコンテンツが凝縮されていた。洗練されているし、なにより理解しやすい- 各社のAI導入・使用方法などを聞けた- 比較的短時間で複数登壇者の話をまとめて拝聴できる体験が良かった- 興味深いお話が色々な企業の講師から聞けて良かったです- いま現場で直面している課題解決のためのヒントを多く得ることができた- AI駆動開発をどのように自社へ落とし込むかを考えることができたため

参考（2026年5月開催）：エンジニア向けテックカンファレンス「Qiita Conference 2026」 、Qiita史上過去最多となる7,000名以上が参加申込、大盛況のうちに閉幕(https://corp.qiita.com/releases/2026/06/qiita-conference-2026-report/)

「Qiita」について

スポンサーのお問い合わせはこちら :https://business.qiita.com/

エンジニアに関する知識を記録・共有するためのサービスです。Qiita上で発信や評価などの活動をすればするほど、自分に合った記事が届き、ほかのエンジニアとつながりが広がります。Qiitaは、ユーザーがエンジニアとしてアイデンティティを確立し、表現できる場所を目指しています。

https://qiita.com/

「Qiita 広告サービス（Qiita for Business）」について

「広告枠の提供」にとどまらない。企業の成長ドライブを支える「支援パートナー」です。

日本最大級のエンジニアコミュニティのデータを活用し、エンジニア向けの採用活動や技術ブランディング、IT商材のPRを支援するサービスです。開発組織の課題や採用の悩みに深く寄り添い、記事タイアップやイベント共催など多角的なアプローチで伴走支援いたします。

https://business.qiita.com/

Qiita株式会社について

「エンジニアを最高に幸せにする」

Qiita株式会社は、社会を支えるソフトウェアの開発や、それを支えるエンジニアの開発効率の向上に貢献することを通して、社会の変化、世界の進化を加速させていきたいと考えています。

https://corp.qiita.com/

関連サービス

株式会社エイチームホールディングスについて

- Qiita Job Change（エンジニア向け転職エージェント・転職サイト比較メディア）- - https://jobs.qiita.com/- Qiita Select（エンジニア向けサービス・商品比較メディア）- - https://qiita.com/qiita-select/

会社名：株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」を展開

URL：https://www.a-tm.co.jp/

※ 文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または、登録商標です。